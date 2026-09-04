Ukraine triển khai USV tấn công tàu Nga ở Sochi

Đoạn video do Hải quân Ukraine công bố cho thấy con tàu bốc cháy sau vụ tấn công bằng USV. Theo Hải quân Ukraine, con tàu mang tên Nefrit, được sử dụng trong lĩnh vực hàng hải và năng lượng, phục vụ các hoạt động dầu khí, bảo dưỡng công trình ngoài khơi, vận chuyển hàng hóa và nhân sự, cũng như thực hiện các nhiệm vụ kỹ thuật.

Binh sỹ Ukraine trên chiến trường. Ảnh minh họa: AP

Trong đêm 4/9, một số kênh Telegram của Nga đăng tải hình ảnh được cho là ghi lại đám cháy tại một cơ sở dầu ở Sochi sau một cuộc tấn công từ trên không. Các nguồn tin địa phương cho biết đám cháy được phát hiện tại khu vực nghi là kho dầu ở trung tâm thành phố, gần cảng.

Một số báo cáo khác cho biết vụ nổ xảy ra gần một hệ thống phòng không Pantsir của Nga được triển khai tại khu vực cảng. Hiện chưa có thông tin độc lập xác nhận hệ thống này có bị hư hại hoặc trúng đạn hay không. Giới chức Nga cũng chưa lên tiếng về thông tin được phía Ukraine đưa ra.

Các cuộc tấn công nhằm vào cơ sở hạ tầng năng lượng và hàng hải của Nga được Ukraine thực hiện trong bối cảnh Kiev tìm cách gây gián đoạn các hoạt động hậu cần và nguồn thu liên quan đến ngành năng lượng của Moscow.

Trong tháng 7, Ukraine được cho là đã tiến hành nhiều cuộc tấn công nhằm vào các tàu Nga trên Biển Đen và Biển Azov, trong đó có tàu chở dầu và những phương tiện mà Kiev xác định thuộc “đội tàu bóng tối” của Nga. Ukraine tuyên bố trong hai ngày 21 và 22/7 đã tấn công 13 tàu thuộc nhóm này, gồm 10 tàu chở hàng, hai tàu lai dắt và một tàu chở dầu. Những tuyên bố này chưa được xác minh độc lập.