Điện Kremlin: Khó có giải pháp cuối cùng cho Ukraine nếu thiếu Kiev

Phát biểu trước báo giới, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết, Mỹ vẫn đang tiếp tục các nỗ lực trung gian, tuy nhiên, theo ông, một giải pháp cuối cùng sẽ khó có thể đạt được nếu thiếu sự tham gia của chính Ukraine.

“Phía Mỹ vẫn đang tiếp tục các nỗ lực trung gian và kiến tạo hòa bình. Chúng tôi đánh giá rất cao những nỗ lực đó. Tuy nhiên, tất nhiên là không thể đạt được một giải pháp cuối cùng nếu thiếu sự tham gia từ phía Ukraine, những người sẵn sàng đứng ra gánh vác trách nhiệm”, ông Peskov nói.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov. Ảnh: TASS

Tuyên bố được đưa ra trong bối cảnh xuất hiện thông tin về khả năng Nga đề xuất một cuộc gặp ba bên giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin, Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình vào tháng tới.

Trả lời câu hỏi của phóng viên về thông tin cho rằng Tổng thống Putin muốn tổ chức hội nghị thượng đỉnh ba bên để thảo luận về giải pháp cho Ukraine, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết, do cả ba nhà lãnh đạo đều có khả năng tham dự Hội nghị cấp cao APEC tại Trung Quốc, chủ đề về một cuộc gặp như vậy đã được đề cập.

Tuy nhiên, ông Peskov nhấn mạnh hiện chưa có bất kỳ đề xuất chi tiết hay thỏa thuận cụ thể nào liên quan đến cuộc gặp, cũng như chương trình nghị sự và nội dung thảo luận.

Theo các nguồn tin này, cuộc đối thoại ba bên có thể diễn ra bên lề Hội nghị cấp cao Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương, APEC, dự kiến tổ chức ngày 18 và 19/11 tại Thâm Quyến, Trung Quốc.