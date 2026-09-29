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Nga nâng quân số lực lượng vũ trang lên hơn 2,44 triệu người

Thứ Ba, 10:46, 29/09/2026
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VOV.VN - Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ký sắc lệnh nâng quân số tối đa của Lực lượng vũ trang Nga lên hơn 2,44 triệu người, trong đó có hơn 1,55 triệu quân nhân tại ngũ.

Theo sắc lệnh được công bố trên cổng thông tin pháp lý chính thức của Nga, quân số tối đa của Lực lượng vũ trang Nga được ấn định ở mức 2.441.630 người, trong đó có 1.550.500 quân nhân.

Văn bản cũng yêu cầu Chính phủ Nga bố trí nguồn ngân sách liên bang cần thiết để thực hiện quy mô quân số mới. Đây là lần thứ tư trong năm 2026 Tổng thống Nga ký sắc lệnh liên quan đến việc tăng quy mô lực lượng vũ trang. Sắc lệnh trước đó về quân số lực lượng vũ trang, ban hành ngày 12/6/2026, sẽ được coi là hết hiệu lực.

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Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: Reuters

Cuối tháng 7, Tổng thống Putin đã ký sắc lệnh nâng quân số tối đa của Lực lượng vũ trang Nga lên 2.426.130 người, trong đó có 1.535.000 quân nhân tại ngũ. Sắc lệnh này có hiệu lực từ ngày 1/8.

Như vậy, theo sắc lệnh mới nhất, tổng quân số tối đa của Lực lượng vũ trang Nga tăng thêm 15.500 người, đồng thời số quân nhân tại ngũ cũng tăng tương ứng 15.500 người.

Trước đó, Tổng thống Putin cũng đã điều chỉnh tăng quy mô lực lượng vũ trang vào tháng 3. Tính từ tháng 3 đến tháng 9/2026, quân số tối đa của Lực lượng vũ trang Nga đã tăng tổng cộng 49.860 người.

Hoàng Phạm/VOV.VN
Theo TASS
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