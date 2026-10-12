English
/ THẾ GIỚI
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Mỹ gia tăng sức ép, yêu cầu Ukraine dừng tấn công nhà máy lọc dầu Nga

Thứ Hai, 06:28, 12/10/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Chính quyền Tổng thống Donald Trump đang gia tăng sức ép với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, yêu cầu nước này phải dừng các cuộc tấn công nhằm vào nhà máy lọc dầu của Nga, trong bối cảnh Mỹ đã đạt được thỏa thuận mua diesel của Nga nhằm hạ nhiệt giá nhiên liệu.

Theo Axios, tuyên bố của Tổng thống Mỹ Donald Trump về một “ngừng bắn năng lượng” giữa Nga và Ukraine thực chất liên quan đến một đề xuất, theo đó hai bên dừng tấn công các nhà máy lọc dầu của nhau. Một quan chức Nhà Trắng cho biết nếu các cuộc tấn công vào nhà máy lọc dầu chấm dứt, bước tiếp theo có thể là một thỏa thuận rộng hơn nhằm dừng tấn công các nhà máy điện và lưới điện.

my gia tang suc ep, yeu cau ukraine dung tan cong nha may loc dau nga hinh anh 1
Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Reuters

Tuy nhiên, đề xuất này đang gây tranh cãi vì có lợi thế không cân xứng cho Nga. Một quan chức Ukraine nói với Axios rằng Ukraine chỉ có một nhà máy lọc dầu, đã bị Nga tấn công nhiều lần và hiện không hoạt động đầy đủ, trong khi Nga có mạng lưới nhà máy lọc dầu rất lớn. Quan chức này cho biết Ukraine chủ yếu nhập khẩu diesel và xăng, điều Kiev cần là Nga dừng tấn công lưới điện của Ukraine.

Sau tuyên bố của ông Trump, Tổng thống Zelensky cho biết thông tin về thỏa thuận ngừng bắn là điều bất ngờ đối với ông. Trong khi đó, theo truyền thông Ukraine, Nga vẫn tiếp tục tấn công các nhà máy điện của Ukraine chỉ vài giờ sau thông báo của ông Trump.

Axios dẫn lời một quan chức Nhà Trắng cho biết ông Trump hiện rất tức giận vì cho rằng ông Zelensky đang xem sự hỗ trợ của Mỹ là điều hiển nhiên. Các quan chức Nhà Trắng cảnh báo rằng những cuộc tấn công của Ukraine vào nhà máy lọc dầu Nga đang làm tổn hại quan hệ giữa ông Zelensky và ông Trump nhiều hơn là gây thiệt hại cho Nga.

Căng thẳng còn gia tăng sau cuộc gặp tại Miami giữa đại diện Ukraine với hai đặc phái viên của ông Trump là Steve Witkoff và Jared Kushner. Một quan chức Ukraine nói với Axios rằng phía Mỹ đã cảnh báo ông Trump có thể ngừng chia sẻ thông tin tình báo nếu Kiev tiếp tục phớt lờ các yêu cầu của Washington.

Một quan chức Mỹ phủ nhận cách diễn giải này, cho rằng ông Witkoff và ông Kushner chỉ nhấn mạnh Mỹ là đối tác mạnh, đang cung cấp vũ khí và tình báo, nên Ukraine không nên có các hành động gây tổn hại tới người tiêu dùng Mỹ.

Ngoài ra, Financial Times đưa tin Mỹ đã nói với các nước châu Âu rằng Washington có thể ngừng bán vũ khí cho Ukraine thông qua cơ chế NATO nếu Kiev tiếp tục tấn công các nhà máy lọc dầu Nga.

tong-thong-my-donald-trump-cho-rang-ukraine-nen-co-tong-thong-moi-reuters_1.jpg

Thỏa thuận dầu diesel với Nga của ông Trump tiếp tục bị phản đối

VOV.VN - Các thượng nghị sĩ của cả đảng Cộng hòa và Dân chủ tại Mỹ ngày 11/10 tiếp tục kêu gọi Tổng thống Donald Trump đảo ngược thỏa thuận cho phép Nga cung cấp dầu diesel ra thị trường, cho rằng quyết định này đi ngược lại luật pháp Mỹ và có thể giúp Moscow có thêm nguồn thu cho cuộc chiến tại Ukraine.

Quang Trung/VOV-Washington
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Ông Trump nói Ukraine và Nga đã đồng ý ngừng tấn công cơ sở hạ tầng năng lượng
Ông Trump nói Ukraine và Nga đã đồng ý ngừng tấn công cơ sở hạ tầng năng lượng

VOV.VN - Ông Trump đã đăng tải thông tin về việc Nga và Ukraine đồng ý ngừng tấn công cơ sở hạ tầng năng lượng trên mạng xã hội Truth Social ngày 11/10, đồng thời cảnh báo cả hai bên không được vi phạm thỏa thuận trong bối cảnh giá dầu diesel vẫn là vấn đề đáng lo ngại.

Ông Trump nói Ukraine và Nga đã đồng ý ngừng tấn công cơ sở hạ tầng năng lượng

Ông Trump nói Ukraine và Nga đã đồng ý ngừng tấn công cơ sở hạ tầng năng lượng

VOV.VN - Ông Trump đã đăng tải thông tin về việc Nga và Ukraine đồng ý ngừng tấn công cơ sở hạ tầng năng lượng trên mạng xã hội Truth Social ngày 11/10, đồng thời cảnh báo cả hai bên không được vi phạm thỏa thuận trong bối cảnh giá dầu diesel vẫn là vấn đề đáng lo ngại.

Phản ứng của Ukraine trước việc ông Trump kêu gọi thay thế Tổng thống Zelensky
Phản ứng của Ukraine trước việc ông Trump kêu gọi thay thế Tổng thống Zelensky

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 10/10 cho rằng Ukraine cần có một tổng thống mới, đồng thời chỉ trích Tổng thống Volodymyr Zelensky chưa nỗ lực đủ để chấm dứt cuộc xung đột với Nga. Ông Trump cũng quy trách nhiệm cho nhà lãnh đạo Ukraine về tình trạng giá dầu diesel tăng cao tại Mỹ.

Phản ứng của Ukraine trước việc ông Trump kêu gọi thay thế Tổng thống Zelensky

Phản ứng của Ukraine trước việc ông Trump kêu gọi thay thế Tổng thống Zelensky

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 10/10 cho rằng Ukraine cần có một tổng thống mới, đồng thời chỉ trích Tổng thống Volodymyr Zelensky chưa nỗ lực đủ để chấm dứt cuộc xung đột với Nga. Ông Trump cũng quy trách nhiệm cho nhà lãnh đạo Ukraine về tình trạng giá dầu diesel tăng cao tại Mỹ.

Ông Trump chỉ trích Tổng thống Ukraine vì tấn công các nhà máy lọc dầu Nga
Ông Trump chỉ trích Tổng thống Ukraine vì tấn công các nhà máy lọc dầu Nga

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 10/10 đã công khai chỉ trích Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và kêu gọi Ukraine có lãnh đạo mới, sau khi Kiev phản đối thỏa thuận của Washington cho phép dầu diesel Nga quay lại thị trường toàn cầu. 

Ông Trump chỉ trích Tổng thống Ukraine vì tấn công các nhà máy lọc dầu Nga

Ông Trump chỉ trích Tổng thống Ukraine vì tấn công các nhà máy lọc dầu Nga

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 10/10 đã công khai chỉ trích Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và kêu gọi Ukraine có lãnh đạo mới, sau khi Kiev phản đối thỏa thuận của Washington cho phép dầu diesel Nga quay lại thị trường toàn cầu. 

Nóng thế giới hôm nay 11/10: Mỹ rúng động khi ông Trump lựa chọn dầu diesel Nga
Nóng thế giới hôm nay 11/10: Mỹ rúng động khi ông Trump lựa chọn dầu diesel Nga

VOV.VN - Dưới đây là những diễn biến nóng đáng chú ý trong tin tức thời sự thế giới 24 giờ qua (cụm tin 11/10/2026): Mỹ đạt thoả thuận để Nga cung cấp dầu diesel, nghị sĩ Mỹ phản đối, Tổng thống Ukraine phản ứng; Hai nước NATO từ chối chuyển tên lửa Patriot cũ cho Ukraine; Trung Quốc ghi nhận chùm ca bệnh Haff…

Nóng thế giới hôm nay 11/10: Mỹ rúng động khi ông Trump lựa chọn dầu diesel Nga

Nóng thế giới hôm nay 11/10: Mỹ rúng động khi ông Trump lựa chọn dầu diesel Nga

VOV.VN - Dưới đây là những diễn biến nóng đáng chú ý trong tin tức thời sự thế giới 24 giờ qua (cụm tin 11/10/2026): Mỹ đạt thoả thuận để Nga cung cấp dầu diesel, nghị sĩ Mỹ phản đối, Tổng thống Ukraine phản ứng; Hai nước NATO từ chối chuyển tên lửa Patriot cũ cho Ukraine; Trung Quốc ghi nhận chùm ca bệnh Haff…

Nga tuyên bố nối lại xuất khẩu diesel sau điện đàm giữa ông Putin và ông Trump
Nga tuyên bố nối lại xuất khẩu diesel sau điện đàm giữa ông Putin và ông Trump

VOV.VN - Ngày 10/10, sau cuộc điện đàm giữa Tổng thống Nga Putin và Tổng thống Mỹ Trump, Nga thông báo bắt đầu dỡ bỏ các hạn chế xuất khẩu nhiên liệu diesel sớm hơn dự kiến, đồng thời sẵn sàng tăng nguồn cung cho thị trường thế giới lên 1 triệu tấn vào tháng 12.

Nga tuyên bố nối lại xuất khẩu diesel sau điện đàm giữa ông Putin và ông Trump

Nga tuyên bố nối lại xuất khẩu diesel sau điện đàm giữa ông Putin và ông Trump

VOV.VN - Ngày 10/10, sau cuộc điện đàm giữa Tổng thống Nga Putin và Tổng thống Mỹ Trump, Nga thông báo bắt đầu dỡ bỏ các hạn chế xuất khẩu nhiên liệu diesel sớm hơn dự kiến, đồng thời sẵn sàng tăng nguồn cung cho thị trường thế giới lên 1 triệu tấn vào tháng 12.

QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
NGƯỜI VIỆT
CÔNG NGHỆ
PODCAST
VĂN HÓA
Du lịch
KINH TẾ
XÃ HỘI
SỨC KHỎE
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ
CHÍNH TRỊ
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ