Ukraine biến robot thành “lính thép”, đưa súng chống tăng vào vùng tử địa

Robot mang súng chống tăng tiến vào “vùng tử địa”

Một nhà sản xuất robot Ukraine cho biết các binh sĩ nước này đang lắp súng chống tăng (RPG) lên robot mặt đất để tác chiến tại những khu vực được gọi là “vùng tử địa”, nơi nguy cơ bị máy bay không người lái (UAV) và các loại vũ khí khác tấn công khiến việc sử dụng vũ khí theo cách truyền thống trở nên đặc biệt nguy hiểm.

Binh sĩ Ukraine vận hành robot mặt đất. Ảnh: Ukrinform

RPG thường được bộ binh sử dụng để tấn công xe bọc thép và phá hủy các vị trí kiên cố của đối phương. Tuy nhiên, những thay đổi trên chiến trường đang buộc các bên tìm kiếm phương thức triển khai vũ khí mới nhằm giảm rủi ro cho binh sĩ.

Ông Oleg Fedoryshyn, Giám đốc Nghiên cứu và Phát triển (R&D) của công ty sản xuất robot Ukraine DevDroid, nói rằng tại các “vùng tử địa”, binh sĩ gần như không thể sử dụng RPG mà vẫn bảo đảm an toàn cho bản thân.

Dọc theo chiến tuyến Ukraine, “vùng tử địa” là những khu vực có mức độ nguy hiểm đặc biệt cao, tại một số nơi trải sâu tới 50 km. Mật độ UAV trinh sát, UAV tấn công và các loại vũ khí khác khiến mọi hoạt động di chuyển đều tiềm ẩn nguy cơ bị phát hiện và tập kích. Trong điều kiện đó, việc đưa binh sĩ đến đủ gần mục tiêu để sử dụng RPG hiệu quả trở thành một thách thức lớn.

Việc chuyển RPG sang các nền tảng robot mặt đất phản ánh sự thay đổi trong phương thức tác chiến của Ukraine. Trong giai đoạn đầu của chiến dịch quân sự toàn diện của Nga, RPG được bộ binh sử dụng rộng rãi để đối phó với xe tăng, xe cơ giới và hỗ trợ tác chiến trong các trận đánh tại đô thị.

Tuy nhiên, sự phổ biến của các loại UAV giá rẻ, có khả năng trinh sát và tấn công, đã làm thay đổi đáng kể chiến trường trên bộ. Nguy cơ bị UAV phát hiện và tập kích khiến việc triển khai xe bọc thép trở nên khó khăn hơn, đồng thời buộc bộ binh phải điều chỉnh cách thức tác chiến.

Robot mặt đất của DevDroid không phải là phương tiện duy nhất được Ukraine trang bị RPG. Temerland, một nhà sản xuất phương tiện mặt đất không người lái (UGV) của nước này, cho biết robot hỗ trợ hỏa lực Gnom-VP có thể mang theo hai ống phóng RPG-7, cùng các loại vũ khí khác và thiết bị rải mìn.

Ông Fedoryshyn cho biết, các đơn vị phối hợp với DevDroid đã bắt đầu lắp RPG lên những robot vốn được trang bị súng máy. Những phương tiện này có thể tiến đến vị trí gần mục tiêu để sử dụng các loại vũ khí tầm ngắn, trong khi người điều khiển vẫn ở khoảng cách an toàn hơn so với khi trực tiếp tham gia giao chiến.

Theo ông Fedoryshyn, một lữ đoàn Ukraine đã liên hệ với DevDroid để đề nghị thử nghiệm tích hợp RPG lên robot. Ông đánh giá quá trình thử nghiệm đạt kết quả “tuyệt vời”. Công ty hiện nghiên cứu phương án mở rộng khả năng này để nhiều đơn vị có thể sử dụng trong tương lai.

DevDroid chuyên sản xuất robot mặt đất, các trạm vũ khí điều khiển từ xa cho phép người vận hành khai hỏa mà không cần trực tiếp có mặt tại vị trí chiến đấu, cùng các bộ kích nổ điện phục vụ việc kích hoạt vũ khí từ xa.

Những cải tiến trong năng lực tác chiến của Ukraine thường xuất phát từ nhu cầu thực tế tại tiền tuyến. Các nhà sản xuất vũ khí làm việc trực tiếp với các đơn vị chiến đấu để tiếp nhận phản hồi, điều chỉnh thiết kế và nhanh chóng đưa những cải tiến vào sử dụng.

Ông Fedoryshyn cho biết DevDroid duy trì dịch vụ hỗ trợ trực tuyến 24/7 cho các đơn vị sử dụng sản phẩm của công ty. Theo ông, doanh nghiệp có thể phát triển một bản cập nhật mới, thử nghiệm cùng một lữ đoàn rồi triển khai trên các hệ thống đang hoạt động chỉ trong vòng một tuần. Ông cho biết thêm, các thiết bị của DevDroid được thiết kế để dễ dàng cập nhật, tương tự điện thoại di động hoặc hệ điều hành máy tính.

Giảm nguy cơ đối với binh sĩ

Cuộc xung đột tại Ukraine đang chứng kiến tốc độ đổi mới công nghệ quân sự nhanh chóng, khi các bên tìm cách phát triển năng lực mới và điều chỉnh cách sử dụng những loại vũ khí hiện có trước những thay đổi trên chiến trường. Việc tích hợp RPG lên robot mặt đất là một ví dụ. Thay vì loại bỏ loại vũ khí được thiết kế cho hình thức tác chiến truyền thống, các đơn vị Ukraine đang tìm cách triển khai chúng theo phương thức mới nhằm giảm nguy cơ đối với binh sĩ. Ngoài RPG, các robot mặt đất còn được trang bị nhiều loại vũ khí khác, trong đó có súng phun lửa, súng phóng lựu và súng máy.

Ông Fedoryshyn cho biết công ty nhiều lần bất ngờ trước những cách binh sĩ Ukraine sử dụng robot. Từ kinh nghiệm thực tế tại Ukraine, ông cho rằng các quân đội phương Tây cần cân nhắc đầu tư số lượng lớn robot giá rẻ, dễ thay thế khi chuẩn bị cho những cuộc xung đột kéo dài, thay vì phụ thuộc chủ yếu vào các phương tiện đắt tiền như xe tăng và xe bọc thép.

Xu hướng này cho thấy robot mặt đất đang dần đảm nhiệm nhiều nhiệm vụ vốn trước đây phụ thuộc vào binh sĩ trực tiếp trên chiến trường. Bên cạnh khả năng mang vũ khí, các nền tảng không người lái còn có thể được sử dụng để trinh sát, vận chuyển vật tư và hỗ trợ các hoạt động nguy hiểm. Tuy nhiên, hiệu quả thực tế của chúng vẫn phụ thuộc vào khả năng liên lạc, độ tin cậy của thiết bị và điều kiện tác chiến.

Trong môi trường thường xuyên bị gây nhiễu điện tử và giám sát bằng UAV, việc duy trì kết nối ổn định giữa robot với người điều khiển vẫn là một thách thức đáng kể. Kinh nghiệm từ Ukraine vì thế không chỉ phản ánh sự thay đổi trong cách sử dụng vũ khí, mà còn cho thấy vai trò ngày càng lớn của các hệ thống không người lái trong việc định hình phương thức tác chiến hiện đại.