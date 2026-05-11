Nga luôn để ngỏ khả năng đón phái đoàn Mỹ về vấn đề Ukraine

Phát biểu trước báo giới, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết Nga “luôn sẵn sàng” tiếp nhận phái đoàn Mỹ nếu nước này cử đoàn sang Nga để đàm phán về tiến trình hòa bình liên quan xung đột tại Ukraine.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov. Ảnh: Reuters

Tuy nhiên, ông Peskov nhấn mạnh hiện “chưa có bất kỳ chi tiết cụ thể nào” liên quan đến khả năng này và các phát biểu trước đó của Tổng thống Mỹ Donald Trump về việc có thể cử đại diện tới Nga mới chỉ mang tính giả định.

Nga đồng thời bác bỏ thông tin cho rằng đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff đang chuẩn bị công du Nga trong thời gian tới. Trước đó, truyền thông Mỹ đưa tin nước này có thể xem xét cử đoàn đại diện tới Nga nhằm tiếp tục thúc đẩy các nỗ lực đàm phán liên quan đến chiến sự tại Ukraine.