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Malaysia tăng cường ứng dụng AI trong phòng, chống tham nhũng

Thứ Bảy, 10:35, 03/10/2026
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VOV.VN - Malaysia đang đẩy mạnh ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong phòng, chống tham nhũng và xử lý tội phạm trên không gian mạng, thông qua cơ chế hợp tác mới thiết lập ngày 2/10 giữa Ủy ban Chống tham nhũng Malaysia và Ủy ban Truyền thông và Đa phương tiện Malaysia.

Ngày 2/10, Ủy ban Chống tham nhũng Malaysia (MACC) và Ủy ban Truyền thông và Đa phương tiện Malaysia (MCMC) đã ký Bản ghi nhớ hợp tác (MOU) về tăng cường phối hợp chiến lược trong thực thi pháp luật, phòng chống tham nhũng và tăng cường liêm chính, trong bối cảnh các hành vi vi phạm có xu hướng ngày càng diễn biến phức tạp trên môi trường số.

malaysia tang cuong ung dung ai trong phong, chong tham nhung hinh anh 1
Lễ kí kết Bản ghi nhớ hợp tác (MOU) giữa Ủy ban Chống tham nhũng Malaysia (MACC) và Ủy ban Truyền thông và Đa phương tiện Malaysia (MCMC). ẢNh: MCMC

Bản ghi nhớ thiết lập khuôn khổ phối hợp liên cơ quan chặt chẽ thông qua chia sẻ thông tin và kinh nghiệm chuyên môn trong các lĩnh vực thực thi pháp luật, công nghệ số, quản lý thông tin và đặc biệt là phòng chống tham nhũng.

Theo MCMC, hai cơ quan sẽ phối hợp ứng dụng các công nghệ mới, trong đó có trí tuệ nhân tạo (AI) để phát hiện, phòng ngừa và quản lý một cách có hệ thống, hiệu quả hơn đối với các nguy cơ, rủi ro liên quan đến lạm quyền và các hành vi sai phạm. Với vai trò quản lý và thúc đẩy hệ sinh thái truyền thông đa phương tiện của Malaysia, MCMC khẳng định tiếp tục phát huy vai trò kết nối, thúc đẩy phối hợp giữa các cơ quan nhằm xây dựng môi trường làm việc minh bạch, đạo đức và trách nhiệm; qua đó góp phần củng cố niềm tin của người dân, doanh nghiệp và nhà đầu tư.  

Trong khi đó, phía MACC cho rằng ứng dụng công nghệ mới có vai trò quan trọng trong phát hiện và đấu tranh với tội phạm mạng, nhất là các vụ án có yếu tố tham nhũng. Loại hình tội phạm này ngày càng đặt ra nhiều thách thức đối với cơ quan thực thi pháp luật do liên quan nhiều đối tượng, nhiều địa bàn và gắn chặt với hạ tầng, nền tảng số.   

Bên cạnh hoạt động thực thi pháp luật, hai cơ quan cũng mở rộng hợp tác trong tuyên truyền, đào tạo, huấn luyện và nâng cao năng lực cho cán bộ. Các chương trình, sáng kiến liên quan có thể được mở rộng tới các cơ quan khác và doanh nghiệp nhằm nâng cao nhận thức, tăng cường khả năng nhận diện rủi ro và phòng ngừa sai phạm.

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PV/VOV-Bangkok
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