Ông Trump tuyên bố dành cho Iran “cơ hội cuối cùng”

Phát biểu tại Nhà Trắng, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết các cuộc thương lượng đang được tiến hành theo đề nghị của Iran cùng một số quốc gia Trung Đông như Saudi Arabia, Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE), Qatar và Oman. Ông nhấn mạnh đây là "cơ hội cuối cùng" để Tehran ký một thỏa thuận có lợi, đồng thời cho biết ông sẵn sàng dành cho Iran "mọi cơ hội cuối cùng" trước khi cân nhắc hành động quân sự.

Theo Tổng thống Mỹ, việc sử dụng vũ lực là một quyết định rất khó khăn và nếu có thể cứu được nhiều sinh mạng thông qua ngoại giao thì Washington sẽ ưu tiên giải pháp này. Ông cũng tiết lộ các quan chức Iran đã chủ động liên hệ với Mỹ sau khi biết Washington chuẩn bị triển khai một chiến dịch quân sự quy mô lớn, đề nghị Mỹ không tấn công và cam kết sẽ hướng tới một thỏa thuận.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: Reuters)

Những phát biểu trên được đưa ra sau khi cuối tuần qua ông Trump quyết định hủy kế hoạch tiến hành điều mà ông mô tả là một cuộc tấn công "quy mô lớn" nhằm vào Iran để tạo cơ hội cho các cuộc thương lượng.

Về tình hình tại eo biển Hormuz, ông Trump khẳng định Mỹ đang "kiểm soát hoàn toàn" khu vực này thông qua lực lượng hải quân. Ông cho biết Washington không chủ động tìm kiếm xung đột và sẽ không tiến hành tấn công nếu các bên tiếp tục theo đuổi đàm phán.

Tuy nhiên, Tehran tiếp tục phủ nhận những tuyên bố của ông Trump. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmail Baghaei cho biết hiện không có cuộc đàm phán nào với Mỹ đang diễn ra và cũng không có cuộc gặp nào được lên kế hoạch trong những ngày tới. Theo ông, các cuộc tiếp xúc duy nhất của Iran hiện nay là với Oman về việc quản lý eo biển Hormuz.

Bất chấp lập trường của Tehran, ông Trump tiếp tục đăng trên mạng xã hội Truth Social, cáo buộc giới lãnh đạo Iran, đồng thời khẳng định chính Iran đã đề nghị tổ chức các cuộc gặp và nhiều vòng đàm phán khác đã được lên kế hoạch trong "tương lai gần". Tổng thống Mỹ cũng lặp lại tuyên bố rằng Hải quân Mỹ đang kiểm soát hoàn toàn eo biển Hormuz và nhấn mạnh sẽ không có gì cản được Mỹ nếu Washington quyết định hành động, trừ khi hai bên đạt được một thỏa thuận hoặc Iran chấp nhận "đầu hàng hoàn toàn".

Những tuyên bố trái ngược giữa Washington và Tehran cho thấy triển vọng đạt được một giải pháp ngoại giao trong ngắn hạn vẫn hết sức mong manh, dù cả hai bên đều tiếp tục phát đi các thông điệp liên quan đến đối thoại và khả năng đạt thỏa thuận.