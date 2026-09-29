CSTO đưa kinh nghiệm tác chiến hiện đại vào tập trận chung tại Nga

Tại thao trường Chebarkul thuộc Quân khu Trung tâm của Nga, Tổ chức Hiệp ước An ninh Tập thể (CSTO) đang tiến hành đồng thời ba cuộc tập trận ba cuộc tập trận “Hiệp đồng-2026” (Vzaimodeystvie-2026), “Tìm kiếm-2026” (Poisk-2026) và “Thê đội-2026” (Eshelon-2026) với lực lượng tham gia đến từ 5 quốc gia thành viên gồm Nga, Belarus, Kazakhstan, Kyrgyzstan và Tajikistan.

Theo Tổ chức Hiệp ước An ninh Tập thể (CSTO), các cuộc tập trận được tổ chức với những nhiệm vụ có liên hệ chặt chẽ, tập trung huấn luyện Lực lượng phản ứng nhanh tập thể chuẩn bị và tiến hành chiến dịch chung nhằm khoanh vùng xung đột vũ trang tại khu vực biên giới, đồng thời thực hành hoạt động trinh sát và bảo đảm vật chất, kỹ thuật cho lực lượng tham gia.

Các lực lượng của CSTO tiến hành loạt tập trận chung tại thao trường Chebarkul của Nga. (Nguồn: CSTO)

Điểm đáng chú ý của đợt tập trận năm nay là việc sử dụng rộng rãi nhiều loại thiết bị bay không người lái (UAV) và các tổ hợp robot. CSTO cho biết nội dung huấn luyện được xây dựng dựa trên kinh nghiệm thực tế từ các cuộc xung đột quân sự hiện đại và hoạt động quân sự của Nga tại Ukraine.

Phát biểu tại lễ khai mạc, Tham mưu trưởng Bộ Tham mưu liên hợp Tổ chức Hiệp ước An ninh Tập thể CSTO Andrey Serdyukov cho biết trong nhiệm kỳ Nga giữ chức Chủ tịch Tổ chức Hiệp ước An ninh Tập thể, các hướng ưu tiên gồm nâng cao năng lực của lực lượng tập thể, trang bị các hệ thống không người lái, phương tiện trinh sát và tác chiến điện tử, đồng thời hoàn thiện tổ chức phòng không.

Theo kế hoạch, các cuộc tập trận sẽ diễn ra đến hết ngày 3/10 tại thao trường Chebarkul. Tổ chức Hiệp ước An ninh Tập thể CSTO khẳng định đây là hoạt động huấn luyện theo kế hoạch, không nhằm vào nước thứ ba, với mục tiêu nâng cao khả năng phối hợp và duy trì trạng thái sẵn sàng của các lực lượng tập thể.