Nga mở rộng hợp tác năng lượng với Trung Quốc theo hướng dài hạn

Phó Thủ tướng Nga Alexander Novak cho biết Diễn đàn Doanh nghiệp Năng lượng Nga – Trung Quốc là sự kiện được tổ chức thường niên từ năm 2018 và đã trở thành cơ chế quan trọng thúc đẩy việc hợp tác và triển khai các dự án chung trong lĩnh vực năng lượng giữa hai nước.

Phó Thủ tướng Nga Alexander Novak. (Ảnh: Reuters)

Theo ông Novak, hợp tác Nga – Trung Quốc hiện không chỉ giới hạn trong các lĩnh vực truyền thống như dầu mỏ, khí đốt và than đá, mà còn phát triển sang điện lực, năng lượng hạt nhân dân sự, chuyển giao công nghệ, quản lý lưới điện và đào tạo nhân lực.

Chính phủ Nga cho biết trong giai đoạn tới, nước này sẽ ưu tiên thúc đẩy các hợp đồng cung cấp năng lượng dài hạn, triển khai các dự án vận chuyển khí đốt, phát triển hạ tầng và logistics xuyên biên giới, đồng thời tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực năng lượng mới nhằm bảo đảm an ninh năng lượng cho cả hai bên.

Phía Nga cũng khẳng định mong muốn tiếp tục hợp tác với Trung Quốc trong lĩnh vực năng lượng truyền thống và năng lượng sạch, đồng thời khẳng định đây là động lực quan trọng đối với tăng trưởng kinh tế và hợp tác công nghệ trong dài hạn.