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Nga phóng thiết bị quân sự bí mật lên quỹ đạo

Thứ Bảy, 07:10, 19/09/2026
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VOV.VN - Nga vừa đưa một thiết bị quân sự được xếp vào diện mật lên quỹ đạo, đánh dấu lần phóng phục vụ mục đích quân sự thứ hai của nước này chỉ trong vòng một tuần.

Vụ phóng diễn ra trong đêm từ sân bay vũ trụ Plesetsk, thuộc tỉnh Arkhangelsk của Nga, do lực lượng Không quân Vũ trụ Nga thực hiện.

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Nga phóng khí tài quân sự mới lên quỹ đạo. Ảnh: Roscosmos

Giới chức Nga không tiết lộ cụ thể về thiết bị được đưa lên quỹ đạo, song các thông tin được công bố cho thấy đây có thể là một vệ tinh. Các quan chức cho biết thiết bị đã thiết lập liên lạc thành công với trung tâm điều khiển mặt đất sau khi đi vào quỹ đạo.

Bộ Quốc phòng Nga và Tập đoàn Vũ trụ Nhà nước Roscosmos cho biết tên lửa đẩy Soyuz-2.1b được sử dụng trong vụ phóng.

Vụ phóng diễn ra trong bối cảnh Nga đang mở rộng năng lực vệ tinh, trong đó có chòm vệ tinh băng thông rộng quỹ đạo thấp Rassvet (có nghĩa là “Bình minh”) do công ty hàng không vũ trụ tư nhân Bureau 1440 phát triển.

Moscow đặt mục tiêu đưa 156 vệ tinh Rassvet lên quỹ đạo vào cuối năm 2026 và nâng con số này lên khoảng 900 vệ tinh vào năm 2035.

Nguồn: Bộ Quốc phòng Nga

Tổng thống Nga Vladimir Putin từng cho rằng mạng lưới này “không thua kém” Starlink của tỷ phú Elon Musk và “thậm chí có thể vượt qua ở một số khía cạnh”.

Nga cũng đang phát triển các máy bay không người lái (UAV) tấn công hạng nặng được điều khiển qua vệ tinh. Công nghệ này có thể giúp UAV tăng khả năng hoạt động trong môi trường bị tác chiến điện tử và gây nhiễu.

Hôm 17/9, Roscosmos cũng thực hiện một vụ phóng bằng tên lửa Soyuz-2.1b từ sân bay vũ trụ Baikonur ở Kazakhstan, đưa tàu vận tải Progress MS-35 lên quỹ đạo, mang theo 2,4 tấn hàng tiếp tế cho Trạm Vũ trụ Quốc tế (ISS).

Tàu vận tải không người lái dự kiến kết nối với Trạm Vũ trụ Quốc tế vào cuối tuần này.

Giang Bùi/VOV.VN
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