Nga tiếp tục duy trì tiếp xúc với Mỹ về giải pháp cho vấn đề Ukraine

Thứ Năm, 06:49, 26/03/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Ngày 25/3, Điện Kremlin khẳng định Nga vẫn để ngỏ khả năng đàm phán về vấn đề Ucraina và đang duy trì các kênh tiếp xúc với phía Mỹ, đồng thời hoan nghênh những nỗ lực của Mỹ nhằm tạo điều kiện cho tiến trình tìm kiếm giải pháp hòa bình

Ngày 25/3, phát biểu với báo giới, Người phát ngôn của Tổng thống Nga Dmitry Peskov cho biết, Nga tiếp tục duy trì các kênh liên lạc hiện có với phía Mỹ liên quan đến tiến trình giải quyết cuộc khủng hoảng Ukraine.

Ông Peskov nhấn mạnh, Nga vẫn nhận được thông tin cập nhật về các diễn biến liên quan và đánh giá tích cực những nỗ lực của phía Mỹ trong việc tạo lập các điều kiện cần thiết cho một giải pháp chính trị. Người phát ngôn Điện Kremlin cho rằng, mỗi vòng tiếp xúc, đối thoại đã diễn ra, đều là một bước tiến theo hướng tìm kiếm hình thức giải quyết phù hợp. Ông khẳng định, đối với Nga, điều quan trọng nhất là việc xây dựng một phương án xử lý bảo đảm tính đến đầy đủ các lợi ích chính đáng của Moskva.

Bình luận về phát biểu gần đây của Tổng thống Mỹ Donald Trump cho rằng, Nga và Ukraine đang tiến gần hơn tới các thỏa thuận nhằm chấm dứt xung đột, ông Peskov bày tỏ hy vọng vai trò trung gian và những “dịch vụ thiện chí” của Mỹ sẽ tiếp tục được duy trì. Đồng thời, Nga tái khẳng định lập trường nhất quán là sẵn sàng tham gia đàm phán nhằm hướng tới một giải pháp bền vững cho vấn đề Ukraine.

Thu Hà/VOV-Moscow
Tag: Dmitry Peskov Nga Mỹ khủng hoảng Ukraine đàm phán hòa bình Donald Trump quan hệ Nga Mỹ giải pháp chính trị Moskva xung đột Ukraine
Ông Zelensky: Mỹ đề nghị Ukraine nhượng lại Donbas cho Nga để đổi lấy hòa bình
Ông Zelensky: Mỹ đề nghị Ukraine nhượng lại Donbas cho Nga để đổi lấy hòa bình

VOV.VN - Tổng thống Volodymyr Zelensky cho biết trong một cuộc phỏng vấn với Reuters rằng, phía Mỹ đang yêu cầu Kiev chấp nhận nhượng lại toàn bộ vùng Donbas ở miền Đông cho Nga để đổi lại là các đảm bảo an ninh trong khuôn khổ một thỏa thuận hòa bình.

Ông Zelensky: Mỹ đề nghị Ukraine nhượng lại Donbas cho Nga để đổi lấy hòa bình

Ông Zelensky: Mỹ đề nghị Ukraine nhượng lại Donbas cho Nga để đổi lấy hòa bình

VOV.VN - Tổng thống Volodymyr Zelensky cho biết trong một cuộc phỏng vấn với Reuters rằng, phía Mỹ đang yêu cầu Kiev chấp nhận nhượng lại toàn bộ vùng Donbas ở miền Đông cho Nga để đổi lại là các đảm bảo an ninh trong khuôn khổ một thỏa thuận hòa bình.

Nga đề xuất ngừng chia sẻ tình báo với Iran nếu Mỹ làm điều tương tự với Ukraine
Nga đề xuất ngừng chia sẻ tình báo với Iran nếu Mỹ làm điều tương tự với Ukraine

VOV.VN - Telegraph dẫn một số nguồn tin cho biết, Nga đã đề xuất ngừng chia sẻ thông tin tình báo với Iran nếu Mỹ thực hiện động thái tương tự đối với Ukraine.

Nga đề xuất ngừng chia sẻ tình báo với Iran nếu Mỹ làm điều tương tự với Ukraine

Nga đề xuất ngừng chia sẻ tình báo với Iran nếu Mỹ làm điều tương tự với Ukraine

VOV.VN - Telegraph dẫn một số nguồn tin cho biết, Nga đã đề xuất ngừng chia sẻ thông tin tình báo với Iran nếu Mỹ thực hiện động thái tương tự đối với Ukraine.

Mỹ dỡ bỏ trừng phạt 3 tổ chức liên quan đến Nga.
Mỹ dỡ bỏ trừng phạt 3 tổ chức liên quan đến Nga.

VOV.VN - Hãng tin Nga RIA Novosti ngày 18/3 đưa tin, Bộ Tài chính Mỹ thông báo dỡ bỏ lệnh trừng phạt đối với 3 cá nhân và 3 tổ chức khỏi danh sách có liên quan đến Nga.

Mỹ dỡ bỏ trừng phạt 3 tổ chức liên quan đến Nga.

Mỹ dỡ bỏ trừng phạt 3 tổ chức liên quan đến Nga.

VOV.VN - Hãng tin Nga RIA Novosti ngày 18/3 đưa tin, Bộ Tài chính Mỹ thông báo dỡ bỏ lệnh trừng phạt đối với 3 cá nhân và 3 tổ chức khỏi danh sách có liên quan đến Nga.

