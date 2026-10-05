Nga tăng tốc triển khai AI trên quy mô toàn quốc

Hơn 170 chỉ tiêu cho 16 chiến lược

Dự thảo Kế hoạch quốc gia triển khai AI trong các ngành kinh tế, lĩnh vực xã hội và quản lý nhà nước giai đoạn 2027-2030 đã được một tiểu ban chuyên trách của Chính phủ Nga thông qua. Dự kiến, văn bản sẽ được đưa ra xem xét tại Ủy ban trực thuộc Tổng thống Nga về phát triển công nghệ AI. Dự thảo gồm 3 nhóm nội dung chính: các chỉ tiêu ứng dụng AI trong từng lĩnh vực; cắt giảm các rào cản hành chính đối với việc phát triển công nghệ; và các biện pháp hỗ trợ nghiên cứu, phát triển và triển khai AI.

Tổng thống Vladimir Putin đã phê duyệt cập nhật chiến lược quốc gia về phát triển AI đến năm 2030. Ảnh minh họa: RIA Novosti

Ở cấp liên bang đã xây dựng hơn 170 chỉ tiêu dự án trong 16 lĩnh vực, trong đó có quản lý nhà nước, xây dựng và dịch vụ nhà ở - công cộng, năng lượng, công nghiệp, thương mại và giao thông. 32 cơ quan liên bang sẽ chịu trách nhiệm thực hiện các chỉ tiêu này.

Điểm mới của kế hoạch là các cơ quan liên bang không chỉ chịu trách nhiệm ứng dụng AI trong hoạt động của chính mình mà còn phải thúc đẩy việc triển khai công nghệ này trong những ngành, lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý.

Các địa phương cũng sẽ tham gia kế hoạch, nhưng yêu cầu được phân loại thành bắt buộc và tự nguyện, có tính đến mức độ chuyển đổi số và khả năng ngân sách khác nhau giữa các khu vực. Việc thực hiện các chỉ tiêu ở cấp liên bang và địa phương dự kiến được theo dõi trực tuyến.

Giới chuyên gia Nga cho rằng việc chuyển từ các dự án AI riêng lẻ sang một chương trình quốc gia thống nhất có thể giúp Nga tránh tình trạng nhiều cơ quan cùng phát triển những giải pháp tương tự. Tuy nhiên, thách thức lớn là bảo đảm AI thực sự được đưa vào vận hành và tạo ra hiệu quả, thay vì chỉ hoàn thành các chỉ tiêu trên giấy.

Nền tảng chiến lược quốc gia

Trước đó, hồi tháng 2, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ký sắc lệnh cập nhật Chiến lược quốc gia về phát triển AI đến năm 2030. Theo chiến lược cập nhật, Nga đặt mục tiêu đến năm 2030 nâng tỷ lệ các ngành kinh tế ưu tiên có mức độ sẵn sàng cao để triển khai AI từ 12% lên 95%. Số sinh viên tốt nghiệp đại học có chuyên môn về AI dự kiến tăng từ khoảng 3.000 lên 15.500 người mỗi năm.

Nga cũng đặt mục tiêu nâng giá trị các dịch vụ phát triển và triển khai giải pháp AI lên ít nhất 60 tỷ ruble/năm (tương đương 750 triệu USD/năm) vào năm 2030, so với 12 tỷ ruble năm 2022. Mức độ tin tưởng của người dân đối với công nghệ AI được kỳ vọng tăng từ 55% lên ít nhất 80%.

Chiến lược đồng thời xác định một số thách thức đối với Nga, như thiếu năng lực tính toán, thiếu nhân lực trình độ cao, hạn chế về các giải pháp AI trong nước, mức độ ứng dụng AI còn thấp trong quản lý nhà nước và các rào cản pháp lý.

Về khung pháp lý, tháng 7/2026, Duma Quốc gia Nga thông qua đạo luật đầu tiên về trí tuệ nhân tạo, sau đó được Tổng thống Vladimir Putin ký ban hành. Luật quy định việc phát triển, triển khai và sử dụng các mô hình AI nền tảng lớn, đồng thời đưa ra các khái niệm về mô hình AI chủ quyền và mô hình AI quốc gia.

Như vậy, với kế hoạch triển khai mới, Nga đang từng bước hình thành một chuỗi chính sách tương đối đầy đủ cho AI: chiến lược định hướng đến năm 2030, khung pháp lý và nay là kế hoạch cụ thể hóa việc ứng dụng AI trong từng lĩnh vực của nền kinh tế và quản lý nhà nước.