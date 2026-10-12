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Thời sự quốc tế sáng 12/10: Mỹ chỉ trích Ukraine vì tấn công nhà máy lọc dầu Nga

Thứ Hai, 08:32, 12/10/2026
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VOV.VN - Thời sự quốc tế sáng 12/10: Nga dỡ bỏ một phần lệnh cấm xuất khẩu dầu diesel; Ông Trump chỉ trích Tổng thống Ukraine vì tấn công các nhà máy lọc dầu Nga; Ukraine tập kích radar 50 triệu USD của hệ thống phòng không Nga; NATO khẳng định không có kế hoạch phong tỏa vùng Kaliningrad của Nga...

Xem thêm: Ukraine báo động khủng hoảng quân số, binh sĩ kiệt sức trên tiền tuyến

PV/VOV.VN
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