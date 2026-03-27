中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Nghe & Xem
English
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Nga tăng cường biện pháp bảo vệ tàu thương mại, cho phép hộ tống vũ trang

Thứ Sáu, 06:23, 27/03/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Tại cuộc họp của Hội đồng Hàng hải Nga, Nga đã thông qua các biện pháp bổ sung nhằm tăng cường bảo vệ tàu mang cờ Nga hoặc xuất phát từ các cảng Nga trong bối cảnh rủi ro an ninh hàng hải gia tăng.

Theo thông tin từ cuộc họp, các bên đã thống nhất một số biện pháp bổ sung nhằm giảm thiểu rủi ro an ninh, trong đó bao gồm việc ứng phó với các mối đe dọa khủng bố đối với tàu rời cảng Nga và tăng cường bảo vệ các tàu mang cờ Nga. Theo đó, các tàu này có thể yêu cầu hộ tống bởi các nhóm vũ trang cơ động thông qua hệ thống điều phối của cảng.

nga tang cuong bien phap bao ve tau thuong mai, cho phep ho tong vu trang hinh anh 1
Tàu chiến của hải quân Nga. (Ảnh: Reuters)

Cuộc họp cũng đánh giá hiệu quả công tác phối hợp giữa các chủ tàu, đơn vị khai thác với cơ quan quản lý cảng và Hải quân Nga, đặc biệt tại các khu vực trọng điểm như Azov - Biển Đen và vùng Baltic. Các cơ quan chức năng được giao nhiệm vụ tăng cường kiểm soát đối với các tàu vận chuyển hàng hóa liên quan đến lợi ích của Nga.

Liên quan đến tàu chở khí “Arctic Metagas”, treo cờ Nga, gặp sự cố tại Địa Trung Hải, các đại biểu cho rằng sự cố này có thể dẫn tới nguy cơ thảm họa môi trường.  Phía Nga kêu gọi các quốc gia ven biển và Tổ chức Hàng hải Quốc tế phối hợp xử lý hậu quả, đồng thời yêu cầu giải quyết theo quy định của luật pháp quốc tế.

Minh Phượng/VOV-Moscow
Tag: Địa Trung Hải Nga Mỹ tàu thương mại vũ trang
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
NGƯỜI VIỆT
CÔNG NGHỆ
PODCAST
VĂN HÓA
Du lịch
KINH TẾ
XÃ HỘI
SỨC KHỎE
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ