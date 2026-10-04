Nga tiếp tục cảnh báo công dân nước ngoài không ở lại và không đến Ukraine

Theo tuyên bố của Bộ Ngoại giao Nga, trước đó Nga đã nhiều lần kêu gọi công dân nước ngoài và các nhà ngoại giao đang ở Kiev rời khỏi thành phố, không đến Ukraine; đồng thời khuyến cáo người dân Ukraine không tiếp cận các cơ sở quân sự và hành chính.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova. Ảnh: TASS

Bộ Ngoại giao Nga cho biết cảnh báo này đã được nêu trong tuyên bố ngày 25/5/2026, các công hàm gửi tới các đối tác nước ngoài và tại cuộc họp với đoàn ngoại giao do Thứ trưởng Ngoại giao Nga Mikhail Galuzin chủ trì ngày 27/5.

Thông cáo của Bộ Ngoại giao Nga cho biết, chính quyền các nước Mỹ, Anh, các nước Liên minh châu Âu, Na Uy và Thụy Sĩ cũng nhiều lần khuyến cáo công dân của mình không đến Ukraine, gần đây nhất là vào tháng 8. Bộ Ngoại giao Nga cho rằng một số người vẫn không tuân thủ các cảnh báo và đang đặt tính mạng của mình vào tình thế nguy hiểm. Nhiều đại sứ quán vẫn hoạt động tại Kiev và các quan chức nước ngoài tiếp tục đến Ukraine.

Bộ Ngoại giao Nga đồng thời tuyên bố các lực lượng vũ trang Nga sẽ tiếp tục tiến hành các cuộc tập kích quy mô lớn nhằm đáp trả. Nga một lần nữa khuyến cáo công dân nước ngoài, bao gồm nhân viên các cơ quan ngoại giao, không ở lại Ukraine và không đến nước này. Bộ Ngoại giao Nga nhấn mạnh những người phớt lờ cảnh báo sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm về những hậu quả bất lợi có thể xảy ra.