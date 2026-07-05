Nga tăng cường nguồn cung nhiên liệu trước tình trạng khan hiếm

Thời gian qua, thị trường nhiên liệu Nga chịu sức ép tại một số địa phương do gián đoạn hậu cần, nhu cầu tiêu thụ tăng cao và hoạt động “bảo dưỡng” tại một số nhà máy lọc dầu. Tình trạng này khiến nguồn cung xăng tại một số khu vực trở nên khan hiếm, buộc chính quyền địa phương áp dụng các biện pháp tạm thời nhằm hạn chế đầu cơ, tích trữ và bảo đảm nguồn cung cho thị trường nội địa.

Tổng thống Nga Putin phát biểu. Ảnh: TASS.

Ngày 4/7, Tổng thống Vladimir Putin ký ban hành đạo luật nhằm bảo đảm nguồn cung xăng ô tô và dầu diesel cho thị trường nội địa, đồng thời hỗ trợ hoạt động của các nhà máy lọc dầu. Luật cũng gia hạn đến hết năm 2026 các thỏa thuận hiện đại hóa đối với những nhà máy lọc dầu đầu tư trên 100 tỷ rúp, đồng thời cho phép doanh nghiệp hoàn thiện hồ sơ để được khấu trừ thuế tiêu thụ đặc biệt đối với nhiên liệu sản xuất theo phương thức mới.

Trước đó, ngày 28/6, Tổng thống Putin yêu cầu chính phủ triển khai thêm các biện pháp bảo đảm nguồn cung nhiên liệu cho thị trường nội địa, đặc biệt phục vụ sản xuất nông nghiệp, đồng thời để ngỏ khả năng tạm thời hạn chế xuất khẩu xăng, dầu diesel và nhiên liệu hàng không nếu cần thiết.

Theo đó, các doanh nghiệp dầu khí đã tăng nguồn cung cho những địa phương có nhu cầu cao, trong khi Chính phủ duy trì cơ chế giám sát thị trường 24/24 giờ nhằm kịp thời xử lý nguy cơ thiếu hụt nhiên liệu.