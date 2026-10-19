Điện Kremlin lên tiếng về khả năng Tổng thống Putin dự G20 tại Mỹ

Điện Kremlin ngày 18/10 cho biết chưa có quyết định về việc Tổng thống Nga Vladimir Putin có trực tiếp tham dự Hội nghị Thượng đỉnh G20 dự kiến diễn ra tại Miami, Mỹ, vào tháng 12 tới hay không.

Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: Reuters

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov ngày 18/10 cho biết Nga hiện chưa đưa ra quyết định về khả năng Tổng thống Vladimir Putin trực tiếp tham dự Hội nghị Thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) tại thành phố Miami, bang Florida, Mỹ.

“Cho đến nay, vẫn chưa có quyết định nào được đưa ra”, ông Peskov nói với TASS.

Trước đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố ông “chắc chắn” muốn người đồng cấp Nga Vladimir Putin tham dự Hội nghị Thượng đỉnh G20 tại Miami, song không rõ nhà lãnh đạo Nga có đến dự hay không.

Trong một cuộc họp báo trước đó tại Đại sứ quán Nga ở Washington, ông Denis Agafonov, đại diện Nga phụ trách các vấn đề G20 (Sherpa G20), đồng thời là người đứng đầu Cục Chuyên gia thuộc Văn phòng Tổng thống Nga, cho biết quyết định về việc ông Putin có tham dự hội nghị tại Miami vào tháng 12 hay không sẽ được đưa ra khi thời điểm tổ chức sự kiện đến gần.

Tháng trước, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio xác nhận rằng ông Putin đã được mời tham dự hội nghị thượng đỉnh G20 dự kiến diễn ra tại Miami trong hai ngày 14 và 15/12.

Phát biểu với các phóng viên ngày 16/10, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông hoan nghênh người đồng cấp Nga Vladimir Putin tham dự hội nghị G20.

“Tôi không biết ông ấy có đến hay không. Tôi chắc chắn rất mong ông ấy tham dự”, ông Trump nói khi được hỏi liệu nhà lãnh đạo Nga có tham gia hội nghị hay không.