Ngày 20/10, Điện Kremlin bày tỏ hy vọng sớm tổ chức cuộc gặp giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin với các nhà đàm phán Mỹ nhằm tiếp tục trao đổi về tiến trình giải quyết xung đột Ukraine và những vấn đề quan trọng trong quan hệ song phương.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov.

Phát biểu trước báo giới, Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết Nga mong muốn duy trì các cuộc tiếp xúc với đại diện Mỹ, đồng thời đánh giá cao những nỗ lực trung gian của nước này trong tiến trình giải quyết xung đột tại Ukraine.

“Chúng tôi hy vọng rằng có thể thu xếp được cuộc gặp trong thời gian sớm nhất. Các nhà đàm phán Mỹ, trong đó có ông Witkoff, sẽ có thể thông tin tới Tổng thống Putin về những cuộc tiếp xúc của họ với cả phía Ukraine và các đối tác châu Âu, đồng thời tiếp tục trao đổi thông điệp giữa Washington và Moskva về một loạt vấn đề hết sức quan trọng. Những cuộc gặp như vậy được chúng tôi đánh giá là rất quan trọng, luôn diễn ra đúng thời điểm và có nội dung rất thực chất”, ông Peskov nói.

Ông Peskov cho rằng điều quan trọng đối với phía Nga là các cuộc đàm phán phải được tiến hành với đại diện có tính chính danh của chính quyền Ukraine, đồng thời có đủ thẩm quyền và sẵn sàng chịu trách nhiệm đưa ra những quyết định cần thiết nhằm chấm dứt xung đột.

Người phát ngôn Điện Kremlin cũng nhấn mạnh sự cần thiết phải khẩn trương nối lại đối thoại Nga - Mỹ về ổn định chiến lược và giải trừ vũ khí hạt nhân. Theo ông Peskov, việc thiếu vắng khuôn khổ pháp lý điều chỉnh lĩnh vực này đang tạo ra những nguy cơ nghiêm trọng đối với an ninh quốc tế.

Phía Nga xác định Nga và Mỹ cần trực tiếp thảo luận về ổn định chiến lược, đồng thời không thể bỏ qua năng lực hạt nhân của các nước châu Âu, trước hết là Anh và Pháp.

Những tuyên bố của Điện Kremlin cho thấy Nga tiếp tục coi trọng việc duy trì các kênh tiếp xúc với Mỹ trong bối cảnh hai bên đang trao đổi về khả năng thúc đẩy giải pháp ngoại giao cho cuộc xung đột Ukraine. Tuy nhiên, đến nay, thời điểm tổ chức cuộc gặp giữa Tổng thống Putin và các nhà đàm phán Mỹ cũng như khả năng đạt được những bước tiến cụ thể vẫn chưa được xác định.