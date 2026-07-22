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Ukraine tuyên bố tập kích các trung tâm hậu cần quân sự sâu trong lãnh thổ Nga

Thứ Tư, 16:29, 22/07/2026
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VOV.VN - Tổng thống Volodymyr Zelensky cho biết Ukraine đã tập kích các trung tâm hậu cần quân sự tại Krasnodar và Stavropol của Nga. Trong khi đó, Moscow tuyên bố bắn hạ 242 UAV của Ukraine tại nhiều khu vực.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/7 cho biết, quân đội nước này đã tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào những trung tâm hậu cần quân sự tại vùng Krasnodar và Stavropol của Nga, nơi được cho là tham gia cung cấp linh kiện máy bay không người lái (UAV) cùng nhiều trang thiết bị cho lực lượng vũ trang Nga.

Theo ông Zelensky, các đòn tấn công cũng nhằm vào 1 kho chứa dầu, 1 tàu chở dầu và 4 tàu hàng thuộc “Hạm đội bóng tối” của Nga hoạt động trên Biển Đen và biển Azov.

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Hệ thống phòng không Nga đánh chặn UAV Ukraine. Ảnh minh họa: RT

Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Nga cho biết các hệ thống phòng không đã đánh chặn và bắn hạ 242 máy bay không người lái cánh cố định của Ukraine trong đêm tại nhiều khu vực trên cả nước. Số UAV này bị bắn hạ tại các vùng Belgorod, Bryansk, Kaluga, Kursk, Leningrad, Novgorod, Oryol, Pskov, Rostov, Ryazan, Smolensk, Tver, Tula, Moscow, Krasnodar và Stavropol, cùng bán đảo Crimea, biển Azov và Biển Đen.

Giới chức Nga cho biết các cuộc tấn công đã gây thiệt hại về người và cơ sở hạ tầng, đặc biệt tại hai vùng Krasnodar và Stavropol.

Tại thành phố Nevinnomyssk thuộc vùng Stavropol, một cuộc tấn công bằng UAV đã gây cháy một nhà kho ở khu vực ngoại ô. Chính quyền địa phương đã ban bố tình trạng khẩn cấp để phục vụ công tác chữa cháy và khắc phục hậu quả.

Công ty thương mại điện tử Wildberries xác nhận các trung tâm logistics của hãng tại Krasnodar và Nevinnomyssk đã bị trúng đòn tập kích trong đêm. Tại vùng Krasnodar, mảnh vỡ UAV được cho là đã gây cháy một nhà kho ở thành phố Krasnodar và một kho chứa dầu tại thành phố Armavir. Ngoài ra, các mảnh vỡ cũng làm hư hại nhiều tòa chung cư, nhà dân và một khu nhà để xe.

Đây là một trong những đợt tập kích bằng UAV quy mô lớn nhất nhằm vào lãnh thổ Nga trong thời gian gần đây, trong bối cảnh hai bên tiếp tục gia tăng các cuộc tấn công tầm xa nhằm vào cơ sở hạ tầng và mạng lưới hậu cần của đối phương.

Hoàng Phạm/VOV.VN
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