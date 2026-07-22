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Thời sự quốc tế sáng 22/7: Biểu tình Ukraine ra "tối hậu thư" cho ông Zelensky

Thứ Tư, 09:05, 22/07/2026
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VOV.VN - Tình hình thế giới sáng 22/7 có những nội dung chính sau đây: Người biểu tình Ukraine ra "tối hậu thư" cho Tổng thống Zelensky; Giây phút "sát thần" Iskander-M Nga tập kích "tổ hợp tên lửa Thần biển" Ukraine; Mỹ tấn công trung tâm chỉ huy quân sự của Iran…

Xem thêm:

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PV/VOV.VN
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