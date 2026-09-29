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Thời sự quốc tế sáng 29/9: Nga tập kích quy mô lớn, Kiev chìm trong tiếng bom

Thứ Ba, 08:49, 29/09/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Kyiv Independent cho hay, cuộc tấn công của Nga vào một cơ sở ở Kiev khiến 2 người thiệt mạng. Cuộc tấn công diễn ra trong bối cảnh Nga thực hiện làn sóng tấn công kéo dài nhiều ngày vào thủ đô Kiev. Khu vực trung tâm chìm trong tiếng nổ và tiếng bom suốt 9 giờ.

Xem thêm:

>> Nguy cơ chiến tranh Mỹ - Âu ở Bắc cực và thế thượng phong của Nga, Trung Quốc

>> Thổ Nhĩ Kỳ muốn Nga và Ukraine chấm dứt tấn công tàu ở Biển Đen

PV/VOV.VN
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