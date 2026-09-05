Ukraine biến Leopard 1 thành “sát thủ” UAV, tung Skyranger 35 ra trận

Thông tin này xuất hiện trong video do tài khoản nguồn mở GAU chia sẻ ngày 3/9/2026. Sự kết hợp giữa Skyranger 35 và khung gầm Leopard 1 được kỳ vọng sẽ mang lại cho Ukraine năng lực phòng không cơ động bằng pháo, nhằm đối phó với mối đe dọa ngày càng gia tăng từ máy bay không người lái (UAV) tại khu vực tiền tuyến, các tuyến hậu cần và những cơ sở hạ tầng quân sự trọng yếu.

Ukraine triển khai hệ thống phòng không cơ động Rheinmetall Skyranger 35 trên khung gầm xe tăng bánh xích Leopard 1. Nguồn: GAU X-Account

Tích hợp lá chắn Skyranger 35 trên khung gầm Leopard 1

Skyranger 35 kết hợp pháo phòng không cỡ 35 mm với khả năng cơ động của khung gầm Leopard 1, cho phép hệ thống di chuyển cùng các đơn vị mặt đất và cung cấp khả năng bảo vệ tầm gần trước những mục tiêu bay thấp. Việc đưa hệ thống này vào sử dụng có thể giúp củng cố mạng lưới phòng không nhiều lớp của Ukraine, đồng thời mang lại giải pháp bền vững hơn trong việc đối phó với số lượng lớn UAV mà không phải phụ thuộc hoàn toàn vào các loại tên lửa đất đối không vốn đắt đỏ và có nguồn cung hạn chế.

Theo đoạn video do GAU công bố, Trung đoàn Tên lửa Phòng không số 1020 được cho là đã tiếp nhận những hệ thống pháo phòng không tự hành Skyranger 35 đầu tiên vào ngày 3/9.

Sự xuất hiện của các hệ thống này không chỉ đơn thuần đánh dấu việc bàn giao một loại khí tài mới, mà còn cho thấy Ukraine đang từng bước xây dựng năng lực phòng không cơ động nhằm đối phó với mối đe dọa ngày càng dày đặc từ UAV. Những hệ thống như Skyranger 35 có thể được sử dụng để bảo vệ các đơn vị tiền tuyến, trung tâm hậu cần và cơ sở hạ tầng quân sự trọng yếu.

Sự kết hợp giữa Skyranger 35 và Leopard 1 được đánh giá sẽ mang đến cho khung gầm xe tăng có từ thời Chiến tranh Lạnh một vai trò hoàn toàn mới. Thay vì sử dụng Leopard 1 trong nhiệm vụ tác chiến hỏa lực trực tiếp, Rheinmetall đã chuyển đổi nền tảng này thành hệ thống phòng không tầm ngắn cơ động trên khung gầm bánh xích, có khả năng di chuyển cùng các đơn vị thiết giáp và cơ giới.

Cách tiếp cận đó giúp Ukraine tận dụng khả năng cơ động và mức độ bảo vệ của phương tiện bánh xích mà không cần phát triển hoặc đưa vào vận hành một dòng xe hoàn toàn mới. Đồng thời, việc sử dụng khung gầm Leopard 1 cũng cho phép tận dụng hệ thống bảo dưỡng và chuỗi cung ứng phụ tùng sẵn có tại châu Âu. Đây là hướng hiện đại hóa chú trọng vào việc tái sử dụng các nền tảng hiện có, rút ngắn thời gian tích hợp và đáp ứng nhanh yêu cầu của chiến trường, thay vì đầu tư phát triển một hệ thống hoàn toàn mới.

Lợi thế đáng kể khi đối phó với các UAV cỡ nhỏ

Trọng tâm của hệ thống Skyranger 35 là pháo ổ quay KDG 35/1000 cỡ nòng 35 mm do Rheinmetall sản xuất. Loại pháo này có tốc độ bắn lên tới 1.000 phát/phút và tầm bắn hiệu quả khoảng 4 km.

Đặc tính quan trọng của hệ thống đối với chiến trường Ukraine là khả năng sử dụng đạn AHEAD có thể lập trình. Loại đạn này được thiết kế để kích nổ và giải phóng các mảnh đạn con theo mô hình đã được tính toán trước khi tiếp cận mục tiêu, thay vì phụ thuộc hoàn toàn vào khả năng bắn trúng trực tiếp.

Cơ chế đó mang lại lợi thế đáng kể khi đối phó với các UAV cỡ nhỏ, đạn tuần kích và những mục tiêu trên không có diện tích phản xạ thấp – vốn khó bị tiêu diệt bằng đạn pháo thông thường. Skyranger 35 không chỉ dựa vào hỏa lực mạnh mà còn hướng tới nâng cao xác suất tiêu diệt các mục tiêu nhỏ trong điều kiện thời gian và cơ hội khai hỏa có thể bị hạn chế.

Skyranger 35 có thể phù hợp với nhiệm vụ hiện tại của Trung đoàn Tên lửa Phòng không số 1020 thuộc Lục quân Ukraine, đồng thời mang đến sự kết hợp hiện đại hơn giữa cảm biến, hệ thống điều khiển hỏa lực và đạn pháo có thể lập trình. Thay vì làm thay đổi vai trò cơ bản của trung đoàn, hệ thống mới được kỳ vọng sẽ tăng cường năng lực bảo vệ các đội hình cơ động và những vị trí trọng yếu trước các mối đe dọa ngày càng phổ biến, nhỏ hơn và khó phát hiện hơn so với những kịch bản tác chiến từng được đặt ra khi các thế hệ pháo phòng không tự hành (SPAAG) đầu tiên xuất hiện.

Đối với Ukraine, giá trị lớn hơn của Skyranger 35 nằm ở bài toán chi phí và tính bền vững của hoạt động phòng không. Nga vẫn tiếp tục sử dụng số lượng lớn UAV trinh sát, UAV tấn công một chiều và nhiều loại phương tiện không người lái khác khiến lực lượng phòng thủ Ukraine gặp nhiều khó khăn.

Thách thức càng trở nên đáng chú ý khi các UAV có chi phí tương đối thấp có thể buộc bên phòng thủ phải sử dụng những tên lửa đánh chặn đắt tiền hơn nhiều. Trong bối cảnh đó, một hệ thống phòng không sử dụng pháo sẽ bổ sung thêm một lớp bảo vệ tầm ngắn, cho phép tiêu diệt các mục tiêu ở cự ly gần bằng đạn pháo, đồng thời dành các loại tên lửa đánh chặn có giá trị cao hơn cho những mối đe dọa như tên lửa hành trình, máy bay hoặc các mục tiêu đòi hỏi tầm đánh chặn xa hơn.

Cấu hình Skyranger 35 trên khung gầm Leopard 1 cũng có thể tăng cường khả năng bảo vệ cho các trận địa pháo binh, sở chỉ huy, trung tâm hậu cần và đơn vị thiết giáp của Ukraine hoạt động gần tiền tuyến. Đây là những khu vực mà khoảng thời gian từ lúc phát hiện UAV đến khi bị tấn công có thể bị rút ngắn đáng kể.

Khả năng di chuyển cùng lực lượng mặt đất mang lại lợi thế quan trọng cho hệ thống bánh xích so với các phương án phòng thủ cố định, đặc biệt tại những khu vực diễn ra sự phối hợp chặt chẽ giữa pháo binh, đạn tuần kích và UAV trinh sát.

Đối với Ukraine, Skyranger 35 có thể góp phần củng cố lớp phòng không tầm ngắn bảo vệ lực lượng ở tuyến đầu, đồng thời giảm áp lực lên nguồn cung tên lửa đánh chặn vốn có nguy cơ bị tiêu hao nhanh chóng. Theo thời gian, những khung gầm Leopard 1 có thể được chuyển đổi thành các hệ thống phòng không chuyên dụng, nhằm đáp ứng một trong những thách thức nổi bật nhất trên chiến trường hiện nay là phương tiện không người lái.