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Nga cảnh báo NATO về nguy cơ đối đầu liên quan vùng Kaliningrad

Thứ Ba, 11:10, 29/09/2026
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VOV.VN - Đại sứ quán Nga tại Bỉ hôm qua (28/9) cảnh báo chính sách của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) liên quan vùng lãnh thổ Kaliningrad của Nga ở biển Baltic có thể làm gia tăng nguy cơ đối đầu quân sự trực tiếp giữa hai bên.

Trong tuyên bố ngày 28/9, Đại sứ quán Nga tại Bỉ truyền đạt lập trường của lãnh đạo Nga tới Ban Thư ký quốc tế NATO và Bộ Ngoại giao Bỉ, đồng thời cảnh báo cách tiếp cận mà Nga cho là "liều lĩnh và vô trách nhiệm" có thể làm gia tăng đáng kể nguy cơ xảy ra đối đầu quân sự trực tiếp với Nga.

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Ga tàu hỏa ở Kaliningrad. Ảnh: Sputnik.

Theo Đại sứ quán Nga, Moscow có các phương tiện cần thiết để đối phó với những hành động mà nước này coi là gây hấn và sẵn sàng sử dụng toàn bộ năng lực quân sự hiện có nếu các nước NATO tìm cách cô lập vùng Kaliningrad khỏi phần còn lại của lãnh thổ Nga.

Đại sứ quán Nga đồng thời kêu gọi các nước thành viên NATO kiềm chế những tuyên bố và hành động có thể làm gia tăng căng thẳng, nhằm ngăn chặn nguy cơ dẫn tới một cuộc đối đầu quy mô lớn.

Kaliningrad là vùng lãnh thổ của Nga nằm giữa Ba Lan và Litva, hai thành viên NATO, và không có đường biên giới trên bộ với phần lãnh thổ chính của Nga. Vị trí địa lý của khu vực này khiến vấn đề bảo đảm kết nối giữa Kaliningrad với phần còn lại của Nga trở thành một vấn đề nhạy cảm trong quan hệ giữa Nga và NATO.

Văn Huy/VOV1
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