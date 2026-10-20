English
/ THẾ GIỚI
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Nga mong muốn duy trì các cuộc tiếp xúc với đại diện Mỹ

Thứ Ba, 21:16, 20/10/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Điện Kremlin hy vọng sớm tổ chức cuộc gặp giữa Tổng thống Putin và các nhà đàm phán Mỹ để trao đổi về xung đột Ukraine, quan hệ song phương và ổn định chiến lược.

Ngày 20/10, Điện Kremlin bày tỏ hy vọng sớm tổ chức cuộc gặp giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin với các nhà đàm phán Mỹ nhằm tiếp tục trao đổi về tiến trình giải quyết xung đột Ukraine và những vấn đề quan trọng trong quan hệ song phương.

nga mong muon duy tri cac cuoc tiep xuc voi dai dien my hinh anh 1
Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov.

Phát biểu trước báo giới, Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết Nga mong muốn duy trì các cuộc tiếp xúc với đại diện Mỹ, đồng thời đánh giá cao những nỗ lực trung gian của nước này trong tiến trình giải quyết xung đột tại Ukraine.

“Chúng tôi hy vọng rằng có thể thu xếp được cuộc gặp trong thời gian sớm nhất. Các nhà đàm phán Mỹ, trong đó có ông Witkoff, sẽ có thể thông tin tới Tổng thống Putin về những cuộc tiếp xúc của họ với cả phía Ukraine và các đối tác châu Âu, đồng thời tiếp tục trao đổi thông điệp giữa Washington và Moskva về một loạt vấn đề hết sức quan trọng. Những cuộc gặp như vậy được chúng tôi đánh giá là rất quan trọng, luôn diễn ra đúng thời điểm và có nội dung rất thực chất”, ông Peskov nói.

Ông Peskov cho rằng điều quan trọng đối với phía Nga là các cuộc đàm phán phải được tiến hành với đại diện có tính chính danh của chính quyền Ukraine, đồng thời có đủ thẩm quyền và sẵn sàng chịu trách nhiệm đưa ra những quyết định cần thiết nhằm chấm dứt xung đột.

Người phát ngôn Điện Kremlin cũng nhấn mạnh sự cần thiết phải khẩn trương nối lại đối thoại Nga - Mỹ về ổn định chiến lược và giải trừ vũ khí hạt nhân. Theo ông Peskov, việc thiếu vắng khuôn khổ pháp lý điều chỉnh lĩnh vực này đang tạo ra những nguy cơ nghiêm trọng đối với an ninh quốc tế.

Phía Nga xác định Nga và Mỹ cần trực tiếp thảo luận về ổn định chiến lược, đồng thời không thể bỏ qua năng lực hạt nhân của các nước châu Âu, trước hết là Anh và Pháp.

Những tuyên bố của Điện Kremlin cho thấy Nga tiếp tục coi trọng việc duy trì các kênh tiếp xúc với Mỹ trong bối cảnh hai bên đang trao đổi về khả năng thúc đẩy giải pháp ngoại giao cho cuộc xung đột Ukraine. Tuy nhiên, đến nay, thời điểm tổ chức cuộc gặp giữa Tổng thống Putin và các nhà đàm phán Mỹ cũng như khả năng đạt được những bước tiến cụ thể vẫn chưa được xác định.

Minh Phượng/VOV-Moscow
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Điện Kremlin: Khó có giải pháp cuối cùng cho Ukraine nếu thiếu Kiev
Điện Kremlin: Khó có giải pháp cuối cùng cho Ukraine nếu thiếu Kiev

VOV.VN - Điện Kremlin hôm nay (19/10) cho rằng, khó có thể đạt được một giải pháp cuối cùng cho cuộc xung đột tại Ukraine nếu không có sự tham gia của chính quốc gia này.

Điện Kremlin: Khó có giải pháp cuối cùng cho Ukraine nếu thiếu Kiev

Điện Kremlin: Khó có giải pháp cuối cùng cho Ukraine nếu thiếu Kiev

VOV.VN - Điện Kremlin hôm nay (19/10) cho rằng, khó có thể đạt được một giải pháp cuối cùng cho cuộc xung đột tại Ukraine nếu không có sự tham gia của chính quốc gia này.

Điện Kremlin lên tiếng về khả năng Tổng thống Putin dự G20 tại Mỹ
Điện Kremlin lên tiếng về khả năng Tổng thống Putin dự G20 tại Mỹ

VOV.VN - Điện Kremlin cho biết chưa quyết định việc ông Putin dự Hội nghị G20 tại Mỹ vào tháng 12 tới.

Điện Kremlin lên tiếng về khả năng Tổng thống Putin dự G20 tại Mỹ

Điện Kremlin lên tiếng về khả năng Tổng thống Putin dự G20 tại Mỹ

VOV.VN - Điện Kremlin cho biết chưa quyết định việc ông Putin dự Hội nghị G20 tại Mỹ vào tháng 12 tới.

Điện Kremlin nêu điều kiện diễn ra Hội nghị thượng đỉnh Putin - Trump - Zelensky
Điện Kremlin nêu điều kiện diễn ra Hội nghị thượng đỉnh Putin - Trump - Zelensky

VOV.VN - Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết cuộc gặp giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin, Tổng thống Mỹ Donald Trump và ông Vladimir Zelensky chỉ có thể được tổ chức nhằm hoàn tất và ký kết các thỏa thuận đạt được sau quá trình đàm phán.

Điện Kremlin nêu điều kiện diễn ra Hội nghị thượng đỉnh Putin - Trump - Zelensky

Điện Kremlin nêu điều kiện diễn ra Hội nghị thượng đỉnh Putin - Trump - Zelensky

VOV.VN - Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết cuộc gặp giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin, Tổng thống Mỹ Donald Trump và ông Vladimir Zelensky chỉ có thể được tổ chức nhằm hoàn tất và ký kết các thỏa thuận đạt được sau quá trình đàm phán.

 
QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
NGƯỜI VIỆT
CÔNG NGHỆ
PODCAST
VĂN HÓA
Du lịch
KINH TẾ
XÃ HỘI
SỨC KHỎE
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ
CHÍNH TRỊ
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ