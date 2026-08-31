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Điện Kremlin nêu điều kiện diễn ra Hội nghị thượng đỉnh Putin - Trump - Zelensky

Thứ Hai, 07:01, 31/08/2026
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VOV.VN - Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết cuộc gặp giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin, Tổng thống Mỹ Donald Trump và ông Vladimir Zelensky chỉ có thể được tổ chức nhằm hoàn tất và ký kết các thỏa thuận đạt được sau quá trình đàm phán.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết cuộc gặp giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin, Tổng thống Mỹ Donald Trump và ông Vladimir Zelensky chỉ có thể diễn ra để chính thức hóa các thỏa thuận, trong đó không thể chỉ là một “thỏa thuận đơn giản”.

“Đã có những lời kêu gọi tổ chức hội nghị thượng đỉnh Putin - Trump - Zelensky trong một thời gian khá dài. Các bạn đều biết rõ lập trường của Tổng thống Nga, một cuộc gặp như vậy chỉ có thể diễn ra nhằm chính thức hóa các thỏa thuận. Đây hoàn toàn không phải một thỏa thuận đơn giản mà là một tiến trình hòa bình rất phức tạp, bao gồm số lượng lớn các vấn đề và chi tiết”, ông Peskov nói với các phóng viên.

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Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov. Ảnh: Tass

Người phát ngôn Điện Kremlin nhấn mạnh việc các nhà lãnh đạo gặp nhau chỉ để thảo luận những vấn đề chi tiết là không cần thiết.

“Họ chỉ có thể gặp nhau để hoàn tất các thỏa thuận”, ông Peskov nói, đồng thời cho rằng phía Ukraine vẫn chưa sẵn sàng tham gia vào tiến trình giải quyết xung đột.

Trước đó, cổng thông tin Axios đưa tin trong chuyến thăm Moscow hồi tuần này, Giám đốc Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) John Ratcliffe đã đề xuất tổ chức cuộc gặp ba bên giữa các nhà lãnh đạo Nga, Mỹ và Ukraine.

Ông Ratcliffe thăm Moscow ngày 25/8. Theo ông Peskov, chuyến đi liên quan đến các cuộc tiếp xúc giữa cơ quan tình báo hai nước. Giám đốc Cơ quan Tình báo Đối ngoại Nga (SVR) Sergey Naryshkin cũng xác nhận đã gặp người đứng đầu CIA trong thời gian ông Ratcliffe ở Moscow.

Giang Bùi/VOV.VN
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