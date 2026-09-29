Thời sự quốc tế sáng 29/9: Nga tập kích quy mô lớn, Kiev chìm trong tiếng bom

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VOV.VN - Iran dọa áp đặt hạn chế vận chuyển qua eo biển Hormuz. Ông Zelensky tiết lộ số lượng UAV, tên lửa tấn công Ukraine trong tuần. Hungary nới lỏng lập trường với Sáng kiến C8 do Ukraine khởi động.
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VOV.VN - Bước tiến của lực lượng Houthi thời gian qua gia tăng vị thế của Iran trước Mỹ và Saudi Arabia nhưng có thể khiến nhóm nổi dậy này đánh mất tính chính danh tại Yemen.
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VOV.VN - Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev khẳng định nước này chưa cần tổng động viên; ông coi tuyên bố của đối phương là các hành động khiêu khích nhằm mục đích gây hoang mang trong dư luận.
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