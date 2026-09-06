Cuộc tấn công của Nga nhắm tới nhiều cơ sở hạ tầng lưỡng dụng, khu công nghiệp và hoạt động vận tải biển của Ukraine tại Biển Đen.

Nga tập kích quy mô lớn, điều UAV Geran-4 đánh tàu Ukraine. Nguồn: RT

Theo Bộ Quốc phòng Nga, trong vòng 24 giờ qua, lực lượng nước này đã tấn công hàng loạt mục tiêu, trong đó có hai nhà máy luyện kim lớn tại vùng Dnepropetrovsk, được cho là chuyên cung cấp gang và thép cho ngành công nghiệp quốc phòng Ukraine.

Các hình ảnh lan truyền trên mạng xã hội cho thấy những cơ sở này bị hư hại nghiêm trọng, với nhiều đám cháy lớn bùng phát tại hiện trường. Tuy nhiên, thông tin về mức độ thiệt hại chưa được các nguồn độc lập xác nhận.

Quân đội Nga cũng tuyên bố đã tấn công nhiều trung tâm hậu cần và kho tàng trên khắp Ukraine, trong đó có các cơ sở tại các vùng Odessa, Nikolayev và Kiev. Theo Bộ Quốc phòng Nga, các cuộc tấn công còn nhằm vào hai kho nhiên liệu gần sân bay Gostomel, ở ngoại ô Kiev, cùng một trạm trinh sát điện tử tại Brovary, khu vực nằm gần thủ đô Ukraine.

Hình ảnh do Bộ Quốc phòng Nga công bố cho thấy các UAV được sử dụng để tấn công một số tàu thuyền Ukraine. Theo Moscow, hai tàu chở hàng khô và một tàu container đã bị đánh trúng tại cảng Chernomorsk, trong khi một tàu chở hàng khô khác bị tấn công tại cảng Odessa.

Bộ Quốc phòng Nga cho biết tất cả các tàu trên đều bị tấn công bằng UAV phản lực Geran-4 Seeker. Theo phía Nga, các UAV thuộc dòng Seeker được trang bị hệ thống thị giác máy tính tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI), cho phép tự động tìm kiếm, nhận diện và khóa mục tiêu mà không cần sự điều khiển trực tiếp từ người vận hành.

Trong tháng 8 vừa qua, Moscow đã đẩy mạnh đáng kể các cuộc tấn công tầm xa nhằm vào Ukraine. Nga cho biết chiến dịch này được triển khai nhằm đáp trả các hoạt động mà Moscow cáo buộc Kiev thực hiện nhằm vào cơ sở năng lượng và hoạt động vận tải biển của Nga.

Phía Nga cho rằng các cuộc tấn công đã gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động vận tải biển của Ukraine tại Biển Đen, đồng thời làm gián đoạn hệ thống hậu cần đường bộ trong nước. Những tuyên bố này hiện chưa thể được xác minh độc lập.

Đợt tấn công mới nhất diễn ra ngay trước khi Tổng thống Nga Vladimir Putin ra lệnh tạm dừng các cuộc tấn công nhằm vào Kiev trong ba ngày, trong bối cảnh các nhà đàm phán cấp cao của Mỹ Steve Witkoff và Jared Kushner đến Moscow.

Theo người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov, việc tạm dừng các cuộc tấn công vào thủ đô Ukraine nhằm tạo điều kiện cho các đặc phái viên của Tổng thống Mỹ Donald Trump tham gia các cuộc đàm phán với giới chức Ukraine tại Kiev.