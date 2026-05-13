Nga thử nghiệm thành công tên lửa “Sarmat”

Thứ Tư, 05:50, 13/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Sáng kiến hiện đại hóa lực lượng răn đe hạt nhân của Nga tiếp tục được nhấn mạnh, khi 1 vụ phóng thử tên lửa đạn đạo liên lục địa thế hệ mới Sarmat được xác nhận thành công và báo cáo lên Tổng thống Putin.

Ngày 12/5, Tư lệnh Lực lượng Tên lửa Chiến lược Nga Sergey Karakaev báo cáo với Tổng thống Nga Putin, về việc thực hiện thành công vụ phóng thử tên lửa đạn đạo liên lục địa hạng nặng thế hệ mới Sarmat.

Vụ phóng tên lửa được tiến hành lúc 11h15’ ngày 12/5 và đã hoàn thành toàn bộ nhiệm vụ đề ra. Cuộc thử nghiệm được thực hiện trong khuôn khổ buổi làm việc trực tuyến, giữa Tổng thống Nga và Tư lệnh lực lượng tên lửa Chiến lược Nga Karakaev.

nga thu nghiem thanh cong ten lua sarmat hinh anh 1
Tư lệnh Lực lượng tên lửa Chiến lược Sergei Karakayev - Ảnh: TASS

Bộ Quốc phòng Nga cho biết Sarmat là tên lửa nhiên liệu lỏng liên lục địa hiện đại, có khả năng xuyên thủng các hệ thống phòng thủ tên lửa hiện có và tương lai. Đồng thời được đánh giá là một trong những hệ thống vũ khí chiến lược mạnh nhất thế giới, góp phần tăng cường năng lực răn đe hạt nhân của Nga.

Theo các thông tin trước đó, Sarmat được thiết kế để thay thế hệ tên lửa chiến lược RS-20V Voyevoda, với tầm hoạt động và sức công phá lớn hơn đáng kể. Sarmat cũng được coi là trụ cột trong lực lượng răn đe chiến lược của Nga trong nhiều thập kỷ tới.

Thu Hà/VOV-Moscow
