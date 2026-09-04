English
/ THẾ GIỚI
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Ukraine triển khai USV tấn công tàu Nga ở Sochi

Thứ Sáu, 11:24, 04/09/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Quân đội Ukraine đã tiến hành một số cuộc tấn công vào thành phố Sochi của Nga trong ngày 3 và 4/9, trong đó có vụ tấn công bằng xuồng mặt nước không người lái (USV) vào một tàu Nga.

Đoạn video do Hải quân Ukraine công bố cho thấy con tàu bốc cháy sau vụ tấn công bằng USV. Theo Hải quân Ukraine, con tàu mang tên Nefrit, được sử dụng trong lĩnh vực hàng hải và năng lượng, phục vụ các hoạt động dầu khí, bảo dưỡng công trình ngoài khơi, vận chuyển hàng hóa và nhân sự, cũng như thực hiện các nhiệm vụ kỹ thuật.

ukraine trien khai usv tan cong tau nga o sochi hinh anh 1
Binh sỹ Ukraine trên chiến trường. Ảnh minh họa: AP

Trong đêm 4/9, một số kênh Telegram của Nga đăng tải hình ảnh được cho là ghi lại đám cháy tại một cơ sở dầu ở Sochi sau một cuộc tấn công từ trên không. Các nguồn tin địa phương cho biết đám cháy được phát hiện tại khu vực nghi là kho dầu ở trung tâm thành phố, gần cảng. 

Một số báo cáo khác cho biết vụ nổ xảy ra gần một hệ thống phòng không Pantsir của Nga được triển khai tại khu vực cảng. Hiện chưa có thông tin độc lập xác nhận hệ thống này có bị hư hại hoặc trúng đạn hay không. Giới chức Nga cũng chưa lên tiếng về thông tin được phía Ukraine đưa ra.

Các cuộc tấn công nhằm vào cơ sở hạ tầng năng lượng và hàng hải của Nga được Ukraine thực hiện trong bối cảnh Kiev tìm cách gây gián đoạn các hoạt động hậu cần và nguồn thu liên quan đến ngành năng lượng của Moscow.

Trong tháng 7, Ukraine được cho là đã tiến hành nhiều cuộc tấn công nhằm vào các tàu Nga trên Biển Đen và Biển Azov, trong đó có tàu chở dầu và những phương tiện mà Kiev xác định thuộc “đội tàu bóng tối” của Nga. Ukraine tuyên bố trong hai ngày 21 và 22/7 đã tấn công 13 tàu thuộc nhóm này, gồm 10 tàu chở hàng, hai tàu lai dắt và một tàu chở dầu. Những tuyên bố này chưa được xác minh độc lập.

Hồng Anh/VOV.VN (Tổng hợp)
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Tổng thống Putin hé lộ cơ hội chấm dứt chiến sự Ukraine
Tổng thống Putin hé lộ cơ hội chấm dứt chiến sự Ukraine

VOV.VN - Tổng thống Putin cho rằng vẫn có cơ hội chấm dứt chiến sự Ukraine, trong khi Kiev kỳ vọng một “động lực mới” cho các nỗ lực hòa bình.

Tổng thống Putin hé lộ cơ hội chấm dứt chiến sự Ukraine

Tổng thống Putin hé lộ cơ hội chấm dứt chiến sự Ukraine

VOV.VN - Tổng thống Putin cho rằng vẫn có cơ hội chấm dứt chiến sự Ukraine, trong khi Kiev kỳ vọng một “động lực mới” cho các nỗ lực hòa bình.

Ukraine biến UAV cáp quang thành “bẫy” phục kích
Ukraine biến UAV cáp quang thành “bẫy” phục kích

VOV.VN - Ukraine đang khai thác UAV cáp quang theo cách mới, biến chúng thành “bẫy” phục kích và tận dụng khả năng chống nhiễu để bất ngờ tấn công đối phương.

Ukraine biến UAV cáp quang thành “bẫy” phục kích

Ukraine biến UAV cáp quang thành “bẫy” phục kích

VOV.VN - Ukraine đang khai thác UAV cáp quang theo cách mới, biến chúng thành “bẫy” phục kích và tận dụng khả năng chống nhiễu để bất ngờ tấn công đối phương.

Nóng thế giới hôm nay 2/9: Ông Putin bất ngờ phát tín hiệu hòa bình về Ukraine
Nóng thế giới hôm nay 2/9: Ông Putin bất ngờ phát tín hiệu hòa bình về Ukraine

VOV.VN - Dưới đây là những diễn biến nóng đáng chú ý trong tin tức thời sự thế giới 24 giờ qua: Ông Putin gửi thông điệp mới về hòa bình Ukraine; Mỹ cảnh báo sẽ “đánh mạnh” Iran; Số người thiệt mạng do lũ quét ở Nepal đã lên gần 1.000...

Nóng thế giới hôm nay 2/9: Ông Putin bất ngờ phát tín hiệu hòa bình về Ukraine

Nóng thế giới hôm nay 2/9: Ông Putin bất ngờ phát tín hiệu hòa bình về Ukraine

VOV.VN - Dưới đây là những diễn biến nóng đáng chú ý trong tin tức thời sự thế giới 24 giờ qua: Ông Putin gửi thông điệp mới về hòa bình Ukraine; Mỹ cảnh báo sẽ “đánh mạnh” Iran; Số người thiệt mạng do lũ quét ở Nepal đã lên gần 1.000...

QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
NGƯỜI VIỆT
CÔNG NGHỆ
PODCAST
VĂN HÓA
Du lịch
KINH TẾ
XÃ HỘI
SỨC KHỎE
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ
CHÍNH TRỊ
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ