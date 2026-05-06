中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Nga khẳng định sẵn sàng đàm phán thực chất với Ukraine

Thứ Tư, 20:34, 06/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Trong bối cảnh xung đột tại Ucraina chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, Liên bang Nga tái khẳng định lập trường nhất quán: sẵn sàng tham gia các cuộc đàm phán mang lại kết quả thực chất, hướng tới giải pháp lâu dài, đồng thời nhấn mạnh yêu cầu phải xử lý những nguyên nhân gốc rễ của cuộc xung đột.

Ngày 6/5, trả lời phỏng vấn báo chí, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova khẳng định, Nga luôn để ngỏ tiến trình đàm phán và các kênh tiếp xúc về Ucraina, với điều kiện các cuộc đối thoại phải mang lại hiệu quả thực chất.

nga khang dinh san sang dam phan thuc chat voi ukraine hinh anh 1
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova

Như các nhà lãnh đạo Nga vẫn luôn nhấn mạnh, chúng tôi sẵn sàng tham gia tiến trình đàm phán và các kênh tiếp xúc có thể mang lại hiệu quả thực chất, tạo ra kết quả cụ thể. Một lần nữa, chúng tôi khẳng định rằng, về phía mình, Nga chưa bao giờ từ bỏ định hướng đối thoại, các hình thức tiếp xúc hay việc tổ chức những cuộc gặp được thiết kế, nhằm đạt tới những mục tiêu rõ ràng đã được chúng tôi công bố.

Theo bà Zakharova, Nga tham gia thảo luận các đề xuất hòa bình do Mỹ đưa ra, song vẫn hoài nghi thiện chí đàm phán của chính quyền Kiev. Tổng thống Putin nhấn mạnh, giải pháp bền vững chỉ có thể đạt được khi loại bỏ các nguyên nhân gốc rễ của xung đột, bao gồm các mối đe dọa an ninh do NATO mở rộng và tình trạng phân biệt đối xử với cộng đồng nói tiếng Nga tại Ucraina.

Cũng  trong ngày 6/5, đại diện Bộ Ngoại giao Nga Rodion Miroshnik khẳng định, Nga sẵn sàng đối thoại để tránh tiếp tục đổ máu, nhưng việc mở cửa đàm phán không loại trừ trách nhiệm của Ucraina đối với các hành vi bị coi là vi phạm, cả về quân sự lẫn pháp lý.

anh dep.jpg

Nga chuyển giao “Ngọn lửa ký ức” tới các thành phố Nga và Belarus bằng đường sắt

VOV.VN - Ngày 5/5, Tập đoàn Đường sắt Nga (RZD) tổ chức lễ đưa các phần lửa thiêng được lấy từ Ngọn lửa Vĩnh cửu tại Đài tưởng niệm các Chiến sĩ vô danh ở Matxcơva, vận chuyển bằng tàu hỏa tới nhiều thành phố của Nga và Belarus, trong khuôn khổ hoạt động yêu nước mang tên “Ngọn lửa ký ức”.

Thu Hà/VOV-Moscow
Tag: Nga Ukraine đàm phán Nga Ukraine Maria Zakharova
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Nga bị tấn công bằng UAV trước thềm kỷ niệm 81 năm Ngày Chiến thắng phát xít
Nga bị tấn công bằng UAV trước thềm kỷ niệm 81 năm Ngày Chiến thắng phát xít

VOV.VN - Sát đến Ngày Lễ kỷ niệm 81 năm Chiến thắng phát xít (9/5), tình hình an ninh - quân sự tại nhiều khu vực của Liên bang Nga tiếp tục diễn biến phức tạp, khi các vụ tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) gia tăng cả về quy mô lẫn cường độ, gây thiệt hại về người và tài sản dân sự.

Nga bị tấn công bằng UAV trước thềm kỷ niệm 81 năm Ngày Chiến thắng phát xít

Nga bị tấn công bằng UAV trước thềm kỷ niệm 81 năm Ngày Chiến thắng phát xít

VOV.VN - Sát đến Ngày Lễ kỷ niệm 81 năm Chiến thắng phát xít (9/5), tình hình an ninh - quân sự tại nhiều khu vực của Liên bang Nga tiếp tục diễn biến phức tạp, khi các vụ tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) gia tăng cả về quy mô lẫn cường độ, gây thiệt hại về người và tài sản dân sự.

Nga tuyên bố ngừng bắn dịp kỷ niệm Ngày Chiến thắng 9/5
Nga tuyên bố ngừng bắn dịp kỷ niệm Ngày Chiến thắng 9/5

VOV.VN - Nhân kỷ niệm Ngày Chiến thắng trong Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại (9/5), Liên bang Nga quyết định tuyên bố lệnh ngừng bắn kéo dài hai ngày 8-9/5, thể hiện thiện chí nhân đạo và tưởng niệm lịch sử.

Nga tuyên bố ngừng bắn dịp kỷ niệm Ngày Chiến thắng 9/5

Nga tuyên bố ngừng bắn dịp kỷ niệm Ngày Chiến thắng 9/5

VOV.VN - Nhân kỷ niệm Ngày Chiến thắng trong Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại (9/5), Liên bang Nga quyết định tuyên bố lệnh ngừng bắn kéo dài hai ngày 8-9/5, thể hiện thiện chí nhân đạo và tưởng niệm lịch sử.

QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
NGƯỜI VIỆT
CÔNG NGHỆ
PODCAST
VĂN HÓA
Du lịch
KINH TẾ
XÃ HỘI
SỨC KHỎE
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ
CHÍNH TRỊ
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ