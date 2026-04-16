Nga tuyên bố sẵn sàng đối thoại với Mỹ

Theo Ngoại trưởng Nga Lavrov, việc gián đoạn trong quan hệ song phương trước đây bắt nguồn từ việc Mỹ và phương Tây từ chối các đề xuất đảm bảo an ninh của Nga, đặc biệt liên quan tới việc không mở rộng NATO. Điều này, theo Nga đã dẫn tới ngắt quãng đối thoại và làm gia tăng căng thẳng.

Tuy nhiên, sau khi chính quyền mới tại Mỹ lên nắm quyền, các kênh liên lạc song phương đã được nối lại, ông Lavrov nhấn mạnh: “Về “điểm đóng băng”, quan hệ của Nga với Mỹ không ở trạng thái đó. Chúng tôi cởi mở, thường xuyên trao đổi ở nhiều cấp độ khác nhau. Chúng tôi luôn sẵn sàng cho các kênh liên lạc. Một số kênh liên lạc được tiến hành theo đề xuất của chúng tôi, một số khác theo đề nghị từ phía Mỹ. Không phải tất cả đều được công bố, bởi chúng tôi cho rằng điều quan trọng không phải là phô trương sự phát triển quan hệ với Mỹ, mà là giải quyết vấn đề”.

Về triển vọng quan hệ song phương, Ngoại trưởng Nga nhấn mạnh nước này sẵn sàng hợp tác trên cơ sở lợi ích quốc gia và bình đẳng, song cho rằng Nga “không ảo tưởng” về mục tiêu chiến lược của Mỹ, đặc biệt trong lĩnh vực năng lượng và cạnh tranh toàn cầu.

Theo đánh giá của chuyên gia Nga, quan hệ song phương trong thời gian tới sẽ tiếp tục duy trì trạng thái “đối thoại có kiểm soát”, với khả năng cải thiện phụ thuộc lớn vào tiến triển của xung đột tại Ukraina và mức độ sẵn sàng của Mỹ trong việc tính đến các lợi ích cốt lõi của Nga.