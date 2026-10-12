Séc kêu gọi châu Âu phản ứng trước thỏa thuận dầu diesel giữa Mỹ và Nga

Phát biểu trước báo giới, Thủ tướng Séc Andrej Babiš cho rằng quyết định của Mỹ cho phép Nga xuất khẩu hàng triệu tấn dầu diesel là một động thái “đáng ngạc nhiên”, bởi trước đó Tổng thống Donald Trump từng nhiều lần chỉ trích các nước châu Âu mua năng lượng từ Nga với lý do những mặt hàng nhập khẩu này giúp Nga có thêm nguồn lực cho cuộc xung đột tại Ukraine. Nhà lãnh đạo Séc nhấn mạnh, nếu EU không sớm hành động để đáp trả, tình hình có thể diễn biến theo chiều hướng bất lợi cho khối.

Thủ tướng Séc Andrej Babis (Ảnh: Reuters)

Trong khi đó, Bộ trưởng Công nghiệp và Thương mại Séc Karel Havlíček cho biết giá dầu diesel tại châu Âu cao hơn 40% so với ở Mỹ, đồng thời cho rằng châu Âu cũng đang ở thế bất lợi tương tự về giá khí đốt.

Nhận định về tác động của thỏa thuận dầu diesel giữa Mỹ và Nga, Ngoại trưởng Petr Macinka cho rằng thỏa thuận sẽ không ảnh hưởng lớn đến giá nhiên liệu tại Séc, đồng thời bày tỏ hy vọng việc Nga sẵn sàng xuất khẩu dầu diesel có thể là tín hiệu cho thấy nước này sẵn sàng đàm phán hòa bình.

Cùng ngày, phản ứng trước tuyên bố của Tổng thống Donald Trump về việc Nga đồng ý cung cấp hàng triệu tấn dầu diesel cho thị trường Mỹ và quốc tế, giới lãnh đạo châu Âu khẳng định sẽ tiếp tục ủng hộ Ukraine trong cuộc xung đột với Nga và không nới lỏng các lệnh trừng phạt đối với Moscow.

Bà Kaja Kallas, Đại diện cấp cao của Liên minh châu Âu (EU) về Chính sách Đối ngoại và An ninh, cho rằng thời điểm hiện nay không phù hợp để giảm bớt áp lực lên Nga. Châu Âu sẽ tiếp tục duy trì các lệnh trừng phạt đối với Moscow nhằm hạn chế nguồn thu của Nga dành cho cuộc xung đột.

Tuyên bố của giới lãnh đạo Séc và châu Âu được đưa ra chỉ một ngày sau khi Tổng thống Donald Trump cho biết Mỹ và Nga đã đạt được thỏa thuận về việc Nga cung cấp hơn 300.000 tấn dầu diesel ngay lập tức, thêm 500.000 tấn trong tháng 11/2026 và 1 triệu tấn trong đợt tiếp theo. Tổng lượng nhiên liệu có thể vượt 4,8 triệu tấn nếu toàn bộ các đợt giao hàng được thực hiện.

Dự kiến, thỏa thuận dầu diesel giữa Nga và Mỹ có thể được đề cập tại cuộc họp của các nhà lãnh đạo EU vào ngày 15 và 16/10 tới.