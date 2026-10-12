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Nga sẵn sàng ngừng không kích vào ngày bầu cử của Ukraine

Thứ Hai, 20:51, 12/10/2026
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VOV.VN - Tổng thống Nga Vladimir Putin sẵn sàng ra lệnh cho quân đội ngừng tấn công Ukraine vào ngày quốc gia láng giềng tổ chức bầu cử. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nhấn mạnh ngày 12/10.

Ông Peskov cho rằng việc tạm ngưng chiến sự hoàn toàn có thể xảy ra, “cụ thể là vào ngày bầu cử” của Ukraine.

nga san sang ngung khong kich vao ngay bau cu cua ukraine hinh anh 1
Khói bốc lên từ một đám cháy sau các cuộc tấn công UAV của Ukraine vào thủ đô Moscow, Nga (Ảnh: Reuters)

“Tổng thống [Putin] đã từng nói về điều này, nhưng trong trường hợp này, tôi có thể thay mặt ông ấy nói một cách đầy đủ trách nhiệm rằng nếu Kiev thực sự muốn tổ chức bầu cử, thì Tổng thống Nga, với tư cách là Tổng tư lệnh tối cao, sẽ sẵn sàng ra lệnh cho quân đội không tấn công Ukraine vào ngày bầu cử… Đây là một sự làm rõ rất quan trọng”, ông Peskov nhấn mạnh.

Bình luận về tuyên bố của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky rằng ông cần 60 ngày để tổ chức bầu cử, người phát ngôn Điện Kremlin cho biết không cần một lệnh ngừng bắn mà là một nền hòa bình lâu dài sẽ tồn tại qua nhiều thế hệ.

“Chắc chắn cần nhớ rằng Nga đã sẵn sàng - như họ đã nói công khai - tiếp tục các cuộc đàm phán hòa bình ngay sau khi tổ chức bầu cử Duma Quốc gia của riêng mình”, ông Peskov lưu ý việc Kiev tiến hành các vụ tấn công nhằm vào Nga trong những ngày bầu cử Hạ viện từ ngày 18 đến 20 tháng 9.

“Nhưng Ukraine đã làm gì? Ukraine đã tiến hành các cuộc tấn công vào Moscow, với quy mô chưa từng có. Ukraine tìm cách phá hoại cuộc bầu cử. Ukraine nhắm mục tiêu vào các điểm bỏ phiếu. Ukraine tấn công và giết chết một số thành viên của các ủy ban bầu cử cấp huyện ở các vùng mới của Nga. Đó là lúc Tổng thống nói rằng chúng ta cần suy nghĩ về thời điểm nối lại đàm phán”, người phát ngôn của Tổng thống Nga cho biết.

Phan Tùng/VOV.VN
(Theo TASS)
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