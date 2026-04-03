Nga sẵn sàng bảo đảm nguồn cung phân bón, dầu mỏ và LNG cho Ấn Độ

Theo thông báo của Chính phủ Nga, trọng tâm các cuộc làm việc của Phó Thủ tướng Nga Manturov với lãnh đạo Ấn Độ là thúc đẩy mở rộng quan hệ thương mại, đầu tư và hợp tác sản xuất trên cơ sở cùng có lợi.

Hai bên đã trao đổi những bước đi cụ thể nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc gia tăng kim ngạch thương mại trong bối cảnh hiện nay, trong đó đặc biệt nhấn mạnh hợp tác trong lĩnh vực dầu khí. Nga khẳng định các doanh nghiệp nước này có đủ năng lực để từng bước tăng cung ứng dầu và LNG cho thị trường Ấn Độ.

Về phân bón, Nga cho biết, nước này sẵn sàng tiếp tục bảo đảm nhu cầu của Ấn Độ, sau khi lượng cung ứng đã tăng 40% trong năm 2025; đồng thời hai bên đang nghiên cứu dự án sản xuất urê chung. Hợp tác năng lượng hạt nhân cũng được duy trì theo đúng tiến độ, trong đó dự án xây dựng các tổ máy của Nhà máy điện hạt nhân Kudankulam tiếp tục được triển khai.

Trong khuôn khổ chuyến thăm, ông Manturov đã được Thủ tướng Narendra Modi tiếp. Ông cũng có buổi làm việc với nhiều lãnh đạo cấp cao Ấn Độ, tiến hành các phiên thảo luận nhằm mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực không gian, giáo dục và công nghiệp.