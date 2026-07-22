Thời sự quốc tế sáng 22/7: Biểu tình Ukraine ra "tối hậu thư" cho ông Zelensky

Nga hồi sinh bom FAB-3000 thời Liên Xô thành vũ khí đáng gờm tấn công Ukraine

VOV.VN - Bom FAB-3000 nặng 3.000 kg đang trở thành một trong những vũ khí đáng chú ý của Nga tại chiến trường Ukraine. Khi được trang bị mô-đun UMPK, loại bom thời Liên Xô có thể trở thành bom lượn dẫn đường, tấn công các mục tiêu kiên cố từ khoảng cách an toàn hơn cho máy bay của Moscow.