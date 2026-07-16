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Nga hạ 375 UAV Ukraine trong một đêm

Thứ Năm, 20:32, 16/07/2026
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VOV.VN - Nga thông báo hệ thống phòng không nước này đã bắn hạ 375 UAV của Ukraine tại 19 khu vực trong đêm 15/7. Trong khi đó, 1 dân thường Nga thiệt mạng, 4 người bị thương trong loạt tấn công mới nhất của Ukraine.

Thông báo của Bộ Quốc phòng Nga cho biết, hệ thống phòng không nước này đã đánh chặn và phá hủy 375 UAV cánh cố định của Ukraine tại 19 khu vực trong lãnh thổ Nga từ 21h ngày 15/7 đến sáng 16/7.

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Những cột khói dày đặc kèm theo ngọn lửa bốc lên từ một nhà máy lọc dầu ở Moscow, Nga sau vụ tấn công bằng UAV của Ukraine hôm 18/6 (Ảnh: Reuters)

5 người bị thương vong do UAV Ukraine tấn công tại vùng Yaroslavl. Ngoài ra, nhiều người khác bị thương trong một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái vào thành phố Engels, vùng Saratov, nơi các cơ sở hạ tầng dân sự bị hư hại.

Theo Thống đốc vùng Saratov Roman Busargin, đã có một số người bị thương trong vụ tấn công bằng UAV vào thành phố Engels. Các đội cứu hộ đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường vụ tấn công để giải quyết tình hình. Những người bị thương đã được hỗ trợ y tế cần thiết.

Cùng thời điểm đó, giao thông nối giữa vùng Yaroslavl với thủ đô Moscow đã bị gián đoạn do một cuộc tấn công bằng UAV của Ukraine.

Trong khi đó, quân đội Ukraine cho biết đã tấn công 6 tàu chở dầu và hai tàu kéo của Nga ở Biển Đen và Biển Azov đêm 15/7. Trong một thông báo trên mạng Telegram, Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine tuyên bố, các tàu chở dầu này được sử dụng để vận chuyển dầu và các sản phẩm dầu mỏ của Nga nhằm né tránh các lệnh trừng phạt quốc tế, cũng như vận chuyển nhiên liệu cho quân đội.

Phan Tùng/VOV.VN
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