Mỹ gia tăng sức ép, yêu cầu Ukraine dừng tấn công nhà máy lọc dầu Nga

Theo Axios, tuyên bố của Tổng thống Mỹ Donald Trump về một “ngừng bắn năng lượng” giữa Nga và Ukraine thực chất liên quan đến một đề xuất, theo đó hai bên dừng tấn công các nhà máy lọc dầu của nhau. Một quan chức Nhà Trắng cho biết nếu các cuộc tấn công vào nhà máy lọc dầu chấm dứt, bước tiếp theo có thể là một thỏa thuận rộng hơn nhằm dừng tấn công các nhà máy điện và lưới điện.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Reuters

Tuy nhiên, đề xuất này đang gây tranh cãi vì có lợi thế không cân xứng cho Nga. Một quan chức Ukraine nói với Axios rằng Ukraine chỉ có một nhà máy lọc dầu, đã bị Nga tấn công nhiều lần và hiện không hoạt động đầy đủ, trong khi Nga có mạng lưới nhà máy lọc dầu rất lớn. Quan chức này cho biết Ukraine chủ yếu nhập khẩu diesel và xăng, điều Kiev cần là Nga dừng tấn công lưới điện của Ukraine.

Sau tuyên bố của ông Trump, Tổng thống Zelensky cho biết thông tin về thỏa thuận ngừng bắn là điều bất ngờ đối với ông. Trong khi đó, theo truyền thông Ukraine, Nga vẫn tiếp tục tấn công các nhà máy điện của Ukraine chỉ vài giờ sau thông báo của ông Trump.

Axios dẫn lời một quan chức Nhà Trắng cho biết ông Trump hiện rất tức giận vì cho rằng ông Zelensky đang xem sự hỗ trợ của Mỹ là điều hiển nhiên. Các quan chức Nhà Trắng cảnh báo rằng những cuộc tấn công của Ukraine vào nhà máy lọc dầu Nga đang làm tổn hại quan hệ giữa ông Zelensky và ông Trump nhiều hơn là gây thiệt hại cho Nga.

Căng thẳng còn gia tăng sau cuộc gặp tại Miami giữa đại diện Ukraine với hai đặc phái viên của ông Trump là Steve Witkoff và Jared Kushner. Một quan chức Ukraine nói với Axios rằng phía Mỹ đã cảnh báo ông Trump có thể ngừng chia sẻ thông tin tình báo nếu Kiev tiếp tục phớt lờ các yêu cầu của Washington.

Một quan chức Mỹ phủ nhận cách diễn giải này, cho rằng ông Witkoff và ông Kushner chỉ nhấn mạnh Mỹ là đối tác mạnh, đang cung cấp vũ khí và tình báo, nên Ukraine không nên có các hành động gây tổn hại tới người tiêu dùng Mỹ.

Ngoài ra, Financial Times đưa tin Mỹ đã nói với các nước châu Âu rằng Washington có thể ngừng bán vũ khí cho Ukraine thông qua cơ chế NATO nếu Kiev tiếp tục tấn công các nhà máy lọc dầu Nga.