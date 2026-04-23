Nga nêu điều kiện để Tổng thống Putin gặp Tổng thống Zelensky

Thứ Năm, 09:27, 23/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Điện Kremlin cho biết Tổng thống Nga Vladimir Putin sẵn sàng gặp Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, song cuộc gặp chỉ có thể diễn ra nhằm mục đích hoàn tất các thỏa thuận liên quan đến xung đột.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nhấn mạnh, yếu tố then chốt của một cuộc gặp thượng đỉnh giữa Nga và Ukraine là phải mang lại kết quả cụ thể, thay vì chỉ mang tính biểu tượng.

“Theo quan điểm của chúng tôi, điều quan trọng nhất là mục tiêu của cuộc gặp. Cần có lý do rõ ràng để hai bên gặp nhau và cuộc gặp phải mang lại hiệu quả. Nó chỉ có thể diễn ra nhằm hoàn tất các thỏa thuận”, ông Peskov nói.

nga neu dieu kien de tong thong putin gap tong thong zelensky hinh anh 1
Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Ảnh: Reuters

Trước đó, Ngoại trưởng Ukraine Andrii Sybiha cho biết Tổng thống Zelensky sẵn sàng đối thoại trực tiếp với nhà lãnh đạo Nga nếu có sự tham gia của Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan.

Tổng thống Zelensky cũng khẳng định các cuộc đàm phán sắp tới cần mở đường cho một hội nghị cấp lãnh đạo, bởi đây là định dạng cần thiết để đưa ra quyết định liên quan đến các vấn đề lãnh thổ.

Liên quan đến tiến trình đàm phán, Phó Tổng thống Mỹ JD Vance gần đây đặt câu hỏi về ý nghĩa của việc tranh cãi xoay quanh “vài km2 lãnh thổ”. Đáp lại, ông Zelensky cho biết ông không tham gia các cuộc đàm phán ba bên, đồng thời nhấn mạnh một trong những mục tiêu cốt lõi của Nga vẫn là kiểm soát lãnh thổ Ukraine dưới nhiều hình thức khác nhau.

Trong khi đó, người đứng đầu cơ quan tình báo quốc phòng Ukraine Kyrylo Budanov cho rằng Kiev có thể sẽ “nghe thấy nhiều điều mới” từ phía Nga trong vòng đàm phán tiếp theo. Ông cũng lưu ý các cuộc tấn công nhằm vào cơ sở hạ tầng của Nga đang tác động đến tiến trình thương lượng.

Theo các hãng tin Nga, ông Peskov khẳng định mục tiêu chính trong chiến dịch quân sự của Nga là bảo đảm các lợi ích cốt lõi, đồng thời ngăn chặn những cuộc tấn công mà Nga cáo buộc xuất phát từ phía Ukraine nhằm vào các cơ sở năng lượng và nhiều mục tiêu khác, điều mà ông mô tả là “nguy cơ khủng bố từ khu vực Kiev”.

Bên cạnh đó, ông nhấn mạnh Tổng thống Putin sẵn sàng cho một cuộc gặp bất cứ lúc nào, “thậm chí ngay trong ngày mai”, song điều kiện tiên quyết vẫn là cuộc gặp đó phải nhằm hoàn tất các thỏa thuận cuối cùng liên quan đến xung đột.

Giang Bùi/VOV.VN (biên dịch)
Theo: Reuters
Tin liên quan

Diễn biến chính tình hình chiến sự Nga - Ukraine ngày 23/4

VOV.VN - Dưới đây là một số diễn biến quan trọng liên quan đến tình hình chiến sự ở Ukraine ngày 23/4/2026.

VOV.VN - Dưới đây là một số diễn biến quan trọng liên quan đến tình hình chiến sự ở Ukraine ngày 23/4/2026.

Hungary dỡ bỏ quyền phủ quyết, mở đường khoản vay 90 tỷ euro từ EU cho Ukraine

VOV.VN - Ngày 22/4, Liên minh châu Âu đã thông qua sơ bộ khoản vay 90 tỷ euro cho Ukraine ngay sau khi Hungary có động thái dỡ bỏ quyền phủ quyết kéo dài nhiều tháng đối với khoản hỗ trợ này.

VOV.VN - Ngày 22/4, Liên minh châu Âu đã thông qua sơ bộ khoản vay 90 tỷ euro cho Ukraine ngay sau khi Hungary có động thái dỡ bỏ quyền phủ quyết kéo dài nhiều tháng đối với khoản hỗ trợ này.

Ukraine tham vọng hay thế 1/3 bộ binh bằng những chiến binh “không đổ máu”

VOV.VN - Trong bối cảnh bầu trời tiền tuyến bị bao vây bởi UAV, Ukraine đang tiến hành một cuộc cải tổ lực lượng chưa từng có với mục tiêu thay thế 1/3 quân số bộ binh bằng các hệ thống robot tự hành.

VOV.VN - Trong bối cảnh bầu trời tiền tuyến bị bao vây bởi UAV, Ukraine đang tiến hành một cuộc cải tổ lực lượng chưa từng có với mục tiêu thay thế 1/3 quân số bộ binh bằng các hệ thống robot tự hành.

