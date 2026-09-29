English
/ THẾ GIỚI
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

CSTO đưa kinh nghiệm tác chiến hiện đại vào tập trận chung tại Nga

Thứ Ba, 06:27, 29/09/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Các lực lượng của Tổ chức Hiệp ước An ninh Tập thể (CSTO) đang tiến hành loạt tập trận chung tại thao trường Chebarkul của Nga, với sự tham gia của khoảng 2.000 quân nhân và 350 đơn vị vũ khí, trang thiết bị quân sự và phương tiện đặc chủng đến từ 5 quốc gia.

Tại thao trường Chebarkul thuộc Quân khu Trung tâm của Nga, Tổ chức Hiệp ước An ninh Tập thể (CSTO) đang tiến hành đồng thời ba cuộc tập trận ba cuộc tập trận “Hiệp đồng-2026” (Vzaimodeystvie-2026), “Tìm kiếm-2026” (Poisk-2026) và “Thê đội-2026” (Eshelon-2026) với lực lượng tham gia đến từ 5 quốc gia thành viên gồm Nga, Belarus, Kazakhstan, Kyrgyzstan và Tajikistan.

Theo Tổ chức Hiệp ước An ninh Tập thể (CSTO), các cuộc tập trận được tổ chức với những nhiệm vụ có liên hệ chặt chẽ, tập trung huấn luyện Lực lượng phản ứng nhanh tập thể chuẩn bị và tiến hành chiến dịch chung nhằm khoanh vùng xung đột vũ trang tại khu vực biên giới, đồng thời thực hành hoạt động trinh sát và bảo đảm vật chất, kỹ thuật cho lực lượng tham gia.

csto dua kinh nghiem tac chien hien dai vao tap tran chung tai nga hinh anh 1
Các lực lượng của CSTO tiến hành loạt tập trận chung tại thao trường Chebarkul của Nga. (Nguồn: CSTO)

Điểm đáng chú ý của đợt tập trận năm nay là việc sử dụng rộng rãi nhiều loại thiết bị bay không người lái (UAV) và các tổ hợp robot. CSTO cho biết nội dung huấn luyện được xây dựng dựa trên kinh nghiệm thực tế từ các cuộc xung đột quân sự hiện đại và hoạt động quân sự của Nga tại Ukraine.

Phát biểu tại lễ khai mạc, Tham mưu trưởng Bộ Tham mưu liên hợp Tổ chức Hiệp ước An ninh Tập thể CSTO Andrey Serdyukov cho biết trong nhiệm kỳ Nga giữ chức Chủ tịch Tổ chức Hiệp ước An ninh Tập thể, các hướng ưu tiên gồm nâng cao năng lực của lực lượng tập thể, trang bị các hệ thống không người lái, phương tiện trinh sát và tác chiến điện tử, đồng thời hoàn thiện tổ chức phòng không.

Theo kế hoạch, các cuộc tập trận sẽ diễn ra đến hết ngày 3/10 tại thao trường Chebarkul. Tổ chức Hiệp ước An ninh Tập thể CSTO khẳng định đây là hoạt động huấn luyện theo kế hoạch, không nhằm vào nước thứ ba, với mục tiêu nâng cao khả năng phối hợp và duy trì trạng thái sẵn sàng của các lực lượng tập thể.

han-quoc-tap-tran.jpg

Hàn Quốc tập trận đổ bộ quy mô lớn ở vùng duyên hải Đông Nam

VOV.VN - Hải quân và Thủy quân lục chiến Hàn Quốc đang tiến hành cuộc tập trận đổ bộ quy mô lớn ở khu vực duyên hải phía Đông Nam của nước này. Nội dung tập trận tập trung vào việc kết hợp các hệ thống chiến đấu có người lái và không người lái để tăng cường khả năng phối hợp chung. 

 

Minh Phượng/VOV-Moscow
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Triều Tiên lên tiếng về cuộc tập trận chung Mỹ - Nhật - Hàn
Triều Tiên lên tiếng về cuộc tập trận chung Mỹ - Nhật - Hàn

VOV.VN - Cuộc tập trận chung Freedom Edge giữa Nhật Bản, Hàn Quốc và Mỹ một lần nữa vấp phải những chỉ trích gay gắt từ phía Triều Tiên.

Triều Tiên lên tiếng về cuộc tập trận chung Mỹ - Nhật - Hàn

Triều Tiên lên tiếng về cuộc tập trận chung Mỹ - Nhật - Hàn

VOV.VN - Cuộc tập trận chung Freedom Edge giữa Nhật Bản, Hàn Quốc và Mỹ một lần nữa vấp phải những chỉ trích gay gắt từ phía Triều Tiên.

Lý do Israel ít tập trận với Ấn Độ dù là đồng minh hàng đầu
Lý do Israel ít tập trận với Ấn Độ dù là đồng minh hàng đầu

VOV.VN - Israel và Ấn Độ là đồng minh và đối tác chiến lược của nhau trong lĩnh vực an ninh quốc phòng. Tuy nhiên, Israel đã không tham gia tập trận quân sự năm nay với Ấn Độ. Có một mối quan hệ âm thầm đặc biệt giữa 2 quốc gia này.

Lý do Israel ít tập trận với Ấn Độ dù là đồng minh hàng đầu

Lý do Israel ít tập trận với Ấn Độ dù là đồng minh hàng đầu

VOV.VN - Israel và Ấn Độ là đồng minh và đối tác chiến lược của nhau trong lĩnh vực an ninh quốc phòng. Tuy nhiên, Israel đã không tham gia tập trận quân sự năm nay với Ấn Độ. Có một mối quan hệ âm thầm đặc biệt giữa 2 quốc gia này.

Lính thủy đánh bộ Hàn Quốc tham gia tập trận tại Indonesia
Lính thủy đánh bộ Hàn Quốc tham gia tập trận tại Indonesia

VOV.VN - Trong 1 thông cáo vừa được đưa ra hôm nay (14/9), lực lượng hải quân Hàn Quốc xác nhận đã tham gia 2 cuộc tập trận chung liên tiếp tại Indonesia. 

Lính thủy đánh bộ Hàn Quốc tham gia tập trận tại Indonesia

Lính thủy đánh bộ Hàn Quốc tham gia tập trận tại Indonesia

VOV.VN - Trong 1 thông cáo vừa được đưa ra hôm nay (14/9), lực lượng hải quân Hàn Quốc xác nhận đã tham gia 2 cuộc tập trận chung liên tiếp tại Indonesia. 

21 quốc gia tham gia Tập trận Siêu lá chắn Garuda 2026
21 quốc gia tham gia Tập trận Siêu lá chắn Garuda 2026

VOV.VN - Tập trận Siêu lá chắn Garuda (Super Garuda Shield 2026) chính thức khai mạc ngày 31/8 tại Bandung, Indonesia, với sự tham dự của 21 quốc gia.

21 quốc gia tham gia Tập trận Siêu lá chắn Garuda 2026

21 quốc gia tham gia Tập trận Siêu lá chắn Garuda 2026

VOV.VN - Tập trận Siêu lá chắn Garuda (Super Garuda Shield 2026) chính thức khai mạc ngày 31/8 tại Bandung, Indonesia, với sự tham dự của 21 quốc gia.

Trung Quốc và Indonesia hoàn tất tập trận trên biển
Trung Quốc và Indonesia hoàn tất tập trận trên biển

VOV.VN - Hải quân Trung Quốc và Indonesia ngày 12/8 đã hoàn tất các nội dung diễn tập theo kế hoạch, khép lại cuộc tập trận phối hợp trên biển giữa hai nước.

Trung Quốc và Indonesia hoàn tất tập trận trên biển

Trung Quốc và Indonesia hoàn tất tập trận trên biển

VOV.VN - Hải quân Trung Quốc và Indonesia ngày 12/8 đã hoàn tất các nội dung diễn tập theo kế hoạch, khép lại cuộc tập trận phối hợp trên biển giữa hai nước.

QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
NGƯỜI VIỆT
CÔNG NGHỆ
PODCAST
VĂN HÓA
Du lịch
KINH TẾ
XÃ HỘI
SỨC KHỎE
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ
CHÍNH TRỊ
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ