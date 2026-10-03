Vệ tinh nano AI đầu tiên của Singapore được phóng lên quỹ đạo

Vệ tinh Crimson-1 do Đại học Công nghệ Nanyang (NTU) phát triển, có kích thước chỉ khoảng 30 x 10 x 10 cm và nặng khoảng 5kg. Vệ tinh được phóng bằng tên lửa Falcon 9 của SpaceX từ Căn cứ Lực lượng Không gian Vandenberg ở bang California, Mỹ.

Vệ tinh Crimson-1. Nguồn Đại học Công nghệ Nanyang (NTU)

Điểm đáng chú ý của vệ tinh là khả năng ứng dụng AI để xử lý dữ liệu ngay trên quỹ đạo. Công nghệ này cho phép vệ tinh tự động phân tích, loại bỏ những dữ liệu ít giá trị và chỉ truyền về mặt đất những thông tin cần thiết. Theo NTU, việc xử lý sơ bộ dữ liệu ngay trên vệ tinh giúp giảm đáng kể khối lượng công việc cho các nhà khoa học. Trước đây, các chuyên gia phải trực tiếp kiểm tra và sàng lọc từng hình ảnh do vệ tinh thu thập để xác định giá trị sử dụng.

Crimson-1 dự kiến thực hiện sứ mệnh kéo dài một năm. Trong thời gian này, các nhà nghiên cứu sẽ đánh giá khả năng vận hành của hệ thống máy tính tích hợp AI, nhất là khả năng kiểm soát nhiệt, mức tiêu thụ điện khi xử lý khối lượng dữ liệu lớn. Bên cạnh công nghệ AI, vệ tinh còn được sử dụng để thử nghiệm một loại pin mặt trời thế hệ mới làm từ vật liệu perovskite. Loại pin này có ưu điểm là mỏng hơn, nhẹ hơn và tiềm năng giảm chi phí sản xuất so với pin gallium arsenide hiện được sử dụng phổ biến trong lĩnh vực vũ trụ.

Crimson-1 là vệ tinh nghiên cứu thứ 14 của NTU. Trong khoảng hai thập niên qua, hơn 30 vệ tinh của Singapore đã được đưa lên không gian. Dự án phát triển Crimson-1 là một trong những dự án đầu tiên nhận hỗ trợ từ Cơ quan Vũ trụ Quốc gia Singapore trong khuôn khổ Chương trình Phát triển Công nghệ Vũ trụ trị giá 210 triệu SGD (khoảng 165 triệu USD). Chương trình nhằm tăng cường năng lực nghiên cứu, phát triển công nghệ và thúc đẩy ngành công nghiệp vũ trụ của Singapore.