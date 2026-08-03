English
/ THẾ GIỚI
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Trung Quốc chuẩn bị vận hành tuyến cáp treo xuyên biên giới đầu tiên nối với Nga

Thứ Hai, 17:37, 03/08/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Trung Quốc hôm 2/8 cho biết, tuyến cáp treo xuyên biên giới đầu tiên kết nối với Nga đã hoàn thành phần kết cấu chính và dự kiến hoàn thành trong năm nay.

Dự án cáp treo xuyên biên giới chở khách nối thành phố Hắc Hà, tỉnh Hắc Long Giang, miền Đông Bắc Trung Quốc với thành phố Blagoveshchensk của Nga, bắc qua sông Hắc Long Giang (tiếng Nga gọi là sông Amur), khởi công từ tháng 7/2019.

trung quoc chuan bi van hanh tuyen cap treo xuyen bien gioi dau tien noi voi nga hinh anh 1
Công trường xây dựng dự án cáp treo chở khách vượt sông giữa Trung Quốc và Nga ngày 7/7. Ảnh: IC

Ông Trương Kỳ Quân, Phó Giám đốc Ban Quản lý Khu vực Hắc Hà thuộc Khu Thương mại Tự do Thí điểm Hắc Long Giang Trung Quốc cho biết, toàn bộ dự án dự kiến sẽ hoàn thành trong năm nay, giúp cải thiện đáng kể hiệu quả trao đổi nhân sự giữa hai nước.

Còn theo ông Tào Tân Hồng, Chủ tịch Công ty Xây dựng Kim Long Cảng có trụ sở tại Hắc Hà, nhà thầu thi công dự án phía Trung Quốc, tuyến cáp treo có chiều dài 970m, gồm 2 cabin, mỗi cabin có sức chứa 110 hành khách. Tốc độ vận hành tối đa 12 m/giây, thời gian di chuyển một chiều chỉ mất từ ​​6-8 phút và được thiết kế để phục vụ khoảng 2,6 triệu lượt hành khách một chiều mỗi năm.

Tân Hoa xã gọi tuyến cáp treo này là một trong những dự án mang tính bước ngoặt của hợp tác xuyên biên giới giữa Trung Quốc và Nga.

Được biết, năm 2022, cầu đường bộ xuyên biên giới Hắc Hà - Blagoveshchensk đã chính thức đưa vào khai thác, trở thành cây cầu đường bộ đầu tiên kết nối hai nước Trung - Nga.

Ông Trương Kỳ Quân cho biết, thành phố Hắc Hà và thành phố Blagoveshchensk cách nhau chỉ một con sông, đoạn gần nhất chỉ khoảng 750 mét. Hai bên có mối quan hệ kinh tế, thương mại và giao lưu văn hóa mật thiết. Sau khi tuyến cáp treo đi vào hoạt động, Hắc Hà sẽ sở hữu một mạng lưới vận tải xuyên biên giới đa chiều gồm cầu đường bộ, phà và cáp treo. Điều này sẽ giúp thúc đẩy sự phát triển đồng bộ của du lịch, hậu cần, thương mại và nhiều ngành khác tại khu vực biên giới Trung - Nga.

Bích Thuận/VOV-Bắc Kinh
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Số ca mắc COVID-19 tại Trung Quốc tăng
Số ca mắc COVID-19 tại Trung Quốc tăng

VOV.VN - Trong các mầm bệnh phổ biến nhất phát hiện trong các mẫu hô hấp thu được từ các trường hợp mắc bệnh giống cúm tại các bệnh viện ở Trung Quốc tuần qua, COVID-19 tiếp tục đứng đầu, với tỷ lệ dương tính đạt hơn 20%.

Số ca mắc COVID-19 tại Trung Quốc tăng

Số ca mắc COVID-19 tại Trung Quốc tăng

VOV.VN - Trong các mầm bệnh phổ biến nhất phát hiện trong các mẫu hô hấp thu được từ các trường hợp mắc bệnh giống cúm tại các bệnh viện ở Trung Quốc tuần qua, COVID-19 tiếp tục đứng đầu, với tỷ lệ dương tính đạt hơn 20%.

Trung Quốc dự báo siêu El Nino có thể mạnh nhất trong vòng 150 năm
Trung Quốc dự báo siêu El Nino có thể mạnh nhất trong vòng 150 năm

VOV.VN - Theo dự báo của Cục Khí tượng Trung Quốc, đợt El Nino đang mạnh lên ở Thái Bình Dương có thể trở thành hiện tượng mạnh nhất trong 150 năm qua.

Trung Quốc dự báo siêu El Nino có thể mạnh nhất trong vòng 150 năm

Trung Quốc dự báo siêu El Nino có thể mạnh nhất trong vòng 150 năm

VOV.VN - Theo dự báo của Cục Khí tượng Trung Quốc, đợt El Nino đang mạnh lên ở Thái Bình Dương có thể trở thành hiện tượng mạnh nhất trong 150 năm qua.

Trung Quốc chỉ trích Mỹ cấm nhập khẩu với 43 công ty ngay sau điện đàm thương mại
Trung Quốc chỉ trích Mỹ cấm nhập khẩu với 43 công ty ngay sau điện đàm thương mại

VOV.VN - Trung Quốc ngày 1/8 đã chỉ trích gay gắt quyết định của Mỹ đưa hơn 40 công ty nước này vào danh sách thực thể và cấm nhập khẩu sản phẩm của các công ty này, cho rằng đây là hành vi cưỡng ép kinh tế điển hình, đồng thời cảnh báo sẽ có biện pháp cần thiết.

Trung Quốc chỉ trích Mỹ cấm nhập khẩu với 43 công ty ngay sau điện đàm thương mại

Trung Quốc chỉ trích Mỹ cấm nhập khẩu với 43 công ty ngay sau điện đàm thương mại

VOV.VN - Trung Quốc ngày 1/8 đã chỉ trích gay gắt quyết định của Mỹ đưa hơn 40 công ty nước này vào danh sách thực thể và cấm nhập khẩu sản phẩm của các công ty này, cho rằng đây là hành vi cưỡng ép kinh tế điển hình, đồng thời cảnh báo sẽ có biện pháp cần thiết.

Trung Quốc siết chặt quy định xuất nhập cảnh liên quan đến an ninh công nghệ
Trung Quốc siết chặt quy định xuất nhập cảnh liên quan đến an ninh công nghệ

VOV.VN - Trung Quốc ngày 31/7 công bố các quy định quản lý xuất nhập cảnh mới, trong đó nêu rõ công dân nước này nếu vi phạm các quy định về xuất nhập khẩu công nghệ và bị coi là có khả năng gây nguy hiểm cho an ninh công nghiệp hoặc công nghệ quốc gia có thể bị cấm xuất cảnh.

Trung Quốc siết chặt quy định xuất nhập cảnh liên quan đến an ninh công nghệ

Trung Quốc siết chặt quy định xuất nhập cảnh liên quan đến an ninh công nghệ

VOV.VN - Trung Quốc ngày 31/7 công bố các quy định quản lý xuất nhập cảnh mới, trong đó nêu rõ công dân nước này nếu vi phạm các quy định về xuất nhập khẩu công nghệ và bị coi là có khả năng gây nguy hiểm cho an ninh công nghiệp hoặc công nghệ quốc gia có thể bị cấm xuất cảnh.

Chủ tịch Trung Quốc yêu cầu đẩy mạnh hiện đại hóa quốc phòng và quân đội
Chủ tịch Trung Quốc yêu cầu đẩy mạnh hiện đại hóa quốc phòng và quân đội

VOV.VN - Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã yêu cầu quân đội nước này thúc đẩy hiện đại hóa quốc phòng và quân đội chất lượng cao, cũng như đẩy mạnh cuộc chiến chống tham nhũng.

Chủ tịch Trung Quốc yêu cầu đẩy mạnh hiện đại hóa quốc phòng và quân đội

Chủ tịch Trung Quốc yêu cầu đẩy mạnh hiện đại hóa quốc phòng và quân đội

VOV.VN - Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã yêu cầu quân đội nước này thúc đẩy hiện đại hóa quốc phòng và quân đội chất lượng cao, cũng như đẩy mạnh cuộc chiến chống tham nhũng.

QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
NGƯỜI VIỆT
CÔNG NGHỆ
PODCAST
VĂN HÓA
Du lịch
KINH TẾ
XÃ HỘI
SỨC KHỎE
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ
CHÍNH TRỊ
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ