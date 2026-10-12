Nga tăng cường bảo vệ trung tâm dữ liệu Yandex sau loạt vụ tấn công bằng UAV

Phát biểu tại Duma Quốc gia Nga ngày 12/10, Bộ trưởng Phát triển số Maksut Shadayev cho biết Yandex đã phải đối mặt với một cuộc tấn công chưa từng có tiền lệ. Bộ Phát triển số đang phối hợp với Bộ Quốc phòng thảo luận phương án bảo vệ các cơ sở này.

Theo ông Shadayev, việc các dịch vụ của Yandex vẫn tiếp tục hoạt động bất chấp quy mô các cuộc tấn công cho thấy doanh nghiệp đã chú trọng triển khai những giải pháp dự phòng để duy trì hoạt động của hệ thống.

Nga phối hợp bảo vệ trung tâm dữ liệu Yandex sau loạt vụ tấn công bằng UAV. Ảnh: TASS

Trước đó, ngày 8/10, một trung tâm dữ liệu của Yandex tại thành phố Sasovo, tỉnh Ryazan, xảy ra hỏa hoạn sau cuộc tấn công bằng UAV, gây ảnh hưởng đến một phần hạ tầng. Ngày 9/10, một phần cơ sở hạ tầng tại trung tâm dữ liệu của tập đoàn ở tỉnh Kaluga tiếp tục bị hư hại, khiến một số mô-đun ngừng hoạt động hoàn toàn. Đến ngày 11/10, hoạt động của trung tâm dữ liệu Yandex tại tỉnh Vladimir bị đình trệ hoàn toàn sau một cuộc tấn công bằng UAV.

Các sự cố khiến nhiều dịch vụ của Yandex bị gián đoạn. Công ty cho biết các kỹ sư đang từng bước khôi phục hoạt động của công cụ tìm kiếm, trợ lý ảo Alice, dịch vụ bản đồ, thư điện tử và gọi xe. Tuy nhiên, một số chức năng vẫn chưa hoạt động trở lại đầy đủ và thời gian khôi phục thiết bị tại các trung tâm dữ liệu bị ảnh hưởng hiện chưa thể xác định chính xác.

Để đẩy nhanh quá trình khôi phục, Yandex đã đạt thỏa thuận với ba nhà cung cấp dịch vụ đám mây là VK Cloud, Selectel và K2Cloud nhằm hỗ trợ khách hàng chuyển dữ liệu và dịch vụ sang hạ tầng thay thế. Các đối tác sẽ bố trí thêm nhân lực, đơn giản hóa thủ tục kết nối và đưa ra những điều kiện tài chính linh hoạt hơn.

Đại diện bộ phận công nghệ tài chính của Yandex, ông Dmitry Pirogov, khẳng định dữ liệu ghi nhận các tài khoản khách hàng không bị ảnh hưởng bởi sự cố. Các cuộc tấn công cũng tác động đến thị trường chứng khoán. Trong phiên giao dịch sáng 12/10, cổ phiếu Yandex có thời điểm giảm hơn 5% trên Sở Giao dịch chứng khoán Moscow, trước khi thu hẹp mức giảm.

Việc nhiều trung tâm dữ liệu bị ảnh hưởng liên tiếp cho thấy những rủi ro mà các nền tảng số lớn có thể phải đối mặt khi hạ tầng công nghệ trở thành mục tiêu tấn công. Trong bối cảnh các dịch vụ trực tuyến ngày càng gắn bó với hoạt động thường nhật của người dân và doanh nghiệp, bảo vệ trung tâm dữ liệu, xây dựng hệ thống dự phòng và duy trì hoạt động liên tục đang trở thành những yêu cầu quan trọng đối với an ninh hạ tầng số của Nga.