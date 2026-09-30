Văn phòng báo chí Hạm đội Phương Bắc của Nga ngày 29/9 thông báo các tàu đã hoàn tất hành trình qua eo biển Shokalsky, đồng thời công bố đoạn video ngắn ghi lại cảnh các tàu di chuyển qua tuyến đường thủy hẹp này. Eo biển Shokalsky nằm giữa đảo Cách mạng Tháng Mười và đảo Bolshevik, thuộc quần đảo Severnaya Zemlya, nằm trên tuyến đường biển phương Bắc có ý nghĩa chiến lược tại Bắc Cực.

Hải quân Nga lần đầu vượt eo biển Shokalsky tại Bắc Cực. Nguồn: Bộ Quốc phòng Nga

Nhóm tàu Hải quân Nga gồm tàu tuần tra lớp băng Ivan Papanin, tàu đổ bộ cỡ lớn Kondopoga, tàu kéo cứu hộ Pamir và tàu chở dầu hải quân Sergey Osipov. Các tàu đã di chuyển thành công từ biển Laptev sang biển Kara.

Trước khi nhóm tàu tiến vào vùng biển được đánh giá nguy hiểm của eo biển, một trực thăng vận tải - đổ bộ hải quân Ka-29 được triển khai để trinh sát từ trên không, khảo sát tuyến hành trình. Do “điều kiện băng giá khắc nghiệt”, các tàu chiến được đặt trong trạng thái sẵn sàng cao độ. Thủy thủ đoàn nhiều lần phải thay đổi hướng đi và tốc độ trong thời gian ngắn để tránh các tảng băng trôi.

Theo Hạm đội Phương Bắc, nhóm tàu cũng tiến hành đánh giá khu vực nhằm phục vụ các hoạt động tác chiến trong tương lai. Việc vượt eo biển Shokalsky nằm trong một nhiệm vụ quy mô rộng hơn của Hải quân Nga, bao phủ nhiều vùng biển ở Bắc Cực, với mục tiêu bảo đảm an toàn cho hoạt động hàng hải trong khu vực.

Nga đang đặt nhiều kỳ vọng vào việc phát triển Tuyến đường biển phương Bắc, tuyến hàng hải ngắn nhất nối khu vực châu Á - Thái Bình Dương với Bắc Âu.

Hiện việc khai thác tuyến đường này vẫn còn hạn chế do điều kiện tiếp cận khó khăn và tàu phá băng cần mở đường cho các tàu chở hàng. Tuy nhiên, Moscow kỳ vọng lưu lượng hàng hải sẽ gia tăng trong những năm tới, trong bối cảnh biến đổi khí hậu và các tuyến hàng hải quan trọng khác ngày càng trở thành tâm điểm của các cuộc xung đột quân sự.

Phát biểu hồi tháng 7, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết Moscow sở hữu đội tàu phá băng lớn nhất thế giới, gồm hơn 40 tàu phá băng thông thường và 8 tàu phá băng chạy bằng năng lượng hạt nhân. Theo ông, Nga cũng đang phát triển thế hệ tàu phá băng mới.

Nga công bố đoạn video ngắn ghi lại cảnh các tàu di chuyển qua eo biển Shokalsky tại Bắc Cực. Nguồn: Bộ Quốc phòng Nga