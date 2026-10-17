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Nga tuyên bố lập vùng an ninh ở Ukraine

Thứ Bảy, 08:35, 17/10/2026
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VOV.VN - Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm 16/10 tuyên bố Moscow đang thiết lập một “vùng an ninh” bên trong lãnh thổ Ukraine, dọc theo biên giới hai nước.

Tổng thống Nga Vladimir Putin khẳng định việc thiết lập vùng này sẽ không phải là nội dung đàm phán trong bất kỳ cuộc đối thoại nào với Kiev trong tương lai.

nga tuyen bo lap vung an ninh o ukraine hinh anh 1
Tổng thống Nga Putin. Ảnh: Reuters

Trong chuyến thăm một sở chỉ huy quân sự và mặc quân phục, ông Putin cho biết chiến dịch này nhằm đáp trả việc Ukraine tiến vào tỉnh Kursk, miền tây nước Nga, trong giai đoạn 2024-2025.

“Các lực lượng vũ trang Nga không chỉ được giao nhiệm vụ đẩy lùi đối phương khỏi lãnh thổ đất nước, mà còn phải thiết lập một vùng an ninh tại các khu vực giáp biên giới. Nhiệm vụ này đang được triển khai thành công”, ông Putin phát biểu trên truyền hình.

“Mục tiêu của chúng tôi là bảo đảm an ninh tuyệt đối cho các khu vực biên giới của Nga trong tương lai. Chúng tôi không có ý định đưa vấn đề này vào nội dung các cuộc đàm phán hòa bình tiềm năng với Ukraine”, nhà lãnh đạo Nga nhấn mạnh.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết vùng an ninh theo kế hoạch sẽ kéo dài 660 km (410 dặm), trong đó khoảng 70% hiện nằm dưới sự kiểm soát của Nga. Tuy nhiên, ông không tiết lộ vùng này sẽ mở rộng bao xa vào lãnh thổ Ukraine.

Trước đây, ông Putin từng đề cập đến sự cần thiết phải thiết lập một vùng an ninh như vậy, nhưng chưa công bố cụ thể quy mô dự kiến hoặc khẳng định đây là vấn đề không thể đưa ra đàm phán.

Để triển khai kế hoạch, Nga cần kiểm soát thêm các khu vực thuộc tỉnh Sumy và Kharkiv của Ukraine. Hai tỉnh này không nằm trong số các vùng lãnh thổ mà Moscow tuyên bố sáp nhập kể từ khi phát động chiến dịch quân sự tại Ukraine vào năm 2022.

Ông Putin, người hiếm khi xuất hiện trong quân phục, thể hiện lập trường cứng rắn khi phát biểu trước các sĩ quan cấp cao.

Tuyên bố được đưa ra trong bối cảnh các nỗ lực ngoại giao nhằm giải quyết xung đột đang diễn ra nhạy cảm. Chỉ một tuần trước đó, thỏa thuận bán dầu diesel của Nga cho Mỹ được công bố, với sự ủng hộ của Tổng thống Donald Trump. Động thái này cũng khiến bất đồng giữa ông Trump và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky một lần nữa gia tăng.

Ông Putin cho biết các lực lượng Nga hiện vẫn chưa kiểm soát được hơn 10% diện tích tỉnh Donetsk, một trong những mục tiêu trọng yếu của Moscow, và 16,5% diện tích tỉnh Zaporizhzhia. Ông ca ngợi hiệu quả các cuộc tấn công của Nga nhằm vào những mục tiêu quân sự, công nghiệp và hậu cần của Ukraine, đồng thời thừa nhận hệ thống phòng không Nga vẫn còn dư địa để cải thiện.

Trong chín ngày qua, các máy bay không người lái (UAV) của Ukraine đã tấn công một số trung tâm dữ liệu và một nhà máy lọc dầu lớn của Nga. Trong khi đó, Nga tiếp tục tiến hành các cuộc không kích nhằm vào thành phố, nhà máy điện, cảng biển và nhiều mục tiêu khác tại Ukraine.

Hồng Anh/VOV.VN
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