Nga tuyên bố sẵn sàng đối thoại với Mỹ

Thứ Năm, 07:00, 16/04/2026
VOV.VN - Ngày 15/4, trả lời trước báo giới, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov khẳng định quan hệ giữa Nga và Mỹ hiện không ở trạng thái “đóng băng”, dù vẫn tồn tại nhiều khác biệt sâu sắc liên quan tới xung đột tại Ukraine và cấu trúc an ninh châu Âu.

Theo Ngoại trưởng Nga Lavrov, việc gián đoạn trong quan hệ song phương trước đây bắt nguồn từ việc Mỹ và phương Tây từ chối các đề xuất đảm bảo an ninh của Nga, đặc biệt liên quan tới việc không mở rộng NATO. Điều này, theo Nga đã dẫn tới ngắt quãng đối thoại và làm gia tăng căng thẳng.

(Ảnh minh họa: Reuters)

Tuy nhiên, sau khi chính quyền mới tại Mỹ lên nắm quyền, các kênh liên lạc song phương đã được nối lại, ông Lavrov nhấn mạnh: “Về “điểm đóng băng”, quan hệ của Nga với Mỹ không ở trạng thái đó. Chúng tôi cởi mở, thường xuyên trao đổi ở nhiều cấp độ khác nhau. Chúng tôi luôn sẵn sàng cho các kênh liên lạc. Một số kênh liên lạc được tiến hành theo đề xuất của chúng tôi, một số khác theo đề nghị từ phía Mỹ. Không phải tất cả đều được công bố, bởi chúng tôi cho rằng điều quan trọng không phải là phô trương sự phát triển quan hệ với Mỹ, mà là giải quyết vấn đề”.

Về triển vọng quan hệ song phương, Ngoại trưởng Nga nhấn mạnh nước này sẵn sàng hợp tác trên cơ sở lợi ích quốc gia và bình đẳng, song cho rằng Nga “không ảo tưởng” về mục tiêu chiến lược của Mỹ, đặc biệt trong lĩnh vực năng lượng và cạnh tranh toàn cầu.

Theo đánh giá của chuyên gia Nga, quan hệ song phương trong thời gian tới sẽ tiếp tục duy trì trạng thái “đối thoại có kiểm soát”, với khả năng cải thiện phụ thuộc lớn vào tiến triển của xung đột tại Ukraina và mức độ sẵn sàng của Mỹ trong việc tính đến các lợi ích cốt lõi của Nga.

Minh Phượng/VOV-Moscow
Tin liên quan

Diễn biến chính tình hình chiến sự Nga - Ukraine ngày 16/4

VOV.VN - Dưới đây là những diễn biến chính đáng lưu ý trong tình hình chiến sự giữa Nga và Ukraine ngày 16/4/2026.

NATO cam kết viện trợ quân sự 60 tỷ USD cho Ukraine

VOV.VN - Ngày 15/4, truyền thông châu Âu đưa tin, các nước đồng minh NATO cam kết viện trợ quân sự 60 tỷ USD cho Ukraine trong năm 2026.

Chiến sự đảo chiều cục bộ: Ukraine tăng tốc phản công, kìm hãm đà tiến của Nga

VOV.VN - Các chuyên gia quân sự nhận định lực lượng Ukraine đã làm chậm đáng kể đà tiến công của Nga, đồng thời đạt được những bước tiến mới trên chiến trường – điều hiếm thấy trong nhiều năm qua.

