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Nga cảnh báo dùng vũ khí hạt nhân để bảo vệ Kaliningrad

Thứ Tư, 05:43, 30/09/2026
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VOV.VN - Đại sứ quán Nga tại Ireland cảnh báo Moscow sẵn sàng sử dụng mọi biện pháp, trong đó có vũ khí hạt nhân, để bảo vệ vùng Kaliningrad trước nguy cơ bị cô lập.

Trong một tuyên bố, Đại sứ quán Nga tại Ireland cho biết có thông tin NATO đang chuẩn bị thiết lập một cuộc phong tỏa trên không và trên biển đối với Kaliningrad và vùng Kaliningrad.

“Đây không phải là điều hư cấu mà là vấn đề khiến Nga đặc biệt quan ngại. Họ [châu Âu] đang chơi một trò chơi nguy hiểm”, Đại sứ quán Nga tuyên bố.

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Nga cảnh báo dùng vũ khí hạt nhân để bảo vệ Kaliningrad. Ảnh: Bộ Quốc phòng Nga

Cơ quan ngoại giao này nhấn mạnh: “Không nên có bất kỳ sự nhầm lẫn nào, Nga sẵn sàng sử dụng toàn bộ kho vũ khí của mình, bao gồm cả vũ khí hạt nhân, để bảo vệ lãnh thổ nếu các nước NATO tìm cách cô lập vùng Kaliningrad khỏi phần còn lại của đất nước”.

Theo Đại sứ quán Nga, trong kịch bản như vậy, nguy cơ xảy ra đối đầu vũ trang sẽ ở mức cao. Moscow thậm chí có thể tiến hành các cuộc tấn công phủ đầu nhằm vào “các trung tâm ra quyết định” tại các quốc gia thành viên NATO ngay từ giai đoạn đầu của xung đột.

Đại sứ quán Nga gọi đây là vấn đề “hết sức nghiêm trọng” và kêu gọi châu Âu “đối xử với vấn đề này đúng với mức độ nghiêm trọng của nó”.

Cơ quan ngoại giao Nga đồng thời đề cập đến những tuyên bố về một “mối đe dọa từ Nga” được truyền thông phương Tây đưa ra hàng ngày.

Theo các nhà ngoại giao Nga, những tuyên bố này nhằm biện minh cho việc gia tăng chi tiêu quốc phòng, tiếp tục quân sự hóa châu Âu, cũng như duy trì hỗ trợ tài chính, quân sự và chính trị cho chính quyền Kiev, vốn được mô tả là “thành trì chống lại sự gây hấn của Nga”.

Giang Bùi/VOV.VN
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