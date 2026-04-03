Nga sẵn sàng bảo đảm nguồn cung phân bón, dầu mỏ và LNG cho Ấn Độ

Thứ Sáu, 07:27, 03/04/2026
VOV.VN - Trong chuyến thăm làm việc tại New Delhi ngày 2/4, Phó Thủ tướng thứ nhất Liên bang Nga Denis Manturov khẳng định, Nga sẵn sàng tiếp tục đáp ứng nhu cầu của Ấn Độ về phân bón, đồng thời có khả năng mở rộng nguồn cung dầu mỏ và khí tự nhiên hóa lỏng (LNG), qua đó củng cố quan hệ đối tác kinh tế - năng lượng.

Theo thông báo của Chính phủ Nga, trọng tâm các cuộc làm việc của Phó Thủ tướng Nga Manturov với lãnh đạo Ấn Độ là thúc đẩy mở rộng quan hệ thương mại, đầu tư và hợp tác sản xuất trên cơ sở cùng có lợi.

nga san sang bao dam nguon cung phan bon, dau mo va lng cho An Do hinh anh 1
Ảnh minh họa. Nguồn: Getty Images

Hai bên đã trao đổi những bước đi cụ thể nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc gia tăng kim ngạch thương mại trong bối cảnh hiện nay, trong đó đặc biệt nhấn mạnh hợp tác trong lĩnh vực dầu khí. Nga khẳng định các doanh nghiệp nước này có đủ năng lực để từng bước tăng cung ứng dầu và LNG cho thị trường Ấn Độ.

Về phân bón, Nga cho biết, nước này sẵn sàng tiếp tục bảo đảm nhu cầu của Ấn Độ, sau khi lượng cung ứng đã tăng 40% trong năm 2025; đồng thời hai bên đang nghiên cứu dự án sản xuất urê chung. Hợp tác năng lượng hạt nhân cũng được duy trì theo đúng tiến độ, trong đó dự án xây dựng các tổ máy của Nhà máy điện hạt nhân Kudankulam tiếp tục được triển khai.

Trong khuôn khổ chuyến thăm, ông Manturov đã được Thủ tướng Narendra Modi tiếp. Ông cũng có buổi làm việc với nhiều lãnh đạo cấp cao Ấn Độ, tiến hành các phiên thảo luận nhằm mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực không gian, giáo dục và công nghiệp.

Thu Hà/VOV-Moscow
Tag: Nga Ấn Độ phân bón dầu mỏ LNG khí tự nhiên hóa lỏng
Tin liên quan

Ấn Độ tuyên bố không phải xin phép ai khi mua dầu của Nga
VOV.VN - Chính phủ Ấn Độ ngày 7/3 khẳng định sẽ tiếp tục nhập khẩu dầu thô từ Nga, đồng thời nhấn mạnh rằng các quyết định của mình trong lĩnh vực này không cần tới sự cho phép của bất kỳ quốc gia nào.

Tàu dầu Nga chuyển hướng sang Ấn Độ giữa khủng hoảng năng lượng
Tàu dầu Nga chuyển hướng sang Ấn Độ giữa khủng hoảng năng lượng

VOV.VN - Dữ liệu theo dõi vận tải biển của công ty Vortexa được công bố mới đây cho thấy, hiện có ít nhất 7 tàu chở dầu thô của Nga trên hành trình tới Trung Quốc đã bất ngờ quay đầu và chuyển hướng sang Ấn Độ.

Ấn Độ chuẩn bị mua thêm hệ thống S-400 của Nga
Ấn Độ chuẩn bị mua thêm hệ thống S-400 của Nga

VOV.VN - Ấn Độ vừa phê duyệt gói mua sắm quốc phòng trị giá 25 tỷ USD, trong đó có hệ thống phòng không S-400 của Nga, nhằm đẩy nhanh hiện đại hóa quân đội và nâng cao năng lực tác chiến.

