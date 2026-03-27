Nga tăng cường biện pháp bảo vệ tàu thương mại, cho phép hộ tống vũ trang

Theo thông tin từ cuộc họp, các bên đã thống nhất một số biện pháp bổ sung nhằm giảm thiểu rủi ro an ninh, trong đó bao gồm việc ứng phó với các mối đe dọa khủng bố đối với tàu rời cảng Nga và tăng cường bảo vệ các tàu mang cờ Nga. Theo đó, các tàu này có thể yêu cầu hộ tống bởi các nhóm vũ trang cơ động thông qua hệ thống điều phối của cảng.

Tàu chiến của hải quân Nga. (Ảnh: Reuters)

Cuộc họp cũng đánh giá hiệu quả công tác phối hợp giữa các chủ tàu, đơn vị khai thác với cơ quan quản lý cảng và Hải quân Nga, đặc biệt tại các khu vực trọng điểm như Azov - Biển Đen và vùng Baltic. Các cơ quan chức năng được giao nhiệm vụ tăng cường kiểm soát đối với các tàu vận chuyển hàng hóa liên quan đến lợi ích của Nga.

Liên quan đến tàu chở khí “Arctic Metagas”, treo cờ Nga, gặp sự cố tại Địa Trung Hải, các đại biểu cho rằng sự cố này có thể dẫn tới nguy cơ thảm họa môi trường. Phía Nga kêu gọi các quốc gia ven biển và Tổ chức Hàng hải Quốc tế phối hợp xử lý hậu quả, đồng thời yêu cầu giải quyết theo quy định của luật pháp quốc tế.