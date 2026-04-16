Diễn biến chính tình hình chiến sự Nga - Ukraine ngày 16/4

Nga không kích dồn dập Ukraine. Giới chức địa phương Ukraine ngày 15/4 cho biết, các cuộc tấn công bằng tên lửa và UAV của Nga nhằm vào nhiều khu vực tại Ukraine trong 24 giờ qua đã gây thiệt hại nghiêm trọng về người và cơ sở hạ tầng dân sự. Ít nhất 7 người thiệt mạng và hàng chục người bị thương trong các cuộc tấn công.

Theo Không quân Ukraine, Nga đã phóng tổng cộng 324 máy bay không người lái (UAV) và 3 tên lửa đạn đạo Iskander-M trong đêm. Lực lượng phòng không Ukraine tuyên bố bắn hạ 309 UAV, song không đánh chặn được các tên lửa đạn đạo.

Phía Nga hiện chưa bình luận về thông tin trên.

Nga nã tên lửa quy mô lớn vào thủ đô của Ukraine. Ảnh: Reuters

Ngoại trưởng Nga: Mỹ thúc đẩy ý tưởng lập liên minh quân sự mới do Ukraine dẫn dắt. Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov cho rằng Mỹ đang xúc tiến kế hoạch thành lập một liên minh quân sự mới với vai trò trung tâm của Ukraine, thay thế cho phương án đưa Kiev gia nhập NATO. Theo ông Lavrov, ý tưởng đưa Ukraine gia nhập NATO dường như đã bị Tổng thống Mỹ Donald Trump cùng các cộng sự bác bỏ. Thay vào đó, một số nhân vật tại Washington đang đề xuất xây dựng một liên minh mới với vai trò nổi bật của Ukraine.

Dẫn lời ông Keith Kellogg, người từng là đặc phái viên của Tổng thống Trump về Ukraine, Ngoại trưởng Nga cho rằng sáng kiến này đang được thúc đẩy phối hợp với các cường quốc châu Âu. Theo đó, Ukraine không chỉ tham gia mà còn có thể giữ vai trò dẫn dắt trong liên minh quân sự mới. Tổng thống Volodymyr Zelensky được cho là đã bày tỏ sự ủng hộ đối với ý tưởng này.

Tổng thống Zelensky lo Mỹ thiếu cân bằng trong tiến trình đàm phán Nga – Ukraine. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết chưa có lịch cụ thể cho chuyến thăm Kiev của các đặc phái viên Mỹ, đồng thời nhấn mạnh việc họ tới Ukraine là “cần thiết và công bằng” sau nhiều lần đến Moscow.

“Chúng tôi chưa nhận được bất kỳ thông tin nào về thời điểm họ sẽ đến. Tôi cho rằng việc họ đến Kiev là công bằng, bởi họ đã tới Moscow nhiều lần. Điều này cũng quan trọng để gửi tín hiệu tới người dân Ukraine. Vì vậy, chúng tôi đang chờ đợi”, ông Zelensky nói.

Trước đó, trong cuộc trả lời phỏng vấn ngày 9/4 trên podcast The Rest Is Politics, Tổng thống Zelensky đã bày tỏ không hài lòng với cách tiếp cận của nhóm đàm phán Mỹ. Ông cho rằng phía Washington chưa thể hiện được sự cân bằng và chưa hiểu rõ mục tiêu thực sự của Điện Kremlin.

Đức và Ukraine tăng cường hợp tác sản xuất UAV tầm xa. Ngày 14/4, Đức và Ukraine thông báo nâng cấp quan hệ song phương lên thành 'đối tác chiến lược', với việc lãnh đạo hai nước cam kết tăng cường hợp tác trong lĩnh vực quốc phòng và kinh tế.

Cụ thể, công ty công nghệ Auterion và doanh nghiệp quốc phòng Ukraine Airlogix sẽ hợp tác chế tạo các UAV tấn công có tầm hoạt động từ 1.000 đến 1.500 km. Các UAV này có khả năng mang đầu đạn nặng từ 20 - 40 kg, cho phép Ukraine mở rộng phạm vi tấn công. Theo kế hoạch, việc sản xuất ban đầu sẽ được triển khai tại Munich, sau đó mở rộng sang một cơ sở mới tại Đông Đức.

Nhiều nước thành viên chủ chốt phản đối mở rộng EU, tiến trình kết nạp Ukraine gặp khó. Nỗ lực gia nhập Liên minh châu Âu (EU) của Ukraine đang gặp phải sự phản đối từ một số quốc gia thành viên, trong bối cảnh nhiều chính phủ châu Âu tỏ ra thận trọng trước việc mở rộng khối. Theo đó, kế hoạch đưa Ukraine tiến gần hơn tới tư cách thành viên EU đang vấp phải trở ngại đáng kể từ một số nước châu Âu, khi nhiều chính phủ lo ngại việc mở rộng có thể gây phản ứng chính trị trong nước và làm gia tăng sức mạnh của các phong trào dân túy.

Nguồn tin cho biết chủ đề mở rộng EU đã bị loại khỏi chương trình nghị sự của hội nghị thượng đỉnh EU sắp tới tại Cộng hòa Síp. Bộ trưởng phụ trách châu Âu của Pháp, Benjamin Haddad nhấn mạnh rằng quá trình mở rộng phải “khắt khe và dựa trên năng lực” để đảm bảo tính hiệu quả và uy tín của Liên minh.

Ukraine kêu gọi Israel bắt tàu hàng Nga. Kiev kêu gọi Tel Aviv bắt giữ một tàu Nga bị nghi chở ngũ cốc lấy từ các vùng lãnh thổ Moscow đang kiểm soát.

Trong cuộc điện đàm với người đồng cấp Israel Gideon Sa'ar hôm 14/4, Ngoại trưởng Ukraine Andrii Sybiha nói rằng "một tàu Nga chở ngũ cốc bị đánh cắp từ Ukraine nhưng vẫn được phép cập cảng tại Israel". Ông cảnh báo đây là "một phần trong nỗ lực chiến sự quy mô lớn của Nga", cho rằng việc "xuất khẩu trái phép nông sản bị đánh cắp" không được tiếp diễn.

Theo nhà báo Ukraine Kateryna Yaresko, tàu Abinsk của Nga đang chở 43.765 tấn lúa mì, được cho là có nguồn gốc từ các vùng lãnh thổ Moscow đang kiểm soát trong chiến sự. Tàu hiện neo đậu tại Haifa, cảng biển quốc tế lớn nhất của Israel.

Ukraine lần đầu hé lộ tên lửa Koral: “lá chắn” đánh chặn mới tầm trung. Ukraine lần đầu giới thiệu công khai tên lửa phòng không Koral – dự án được kỳ vọng tăng cường năng lực đánh chặn mục tiêu đạn đạo, trong bối cảnh nhu cầu phòng không ngày càng cấp thiết.

Theo chuyên trang quân sự The War Zone, một loại tên lửa đất đối không mới được cho là thuộc dự án Koral đã xuất hiện lần đầu trên mạng, thu hút sự chú ý của giới phân tích quốc phòng.

Tên lửa được cho là có khối lượng khoảng 300 kg, đầu đạn nặng 25 kg và tốc độ tối đa đạt khoảng 3.600 km/h. Tên lửa dự kiến sử dụng đầu dò radar chủ động Onyx do công ty Radionix phát triển. Mức độ hoàn thiện của dự án hiện được ước tính khoảng 70%.