Thời sự quốc tế sáng 12/10: Mỹ chỉ trích Ukraine vì tấn công nhà máy lọc dầu Nga
Thứ Hai, 08:32, 12/10/2026
VOV.VN - Thời sự quốc tế sáng 12/10: Nga dỡ bỏ một phần lệnh cấm xuất khẩu dầu diesel; Ông Trump chỉ trích Tổng thống Ukraine vì tấn công các nhà máy lọc dầu Nga; Ukraine tập kích radar 50 triệu USD của hệ thống phòng không Nga; NATO khẳng định không có kế hoạch phong tỏa vùng Kaliningrad của Nga...
VOV.VN - Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen ngày 11/10 lên tiếng trấn an Ukraine về sự ủng hộ của khối này với Kiev, sau phát biểu của Tổng thống Mỹ Donald Trump rằng Ukraine cần một tổng thống mới.
VOV.VN - Dưới đây là những diễn biến nóng đáng chú ý trong tin tức thời sự thế giới 24 giờ qua: Ukraine tập kích radar 50 triệu USD của hệ thống phòng không Nga, Mỹ có thể xem xét đáp trả Houthi sau vụ tấn công sân bay Riyadh, Anh tuyên bố tiếp tục siết chặt trừng phạt Nga ...
VOV.VN - Dưới đây là những diễn biến nóng đáng chú ý trong tin tức thời sự thế giới 24 giờ qua: Ukraine tập kích radar 50 triệu USD của hệ thống phòng không Nga, Mỹ có thể xem xét đáp trả Houthi sau vụ tấn công sân bay Riyadh, Anh tuyên bố tiếp tục siết chặt trừng phạt Nga ...
VOV.VN - Ông Trump đã đăng tải thông tin về việc Nga và Ukraine đồng ý ngừng tấn công cơ sở hạ tầng năng lượng trên mạng xã hội Truth Social ngày 11/10, đồng thời cảnh báo cả hai bên không được vi phạm thỏa thuận trong bối cảnh giá dầu diesel vẫn là vấn đề đáng lo ngại.
VOV.VN - Ông Trump đã đăng tải thông tin về việc Nga và Ukraine đồng ý ngừng tấn công cơ sở hạ tầng năng lượng trên mạng xã hội Truth Social ngày 11/10, đồng thời cảnh báo cả hai bên không được vi phạm thỏa thuận trong bối cảnh giá dầu diesel vẫn là vấn đề đáng lo ngại.