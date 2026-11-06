Thời sự quốc tế trưa 6/11: Nga dội hỏa lực 3 mắt xích hậu cần Ukraine
Thứ Sáu, 14:39, 06/11/2026
VOV.VN - Ngày 5/11, Nga tuyên bố đã tấn công 1 trung tâm logistics bưu chính, 1 trạm biến áp điện và 1 tàu chở hàng của Ukraine. Trong khi đó, UAV của Ukraine gây ra các vụ cháy tại khu công nghiệp ở thành phố Ryazan của Nga, cách thủ đô Moscow khoảng 200 km về phía Đông Nam.
VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Washington và Moscow đang tiến gần tới các thỏa thuận liên quan đến cuộc xung đột tại Ukraine cũng như vấn đề an ninh châu Âu. Ông kỳ vọng đây sẽ là một thỏa thuận lớn và nhận được sự ủng hộ rộng rãi.
VOV.VN - Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho rằng Kiev cần thích ứng với những thay đổi trong chính trường Mỹ, chủ động xây dựng đối thoại nhằm duy trì sự ủng hộ của Washington, đồng thời tìm kiếm thêm viện trợ quân sự, đặc biệt là tên lửa cho hệ thống phòng không Patriot để đối phó các cuộc tấn công của Nga.
VOV.VN - Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho rằng Kiev cần thích ứng với những thay đổi trong chính trường Mỹ, chủ động xây dựng đối thoại nhằm duy trì sự ủng hộ của Washington, đồng thời tìm kiếm thêm viện trợ quân sự, đặc biệt là tên lửa cho hệ thống phòng không Patriot để đối phó các cuộc tấn công của Nga.