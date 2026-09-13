Ông Trump kêu gọi Ukraine ngừng tập kích cơ sở dầu Nga

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã lên tiếng kêu gọi Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky dừng các đợt tập kích vào những cơ sở sản xuất dầu diesel của Nga, với lý do các đòn đánh này đang gây ra tình trạng thiếu hụt nhiên liệu.

Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại một sự kiện ở Nhà Trắng ngày 6/5/2026. Ảnh: Reuters

Tuyên bố trên được đưa ra ngày 13/9 khi phóng viên hỏi liệu ông Trump có trao đổi với Tổng thống Zelensky sau cuộc thảo luận gần đây với Tổng thống Nga Vladimir Putin hay không. Ông Trump cho biết, ông đã thúc giục nhà lãnh đạo Ukraine điều chỉnh lại các mục tiêu quân sự.

“Ông Zelensky cần phải làm một việc: Hãy ngừng đánh phá các nguồn cung cấp dầu diesel ở Nga. Ông ấy có thể nhắm vào các mục tiêu khác, nhưng không phải là dầu diesel, vì điều đó đang gây ra tình trạng thiếu hụt nhiên liệu”, Tổng thống Trump nói.

Trong nhiều tháng qua, Ukraine đã liên tục thực hiện các chiến dịch tập kích tầm xa nhắm vào ngành công nghiệp dầu khí của Nga. Kiev cho biết đây là nguồn tài chính trực tiếp cũng như nguồn cung nhiên liệu phục vụ cho chiến dịch quân sự kéo dài hơn 4 năm của Moscow tại Ukraine.

Các cuộc tấn công bằng thiết bị bay không người lái (UAV) của Ukraine đã khiến Nga phải áp dụng biện pháp phân phối nhiên liệu hạn chế ở một số nơi. Bên cạnh đó, Ukraine cũng nhắm mục tiêu vào các nhà bán lẻ trực tuyến lớn của Nga.

Nga cũng gia tăng các đợt không kích vào Ukraine trong những tuần gần đây bằng tên lửa hành trình, tên lửa đạn đạo và UAV. Các cuộc tấn công của Moscow tập trung phá hủy lưới điện của Ukraine trước mùa đông.