Nga tuyên bố sẵn sàng đối thoại về hợp tác tại Bắc Cực

Phát biểu trước báo giới ngày 20/10, người phát ngôn Điện Kremlin, Dmitry Peskov nhấn mạnh, lập trường của Nga là Bắc Cực nên trở thành khu vực hợp tác cùng có lợi, thay vì đối đầu. Tuy nhiên, để đạt được mục tiêu này, các bên cần duy trì đối thoại. Người phát ngôn Điện Kremlin khẳng định Nga sẵn sàng đối thoại, nhưng người đứng đầu cơ quan ngoại giao Liên minh châu Âu (EU) bà Kaja Kallas đã nhiều lần tuyên bố phản đối đối thoại với Nga.

Người phát ngôn điện Kremlin Dmitry Peskov. Ảnh: TASS

Cùng ngày, Bộ trưởng Nga phụ trách phát triển vùng Viễn Đông và Bắc Cực Alexey Chekunkov cho rằng chiến lược mới của EU về Bắc Cực hướng tới quân sự hóa khu vực và làm gia tăng nguy cơ đối đầu. Trả lời phỏng vấn kênh truyền hình Vesti, ông Chekunkov nhận định văn kiện này thể hiện xu hướng chia rẽ, tiếp tục chính sách đối đầu với Nga và gây bất lợi cho tương lai Bắc Cực.

Những phản ứng trên được đưa ra sau khi EU ngày 20/10 công bố chiến lược mới về Bắc Cực nhằm tăng cường an ninh, bảo vệ cơ sở hạ tầng trọng yếu và mở rộng hợp tác kinh tế tại khu vực này. Chiến lược mới do Đại diện cấp cao EU phụ trách chính sách đối ngoại Kaja Kallas công bố, xác định 4 ưu tiên gồm tăng cường an ninh và khả năng chống chịu; ứng phó với biến đổi khí hậu; thúc đẩy thịnh vượng; tạo cơ hội cho người dân và cộng đồng tại Bắc Cực.

Trước đó, bà Kaja Kallas tuyên bố việc Nga tăng cường quân sự tại khu vực này cùng những thay đổi về an ninh khu vực đang tác động trực tiếp tới châu Âu. EU sẽ đối phó với Nga và Trung Quốc tại Bắc Cực. Theo bà, các nước EU và NATO sẽ nỗ lực bảo đảm tuyến đường biển phương Bắc mở cửa cho tàu thuyền của tất cả các nước lưu thông.