Nga khẳng định sẵn sàng đàm phán thực chất với Ukraine

Ngày 6/5, trả lời phỏng vấn báo chí, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova khẳng định, Nga luôn để ngỏ tiến trình đàm phán và các kênh tiếp xúc về Ucraina, với điều kiện các cuộc đối thoại phải mang lại hiệu quả thực chất.

Như các nhà lãnh đạo Nga vẫn luôn nhấn mạnh, chúng tôi sẵn sàng tham gia tiến trình đàm phán và các kênh tiếp xúc có thể mang lại hiệu quả thực chất, tạo ra kết quả cụ thể. Một lần nữa, chúng tôi khẳng định rằng, về phía mình, Nga chưa bao giờ từ bỏ định hướng đối thoại, các hình thức tiếp xúc hay việc tổ chức những cuộc gặp được thiết kế, nhằm đạt tới những mục tiêu rõ ràng đã được chúng tôi công bố.

Theo bà Zakharova, Nga tham gia thảo luận các đề xuất hòa bình do Mỹ đưa ra, song vẫn hoài nghi thiện chí đàm phán của chính quyền Kiev. Tổng thống Putin nhấn mạnh, giải pháp bền vững chỉ có thể đạt được khi loại bỏ các nguyên nhân gốc rễ của xung đột, bao gồm các mối đe dọa an ninh do NATO mở rộng và tình trạng phân biệt đối xử với cộng đồng nói tiếng Nga tại Ucraina.

Cũng trong ngày 6/5, đại diện Bộ Ngoại giao Nga Rodion Miroshnik khẳng định, Nga sẵn sàng đối thoại để tránh tiếp tục đổ máu, nhưng việc mở cửa đàm phán không loại trừ trách nhiệm của Ucraina đối với các hành vi bị coi là vi phạm, cả về quân sự lẫn pháp lý.