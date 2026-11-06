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Thời sự quốc tế trưa 6/11: Nga dội hỏa lực 3 mắt xích hậu cần Ukraine

Thứ Sáu, 14:39, 06/11/2026
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VOV.VN - Ngày 5/11, Nga tuyên bố đã tấn công 1 trung tâm logistics bưu chính, 1 trạm biến áp điện và 1 tàu chở hàng của Ukraine. Trong khi đó, UAV của Ukraine gây ra các vụ cháy tại khu công nghiệp ở thành phố Ryazan của Nga, cách thủ đô Moscow khoảng 200 km về phía Đông Nam.

Xem thêm: Ông Trump gặp đặc phái viên Tổng thống Nga, nói sớm đạt thỏa thuận về Ukraine

PV/VOV.VN
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