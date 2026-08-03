Trung Quốc chuẩn bị vận hành tuyến cáp treo xuyên biên giới đầu tiên nối với Nga

Dự án cáp treo xuyên biên giới chở khách nối thành phố Hắc Hà, tỉnh Hắc Long Giang, miền Đông Bắc Trung Quốc với thành phố Blagoveshchensk của Nga, bắc qua sông Hắc Long Giang (tiếng Nga gọi là sông Amur), khởi công từ tháng 7/2019.

Công trường xây dựng dự án cáp treo chở khách vượt sông giữa Trung Quốc và Nga ngày 7/7. Ảnh: IC

Ông Trương Kỳ Quân, Phó Giám đốc Ban Quản lý Khu vực Hắc Hà thuộc Khu Thương mại Tự do Thí điểm Hắc Long Giang Trung Quốc cho biết, toàn bộ dự án dự kiến sẽ hoàn thành trong năm nay, giúp cải thiện đáng kể hiệu quả trao đổi nhân sự giữa hai nước.

Còn theo ông Tào Tân Hồng, Chủ tịch Công ty Xây dựng Kim Long Cảng có trụ sở tại Hắc Hà, nhà thầu thi công dự án phía Trung Quốc, tuyến cáp treo có chiều dài 970m, gồm 2 cabin, mỗi cabin có sức chứa 110 hành khách. Tốc độ vận hành tối đa 12 m/giây, thời gian di chuyển một chiều chỉ mất từ ​​6-8 phút và được thiết kế để phục vụ khoảng 2,6 triệu lượt hành khách một chiều mỗi năm.

Tân Hoa xã gọi tuyến cáp treo này là một trong những dự án mang tính bước ngoặt của hợp tác xuyên biên giới giữa Trung Quốc và Nga.

Được biết, năm 2022, cầu đường bộ xuyên biên giới Hắc Hà - Blagoveshchensk đã chính thức đưa vào khai thác, trở thành cây cầu đường bộ đầu tiên kết nối hai nước Trung - Nga.

Ông Trương Kỳ Quân cho biết, thành phố Hắc Hà và thành phố Blagoveshchensk cách nhau chỉ một con sông, đoạn gần nhất chỉ khoảng 750 mét. Hai bên có mối quan hệ kinh tế, thương mại và giao lưu văn hóa mật thiết. Sau khi tuyến cáp treo đi vào hoạt động, Hắc Hà sẽ sở hữu một mạng lưới vận tải xuyên biên giới đa chiều gồm cầu đường bộ, phà và cáp treo. Điều này sẽ giúp thúc đẩy sự phát triển đồng bộ của du lịch, hậu cần, thương mại và nhiều ngành khác tại khu vực biên giới Trung - Nga.