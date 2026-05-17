Venezuela bắt và trục xuất đồng minh của ông Maduro sang Mỹ

Ông Saab đã bị bắt ở thủ đô Caracas vào tháng 2/2026 trong một chiến dịch chung của chính quyền Mỹ và Venezuela, theo một quan chức thực thi pháp luật Mỹ vào thời điểm đó. Việc bắt giữ ông Saab diễn ra chỉ một tháng sau khi Tổng thống Venezuela Maduro bị lực lượng đặc nhiệm Mỹ bắt giữ tại Caracas.

Tổng thống Venezuela Maduro và doanh nhân Saab hồi năm 2024. Ảnh: Reuters.

Việc bắt giữ và trục xuất quan chức Saab cho thấy một mức độ hợp tác mới giữa các cơ quan thực thi pháp luật Mỹ và Venezuela dưới thời Tổng thống lâm thời Venezuela Delcy Rodriguez, người vốn là phó tổng thống của ông Maduro.

Ông Saab, 54 tuổi, sinh ra ở Colombia, trước đây đã bị giam giữ tại Cape Verde vào năm 2020 và bị giam giữ tại Mỹ với cáo buộc nhận hối lộ. Ông được ân xá vào năm 2023 để đổi lấy việc thả những người Mỹ bị giam giữ ở Venezuela.

Theo các nguồn tin thân cận với vụ việc, ông Saab có thể cung cấp cho nhà chức trách Mỹ thông tin để củng cố hồ sơ vụ án hình sự chống lại ông Maduro.

Tổng thống Maduro và phu nhân, Cilia Flores, đã bị Mỹ bắt và đưa đến New York vào tháng 1/2026 để đối mặt với các cáo buộc hình sự, bao gồm âm mưu “khủng bố ma túy”. Họ phủ nhận các cáo buộc này.

Ông Saab và vợ từng sống ở Italy vài năm trước. Luigi Giuliano, một luật sư ở Italy từng đại diện cho ông, cho biết hôm 16/5 rằng ông không xử lý các vụ của ông Saab tại Mỹ và không thể xác nhận việc trục xuất. Một luật sư khác của ông Saab đã không trả lời ngay lập tức yêu cầu bình luận.