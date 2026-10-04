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Nga tiếp tục cảnh báo công dân nước ngoài không ở lại và không đến Ukraine

Chủ Nhật, 06:20, 04/10/2026
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VOV.VN - Bộ Ngoại giao Nga tiếp tục cảnh báo công dân nước ngoài, trong đó có nhân viên ngoại giao, không ở lại hoặc đến Ukraine và khuyến cáo tránh xa các cơ sở quân sự, hành chính.

Theo tuyên bố của Bộ Ngoại giao Nga, trước đó Nga đã nhiều lần kêu gọi công dân nước ngoài và các nhà ngoại giao đang ở Kiev rời khỏi thành phố, không đến Ukraine; đồng thời khuyến cáo người dân Ukraine không tiếp cận các cơ sở quân sự và hành chính.

nga tiep tuc canh bao cong dan nuoc ngoai khong o lai va khong den ukraine hinh anh 1
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova. Ảnh: TASS

Bộ Ngoại giao Nga cho biết cảnh báo này đã được nêu trong tuyên bố ngày 25/5/2026, các công hàm gửi tới các đối tác nước ngoài và tại cuộc họp với đoàn ngoại giao do Thứ trưởng Ngoại giao Nga Mikhail Galuzin chủ trì ngày 27/5.

Thông cáo của Bộ Ngoại giao Nga cho biết, chính quyền các nước Mỹ, Anh, các nước Liên minh châu Âu, Na Uy và Thụy Sĩ cũng nhiều lần khuyến cáo công dân của mình không đến Ukraine, gần đây nhất là vào tháng 8. Bộ Ngoại giao Nga cho rằng một số người vẫn không tuân thủ các cảnh báo và đang đặt tính mạng của mình vào tình thế nguy hiểm. Nhiều đại sứ quán vẫn hoạt động tại Kiev và các quan chức nước ngoài tiếp tục đến Ukraine.

Bộ Ngoại giao Nga đồng thời tuyên bố các lực lượng vũ trang Nga sẽ tiếp tục tiến hành các cuộc tập kích quy mô lớn nhằm đáp trả. Nga một lần nữa khuyến cáo công dân nước ngoài, bao gồm nhân viên các cơ quan ngoại giao, không ở lại Ukraine và không đến nước này. Bộ Ngoại giao Nga nhấn mạnh những người phớt lờ cảnh báo sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm về những hậu quả bất lợi có thể xảy ra.

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Bộ Ngoại giao Nga lên tiếng về phát ngôn “phủ đầu” của NATO

VOV.VN - Bộ Ngoại giao Nga đã lên tiếng chỉ trích phát biểu của ông Giuseppe Cavo Dragone - Chủ tịch Ủy ban Quân sự Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) về việc thực hiện “đòn tấn công phủ đầu” nhằm vào Nga đồng thời cảnh báo NATO cần cân nhắc kỹ lưỡng rủi ro khi đưa ra nhận định liên quan đến biện pháp quân sự.

Hương Trà/VOV-Moscow
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