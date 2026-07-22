Thời sự quốc tế sáng 22/7: Biểu tình Ukraine ra "tối hậu thư" cho ông Zelensky

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VOV.VN - Tổng thống Pezeshkian tuyên bố Iran đang tiến hành "cuộc chiến tổng lực" với Mỹ, sau khi Washington tăng cường không kích khắp nước này.
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VOV.VN - Dư luận Ukraine đang rúng động trước việc Tổng thống nước này, ông Zelensky, xúc tiến quy trình cách chức Bộ trưởng Quốc phòng Fedorov. Biểu tình nổ ra ở thủ đô Kiev để phản đối động thái này.
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