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Nga tuyên bố nối lại xuất khẩu diesel sau điện đàm giữa ông Putin và ông Trump

Thứ Bảy, 15:02, 10/10/2026
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VOV.VN - Ngày 10/10, sau cuộc điện đàm giữa Tổng thống Nga Putin và Tổng thống Mỹ Trump, Nga thông báo bắt đầu dỡ bỏ các hạn chế xuất khẩu nhiên liệu diesel sớm hơn dự kiến, đồng thời sẵn sàng tăng nguồn cung cho thị trường thế giới lên 1 triệu tấn vào tháng 12.

Phó Thủ tướng Nga Alexander Novak cho biết nước này đang từng bước nới lỏng các hạn chế xuất khẩu nhiên liệu diesel, sau khi Nga và Mỹ phát đi những tín hiệu mới về khả năng hợp tác nhằm ổn định thị trường năng lượng toàn cầu.

Nga dự kiến cung cấp khoảng 300.000 tấn diesel cho thị trường quốc tế ngay trong tháng 10, tăng lên 500.000 tấn vào tháng 11 và 1 triệu tấn vào tháng 12. Về dài hạn, khối lượng xuất khẩu có thể đạt 3 triệu tấn mỗi tháng, tùy thuộc vào năng lực sản xuất và điều kiện thị trường.

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Nga tuyên bố nối lại xuất khẩu diesel. Ảnh: Reuters

Phó Thủ tướng Alexander Novak khẳng định việc mở rộng xuất khẩu sẽ không ảnh hưởng đến an ninh năng lượng trong nước, bởi thị trường Nga vẫn được bảo đảm cung ứng đầy đủ nhiên liệu diesel. Động thái này diễn ra sau cuộc điện đàm giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Mỹ Donald Trump, trong đó vấn đề năng lượng được xác định là một trong những nội dung trao đổi quan trọng.

Theo thông tin từ phía Nga, Tổng thống Putin khẳng định Nga sẵn sàng cung cấp dầu mỏ và các sản phẩm dầu khí cho thị trường Mỹ cũng như thị trường toàn cầu. Ông Putin cũng cho rằng việc khôi phục nguồn cung dầu mỏ Nga vào thị trường Mỹ có thể tạo tác động tích cực đối với nền kinh tế thế giới.

Về phía Mỹ, Tổng thống Donald Trump cũng đánh giá tích cực kết quả cuộc điện đàm. Trong thông điệp đăng trên mạng xã hội Truth Social, ông cho biết hai bên đã đạt được sự nhất trí về việc Nga nhanh chóng bổ sung nguồn cung diesel cho thị trường quốc tế, với khối lượng tăng dần trong những tháng tới.

Trước đó, Chính phủ Nga đã gia hạn các hạn chế xuất khẩu nhiên liệu diesel và một số sản phẩm dầu mỏ đến cuối tháng 10, trong khi lệnh hạn chế xuất khẩu nhiên liệu nói chung có hiệu lực đến ngày 31/1/2027. Vì vậy, việc Nga quyết định nới lỏng các biện pháp này sớm hơn dự kiến được xem là tín hiệu mới trong hợp tác năng lượng song phương. Tuy nhiên, triển vọng khôi phục thương mại năng lượng giữa hai nước vẫn phụ thuộc vào nhiều yếu tố và nhu cầu thực tế của thị trường.

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Nghị sĩ Mỹ phản đối thỏa thuận dầu diesel của Tổng thống Trump với Nga

VOV.VN - Một số nghị sĩ Dân chủ tại Quốc hội Mỹ đã lên án mạnh mẽ quyết định của Tổng thống Donald Trump nới lỏng trừng phạt để cho phép dầu diesel của Nga quay lại thị trường, cho rằng động thái này làm suy yếu sức ép kinh tế đối với Moscow và có thể giúp Nga có thêm nguồn thu cho xung đột ở Ukraine.

Minh Phượng/VOV-Moscow
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