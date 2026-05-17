Venezuela bắt và trục xuất đồng minh của ông Maduro sang Mỹ

Chủ Nhật, 11:14, 17/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Quan chức Venezuela Alex Saab, một doanh nhân người Colombia - Venezuela và là đồng minh của ông Nicolas Maduro, đã bị trục xuất sang Mỹ, theo cơ quan xuất nhập cảnh Venezuela (SAIME) hôm 16/5.

Ông Saab đã bị bắt ở thủ đô Caracas vào tháng 2/2026 trong một chiến dịch chung của chính quyền Mỹ và Venezuela, theo một quan chức thực thi pháp luật Mỹ vào thời điểm đó. Việc bắt giữ ông Saab diễn ra chỉ một tháng sau khi Tổng thống Venezuela Maduro bị lực lượng đặc nhiệm Mỹ bắt giữ tại Caracas.

venezuela bat va truc xuat dong minh cua ong maduro sang my hinh anh 1
Tổng thống Venezuela Maduro và doanh nhân Saab hồi năm 2024. Ảnh: Reuters.

Việc bắt giữ và trục xuất quan chức Saab cho thấy một mức độ hợp tác mới giữa các cơ quan thực thi pháp luật Mỹ và Venezuela dưới thời Tổng thống lâm thời Venezuela Delcy Rodriguez, người vốn là phó tổng thống của ông Maduro.

Ông Saab, 54 tuổi, sinh ra ở Colombia, trước đây đã bị giam giữ tại Cape Verde vào năm 2020 và bị giam giữ tại Mỹ với cáo buộc nhận hối lộ. Ông được ân xá vào năm 2023 để đổi lấy việc thả những người Mỹ bị giam giữ ở Venezuela.

Theo các nguồn tin thân cận với vụ việc, ông Saab có thể cung cấp cho nhà chức trách Mỹ thông tin để củng cố hồ sơ vụ án hình sự chống lại ông Maduro.

Tổng thống Maduro và phu nhân, Cilia Flores, đã bị Mỹ bắt và đưa đến New York vào tháng 1/2026 để đối mặt với các cáo buộc hình sự, bao gồm âm mưu “khủng bố ma túy”. Họ phủ nhận các cáo buộc này.

Ông Saab và vợ từng sống ở Italy vài năm trước. Luigi Giuliano, một luật sư ở Italy từng đại diện cho ông, cho biết hôm 16/5 rằng ông không xử lý các vụ của ông Saab tại Mỹ và không thể xác nhận việc trục xuất. Một luật sư khác của ông Saab đã không trả lời ngay lập tức yêu cầu bình luận.

Trí Nhân/VOV.VN biên dịch
Nguồn: Reuters
Tag: Trục xuất quan chức Venezuela sang Mỹ giao nộp đồng minh ông Maduro cho Mỹ quan hệ Mỹ - Venezuela
Binh sĩ đặc nhiệm Mỹ bị bắt vì cá cược vụ bắt Tổng thống Venezuela

VOV.VN - Một binh sĩ đặc nhiệm Mỹ bị cáo buộc lợi dụng thông tin mật để cá cược về chiến dịch bắt giữ Tổng thống Venezuela Nicolás Maduro, thu lợi hàng trăm nghìn USD và hiện đối mặt nhiều cáo buộc hình sự.

Mỹ nới lỏng trừng phạt ngân hàng và chính phủ Venezuela

VOV.VN - Bộ Tài chính Mỹ cho phép thực hiện một số giao dịch tài chính và ký kết hợp đồng thương mại với Venezuela, song vẫn duy trì nhiều hạn chế đối với các đối tác liên quan.

Mỹ và Venezuela nhất trí tái thiết lập quan hệ ngoại giao

VOV.VN - Bộ Ngoại giao Mỹ hôm 5/3 cho biết Mỹ và chính quyền lâm thời tại Venezuela đã nhất trí thiết lập lại quan hệ ngoại giao và lãnh sự, nhằm thúc đẩy quá trình chuyển đổi hòa bình để bầu ra một chính phủ mới tại quốc gia Nam Mỹ này.

Tướng cấp cao của Mỹ bất ngờ đến thăm Venezuela để đàm phán an ninh

VOV.VN - Tướng Francis Donovan, tư lệnh cấp cao phụ trách lực lượng Mỹ tại Mỹ Latin, và quan chức cấp cao của Lầu Năm Góc, Joseph Humire, đã bất ngờ đến thăm Venezuela hôm 18/2 để đàm phán an ninh, giới chức Mỹ cho biết.

Venezuela tìm cách đẩy mạnh hợp tác lâu dài với Mỹ và đi đầu về sản xuất dầu

VOV.VN - Tổng thống lâm thời Venezuela Delcy Rodriguez nói rằng đất nước bà hoan nghênh các nhà đầu tư Mỹ và các nước khác. Bà cũng tuyên bố Venezuela đặt mục tiêu trở thành nhà sản xuất dầu lớn nhất thế giới.

