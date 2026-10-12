EU hứa cấp thêm ngân sách cho Ukraine mua UAV và tên lửa

Bà Ursula von der Leyen tuyên bố Liên minh châu Âu (EU) sẽ phân bổ thêm ngân sách để mua tên lửa và UAV cho Ukraine vào tuần tới.

Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen tại Nghị viện châu Âu, tại Strasbourg, Pháp, ngày 16/9 (Ảnh: Reuters)

“Tôi đã bày tỏ sự đoàn kết của chúng tôi với người dân Ukraine. Và sự ủng hộ hoàn toàn của tôi dành cho Tổng thống Zelensky. Ukraine sẽ là trọng tâm tại Hội đồng châu Âu tuần này. Chúng tôi sẽ thảo luận về nhu cầu tài chính của nước này trong năm tới và cách huy động sự hỗ trợ toàn cầu mới. Tuần này, EU cũng sẽ cung cấp thêm kinh phí cho máy bay không người lái và tên lửa để tăng cường khả năng phòng thủ của Ukraine và bảo vệ bầu trời của nước này”, bà Ursula von der Leyen viết trên mạng xã hội X sau cuộc điện đàm với nhà lãnh đạo Ukraine.

Người đứng đầu cơ quan hành pháp của EU lên tiếng trấn an ông Zelensky về sự ủng hộ hoàn toàn của khối sau phát biểu của Tổng thống Mỹ Donald Trump trước đó một ngày rằng Ukraine cần một tổng thống mới.

Chủ tịch Ursula von der Leyen cũng cam kết rằng EU sẽ sớm “mở thêm hai nhóm chương trong các cuộc đàm phán” với Ukraine.

Tổng thống Mỹ Donald Trump trước đó tuyên bố rằng Ukraine nên thay thế tổng thống của mình. Ông Trump cho biết ông sẽ khuyên Ukraine tìm “một nhà lãnh đạo mới có thể đạt được thỏa thuận” vì Tổng thống Zelensky có thể làm được điều đó nhưng vì lý do nào đó lại không làm.