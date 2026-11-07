Quyết định này đánh dấu bước tiếp theo trong việc hoàn thiện cơ chế phối hợp giữa các cơ quan chức năng Nga trong thực thi các biện pháp hạn chế tạm thời đối với những cá nhân bị xác định vi phạm pháp luật Nga và đang ở nước ngoài. Ủy ban được thành lập theo sắc lệnh của Tổng thống Putin ngày 7/9/2026, do Bộ trưởng Tư pháp Nga Konstantin Chuychenko làm Chủ tịch, với sự tham gia của đại diện Viện Công tố, Cơ quan An ninh Liên bang (FSB), Bộ Nội vụ, Cơ quan Thuế Liên bang và Cơ quan Giám sát tài chính Liên bang (Rosfinmonitoring).

Nga thành lập Ủy ban liên ngành thực thi các biện pháp hạn chế tạm thời. Ảnh minh họa: Reuters

Trước đó, vào cuối tháng 10, Bộ Tư pháp Nga đã công bố danh sách những người bị áp dụng các biện pháp hạn chế tạm thời, kèm theo thông tin nhận dạng, căn cứ pháp lý và thời điểm ban hành quyết định đối với từng trường hợp.

Theo quy định, các biện pháp này có thể được áp dụng đối với những người có hành vi vi phạm quy định về hoạt động của “đặc vụ nước ngoài”; có hành vi làm mất uy tín của quân đội Nga; kêu gọi áp đặt trừng phạt đối với Nga, xâm phạm toàn vẹn lãnh thổ nước này hoặc tuyên truyền biểu tượng của chủ nghĩa Quốc xã.

Tính đến ngày 6/11, danh sách có 22 người, bao gồm một số nhà báo, nhà văn và nhân vật đối lập Nga đang ở nước ngoài như nhà báo Yuri Dud, Alexander Nevzorov và nhà văn Boris Akunin.