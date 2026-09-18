Su-57 Nga bay xuyên lục địa không cần thùng dầu phụ

Su-57E của Nga đã phô diễn khả năng hoạt động tầm xa khi bay tới Ai Cập chỉ bằng nhiên liệu chứa bên trong thân máy bay, không cần sử dụng thùng dầu phụ gắn ngoài. Tập đoàn quốc phòng nhà nước Rostec cho biết chuyến bay được thực hiện nhân dịp Triển lãm Hàng không Quốc tế El Alamein, qua đó giới thiệu khả năng duy trì tầm bay xa của tiêm kích thế hệ 5 này.

“Tiêm kích thế hệ 5 Su-57E của Nga đã chứng minh tầm bay đặc biệt với nhiên liệu chứa bên trong máy bay. Su-57E bay tới Triển lãm Hàng không Quốc tế El Alamein tại Ai Cập bằng các thùng nhiên liệu bên trong, không cần sử dụng thùng dầu phụ truyền thống gắn trên các giá treo dưới cánh”, Rostec cho biết.

Máy bay Su-57 của Nga. Ảnh: Sputnik

Chuyến bay hoàn thành chỉ với một lần dừng chân. Khi tới điểm đến, chiếc Su-57E vẫn còn đủ nhiên liệu để bay thêm khoảng 1.000 km. Rostec cho biết lượng nhiên liệu còn lại đủ để máy bay tiến hành chuyến bay trình diễn vào ngày hôm sau, mức tiêu hao tương đương một nhiệm vụ tác chiến đường không quy mô đầy đủ.

Việc không cần mang thùng dầu phụ bên ngoài có ý nghĩa đặc biệt đối với tiêm kích tàng hình. Các thùng nhiên liệu treo ngoài không chỉ làm tăng trọng lượng và lực cản khí động học mà còn có thể ảnh hưởng đến khả năng tàng hình của những máy bay thế hệ 5 như Su-57.

Theo Rostec, sử dụng nhiên liệu chứa bên trong thân giúp duy trì đặc tính khí động học của Su-57E, đồng thời bảo đảm dự trữ tầm bay lớn. Chuyến bay tới Ai Cập cho thấy Su-57E có lợi thế đáng kể về bán kính chiến đấu và thời gian hoạt động trên không trong nhóm máy bay chiến thuật đang được khai thác.

Tầm hoạt động xa từ lâu là một trong những đặc điểm nổi bật của các dòng tiêm kích hạng nặng do Liên Xô và Nga phát triển. Su-27, mẫu tiêm kích thế hệ 4 được coi là tiền thân trực tiếp của Su-57 trong dòng máy bay chiến đấu Sukhoi, có bán kính chiến đấu được cho là gần 2.000 km trong một số cấu hình nhiệm vụ.

Su-57 được thiết kế với khả năng hoạt động xa hơn, đồng thời Nga dự kiến tiếp tục cải thiện hiệu suất của máy bay khi tích hợp động cơ AL-51F thế hệ mới. Theo kế hoạch, quá trình trang bị động cơ này cho Su-57 có thể được đẩy mạnh vào cuối thập niên.