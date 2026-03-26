Nga tiếp tục duy trì tiếp xúc với Mỹ về giải pháp cho vấn đề Ukraine

Ngày 25/3, phát biểu với báo giới, Người phát ngôn của Tổng thống Nga Dmitry Peskov cho biết, Nga tiếp tục duy trì các kênh liên lạc hiện có với phía Mỹ liên quan đến tiến trình giải quyết cuộc khủng hoảng Ukraine.

Ông Peskov nhấn mạnh, Nga vẫn nhận được thông tin cập nhật về các diễn biến liên quan và đánh giá tích cực những nỗ lực của phía Mỹ trong việc tạo lập các điều kiện cần thiết cho một giải pháp chính trị. Người phát ngôn Điện Kremlin cho rằng, mỗi vòng tiếp xúc, đối thoại đã diễn ra, đều là một bước tiến theo hướng tìm kiếm hình thức giải quyết phù hợp. Ông khẳng định, đối với Nga, điều quan trọng nhất là việc xây dựng một phương án xử lý bảo đảm tính đến đầy đủ các lợi ích chính đáng của Moskva.

Bình luận về phát biểu gần đây của Tổng thống Mỹ Donald Trump cho rằng, Nga và Ukraine đang tiến gần hơn tới các thỏa thuận nhằm chấm dứt xung đột, ông Peskov bày tỏ hy vọng vai trò trung gian và những “dịch vụ thiện chí” của Mỹ sẽ tiếp tục được duy trì. Đồng thời, Nga tái khẳng định lập trường nhất quán là sẵn sàng tham gia đàm phán nhằm hướng tới một giải pháp bền vững cho vấn đề Ukraine.