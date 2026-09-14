Ông Trump: Giám đốc CIA tham gia mọi khía cạnh đàm phán về Ukraine

Theo Tổng thống Trump, Giám đốc CIA John Ratcliffe nắm rõ mọi khía cạnh của các cuộc đàm phán về giải pháp hòa bình cho cuộc xung đột tại Ukraine.

Logo CIA bên trong tổng hành dinh của cơ quan này. Ông Trump vừa có phát biểu liên quan đến CIA. Ảnh: Reuters.

“Ông Ratcliffe đang làm rất tốt công việc của mình. (…). Ông ấy tham gia vào mọi khía cạnh”, nhà lãnh đạo Mỹ phát biểu với các phóng viên trên chuyên cơ khi đang trên máy bay từ Ireland về Mỹ, sau khi được hỏi liệu Giám đốc CIA có đóng vai trò quan trọng hơn trong các cuộc đàm phán về xung đột tại Ukraine hay không.

Đồng thời, ông Trump nhấn mạnh rằng đặc phái viên của Tổng thống Mỹ - ông Steve Witkoff - và con rể ông, Jared Kushner, cũng “đang làm rất tốt” vai trò đàm phán. Ông Trump dẫn chứng việc giải quyết tình hình tại dải Gaza như một ví dụ điển hình cho nhận định của ông.

Trước đó, Thư ký báo chí CIA Liz Lyons đã bác bỏ thông tin từ tờ Financial Times cho rằng ông Ratcliffe đang chuẩn bị đảm nhận vai trò tích cực hơn trong tiến trình đàm phán giải quyết xung đột tại Ukraine.

Giám đốc CIA đã đến thăm Moscow vào ngày 25/8. Người phát ngôn điện Kremlin Dmitry Peskov khi đó cho biết chuyến đi của ông Ratcliffe liên quan đến các hoạt động liên lạc giữa cơ quan tình báo hai nước. Giám đốc Cơ quan Tình báo đối ngoại Nga (SVR) Sergey Naryshkin xác nhận ông đã gặp Giám đốc CIA trong thời gian ông này ở thăm thủ đô Moscow của Liên bang Nga.

Vào ngày 5/9, ông Witkoff và ông Kushner đã đến thăm Moscow và gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ngày hôm sau, họ đã gặp ông Volodymyr Zelensky tại thủ đô Kiev của Ukraine. Theo trợ lý điện Kremlin Yury Ushakov, ông Putin và ông Trump đã điện đàm vào ngày 8/9.